Kajol Nysa: కూతురు నైసాతో మూడేళ్లపాటు గొడవలు, కారణం అదే- పేరెంటింగ్లో నేర్చుకున్న అతిపెద్ద పాఠం ఇదే: హీరోయిన్ కాజోల్
Kajol About Daughter Nysa Devgan Parenting: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ కాజోల్ తన జెన్-జీ (Gen Z) కుమార్తె నైసా దేవగన్తో ఉన్న సంబంధంపై షాకింగ్ విషయాలను పంచుకున్నారు. టీనేజ్ వయసులో తమ మధ్య దాదాపు మూడేళ్లపాటు తీవ్రమైన విభేదాలు నడిచాయని కాజోల్ బహిరంగంగా అంగీకరించారు. కాజోల్ కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి.
Kajol About Daughter Nysa Devgan Parenting: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అజయ్ దేవగన్, హీరోయిన్ కాజోల్ దంపతులకు నైసా, యుగ్ అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఇటీవల లిల్లీ సింగ్ పోడ్కాస్ట్లో పాల్గొన్న కాజోల్, తన కుమార్తె నైసా దేవగన్తో ఉన్న బంధం గురించి ఆసక్తికర చర్చ చేశారు.
చాలా అసహనంగా ఉండేవాళ్లం
నైసాకు 12 ఏళ్ల వయసున్నప్పుడు హార్మోన్ల ప్రభావం వల్ల ఇద్దరి మధ్య గొడవలు మొదలయ్యాయని హీరోయిన్ కాజోల్ తెలిపారు. "ఆ సమయంలో మేము ఇద్దరం చాలా అసహనంగా ఉండేవాళ్లం. లాజిక్ లేకుండా వాదించుకునేవాళ్లం. దాదాపు మూడేళ్లపాటు మా మధ్య మాటల్లేవు, కేవలం పోట్లాటలే ఉండేవి" అని కాజోల్ నాటి రోజులను గుర్తు చేసుకున్నారు.
తల్లిగా నేను నేర్చుకున్న పాఠం అదే!
పిల్లలతో గొడవ పడటం వల్ల సమస్య పరిష్కారం కాదని కాజోల్ త్వరగానే గ్రహించారు. ఒక పెద్ద వ్యక్తిగా తానే ఒక అడుగు వెనక్కి వేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ఆమె చెప్పారు. "నేను మాట్లాడటం కంటే, ఆమె చెప్పేది వినడం మొదలుపెట్టాను. పిల్లలకు మనం ఇచ్చే అతిపెద్ద బహుమతి 'స్పేస్'. ఆమెకు మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చి, నేను ఓపికగా వినడం వల్ల మా మధ్య ఉన్న దూరం తగ్గింది. అప్పటి వరకు ఒకరిపై ఒకరు అరుచుకున్న మేము, నెమ్మదిగా సుదీర్ఘమైన సంభాషణలు మొదలుపెట్టాము. పేరెంటింగ్లో నేను నేర్చుకున్న అతిపెద్ద పాఠం ఇదే" అని కాజోల్ వివరించారు.
ఇప్పుడు బంధం మరింత స్ట్రాంగ్
ప్రస్తుతం నైసా దేవగన్కు 23 ఏళ్లు. ఇప్పుడు తల్లీకూతుళ్ల మధ్య ఉన్న అనుబంధం ఎంతో బలంగా ఉంది. నైసా పుట్టినరోజు సందర్భంగా కాజోల్ సోషల్ మీడియాలో ఎంతో ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టారు. "నువ్వు పుట్టాక నా ప్రపంచం మారిపోయింది. నువ్వు నా కుమార్తెగా పుట్టినందుకు దేవుడికి రోజూ కృతజ్ఞతలు చెబుతాను" అంటూ తన ప్రేమను చాటుకున్నారు కాజోల్. అయితే, నైసాకు సినిమాల్లో నటించే ఉద్దేశం లేదని కాజోల్ గతంలోనే స్పష్టం చేశారు.
కెరీర్లో దూసుకుపోతున్న కాజోల్
ఇక కాజోల్ సినిమాల విషయానికొస్తే, 2025లో 'మా' (Maa), 'సర్జమీన్' చిత్రాలతో అలరించారు. యాదృచ్ఛికంగా ఈ రెండు సినిమాల్లోనూ ఆమె తన బిడ్డను రక్షించుకునే తల్లి పాత్రలోనే నటించడం విశేషం. ప్రస్తుతం కాజోల్.. ప్రభుదేవా, నసీరుద్దీన్ షాతో కలిసి 'మహారాజ్ఞి: క్వీన్ ఆఫ్ క్వీన్స్' అనే భారీ ప్రాజెక్టులో నటిస్తున్నారు. ఓటీటీ వేదికగా కూడా 'ద ట్రయల్' సీజన్-2తో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. కాజోల్ కుమార్తె నైసా దేవగన్ వయసు ఎంత?
నైసా దేవగన్ ప్రస్తుతం 23వ ఏట అడుగుపెట్టారు. ఆమె విదేశాల్లో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించారు.
2. నైసా దేవగన్ సినిమాల్లోకి వస్తున్నారా?
లేదండి. తన కుమార్తెకు నటనపై ఆసక్తి లేదని, ఆమె తన కెరీర్ను వేరే రంగంలో ఎంచుకోవాలని భావిస్తున్నట్లు కాజోల్ పలు ఇంటర్వ్యూల్లో స్పష్టం చేశారు.
3. కాజోల్ తదుపరి సినిమా ఏమిటి?
కాజోల్ త్వరలో 'మహారాజ్ఞి: క్వీన్ ఆఫ్ క్వీన్స్' (Maharagni) అనే పవర్ ఫుల్ యాక్షన్ సినిమాలో కనిపించబోతున్నారు. ఇందులో ప్రభుదేవా కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
4. కాజోల్ - నైసా మధ్య గొడవలకు కారణం ఏంటి?
టీనేజ్ వయసులో వచ్చే మార్పులు, జెన్-జీ ఆలోచనా విధానం వల్ల ఇద్దరి మధ్య కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వచ్చిందని, అయితే చర్చల ద్వారా దానిని పరిష్కరించుకున్నామని కాజోల్ తెలిపారు.
- ABOUT THE AUTHOR
Chetupelli Sanjiv Kumar
