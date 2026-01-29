సినిమాల్లో మహిళలకు ఎక్స్పైరీ డేట్ ఏంటీ? పురుషులు మాత్రం 60 ఏళ్లలోనూ రొమాన్స్ చేయొచ్చా: మండిపడ్డ నటి
నటీనటుల వయస్సుకు సంబంధించి భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమ యొక్క ద్వంద్వ ప్రమాణాలను మోనా సింగ్ తప్పుబట్టారు. మహిళలకు ఎక్స్పైరీ డేట్ ఏంటీ? అని ప్రశ్నించారు. పురుషులు 60 ఏళ్లలోనూ రొమాంటిక్ క్యారెక్టర్లు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.
బాలీవుడ్ నటి మోనా సింగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. రీసెంట్ గా బోర్డర్ 2 మూవీ సక్సెస్ ను ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఈ సీనియర్ నటి ఇండియన్ సినీ ఇండస్ట్రీలో డబుల్ స్టాండర్డ్స్ ను ప్రశ్నించింది. వయసు విషయంలో మహిళల పరంగా ఎందుకు తేడా చూపుతారని మండిపడింది.
మోనా సింగ్ కామెంట్లు
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో త్వరలో స్ట్రీమింగ్ కాబోతున్న కొహ్రా సీజన్ 2లో మోనా సింగ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో పీటీఐ ఇంటర్వ్యూలో మోనా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. మోనా 44 ఏళ్ల వయసులో స్క్రీన్ పై 50, 60 ఏళ్ల ఏజ్ ఉన్న క్యారెక్టర్లలో నటించడం గురించి మాట్లాడింది.
అది పట్టించుకోలేదు
"నా ఆన్-స్క్రీన్ వయస్సు గురించి నేను పట్టించుకోలేదు. నేను నిజంగానే పట్టించుకోను. ఎందుకంటే నేను చాలా నమ్మకంగా ఉన్నా. ఆ క్యారెక్టర్ చేయగలనని తెలుసు. అలాగే నేనేంటో నాకు తెలుసు. నిరూపించుకోవడానికి కొత్తగా ఏమీ లేదు. అందుకే నేను రిస్క్ తీసుకుంటూనే ఉంటా. ప్రజలు తరచూ నన్ను.. ‘స్క్రీన్ పై ఎందుకు అంత పెద్ద వయసు క్యారెక్టర్లు చేస్తున్నార’ని అడుగుతున్నారు. అది నా క్యారెక్టర్ అని చెప్తా’’ అని మోనా సింగ్ తెలిపింది.
60 ఏళ్లకు రొమాన్స్
"ఈ ఇండియన్ చిత్ర పరిశ్రమలో మహిళలకు మాత్రమే వయసు పరంగా ఎక్స్పైరీ డేట్ ఎందుకు? ఇది చాలా విచారకరం. 60 ఏళ్ళలో ఉన్న పురుషులు ఇప్పటికీ స్క్రీన్ పై రొమాన్స్ చేస్తున్నారు. మరి మహిళలు ఎందుకు చేయలేరు?"అని మోనా మండిపడింది.
ఓటీటీ సిరీస్
ఓటీటీ వెబ్ సిరీస్ కొహ్రా సీజన్2లో భాగం కావడం ఒక సంపూర్ణ గౌరవంగా భావిస్తాననిన మోనా సింగ్ పేర్కొంది. నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కానున్న రెండో సీజన్ లో మోనా సింగ్ ఓ మర్డర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కు నాయకత్వం వహిస్తున్న ధన్వంత్ కౌర్ పాత్ర పోషించింది.
"సరైన సమయం వచ్చినప్పుడు మీరు సరైన వ్యక్తులను కలుస్తారు. కొహ్రా 2లో భాగం కావడం చాలా అదృష్టంగా, ఆశీర్వాదంగా భావిస్తున్నా. నేను కొహ్రా సీజన్ 1కు పెద్ద అభిమానిని. ఆ సీజన్ లో నేను ఎందుకు లేనా? అని అనుకుంటూ ఉంటా’’ అని మోనా సింగ్ చెప్పింది.
స్ట్రీమింగ్ డేట్
మోనా, బరుణ్ లతో పాటు రణ్ విజయ్ సింఘా, అనురాగ్ అరోరా, ప్రధుమన్ సింగ్, పూజా భమ్రా, ప్రయాక్ మెహతా తదితరులు నటించిన కొహ్రా సీజన్ 2 సిరీస్ ఫిబ్రవరి 11 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.