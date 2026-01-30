కుల, మత భేదాలు ఇక్కడ లేవు.. 30 ఏళ్లుగా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నా.. మీ పనే మీరేంటో చెబుతుంది: రెహమాన్ కామెంట్స్పై రాణీ ముఖర్జీ
బాలీవుడ్లో మతపరమైన భేదాలు, వివక్ష ఉండవచ్చని సంగీత దర్శకుడు ఏఆర్ రెహమాన్ చేసిన వ్యాఖ్యలతో నటి రాణి ముఖర్జీ ఏకీభవించలేదు. బాలీవుడ్ చాలా సెక్యులర్ ప్రదేశమని, ఇక్కడ ప్రతిభకే పట్టం కడతారని ఆమె స్పష్టం చేసింది.
ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ ఇటీవల బాలీవుడ్ మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీలో మారుతున్న పరిస్థితులు, పవర్ పాలిటిక్స్ గురించి చేసిన కామెంట్స్ చర్చనీయాంశమయ్యాయి. క్రియేటివిటీ లేని వ్యక్తుల చేతిలోకి అధికారం వెళ్లిందని, ఇది "మతపరమైన విషయం" కూడా కావచ్చని అతడు అభిప్రాయపడ్డాడు. అయితే ప్రముఖ నటి రాణి ముఖర్జీ ఈ వ్యాఖ్యలను తప్పుబట్టింది.
రాణి ముఖర్జీ ఏమన్నారంటే..
డీడీ న్యూస్కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో బాలీవుడ్ నటి రాణీ ముఖర్జీ మాట్లాడుతూ.. ఏఆర్ రెహమాన్ కామెంట్స్ ను ఖండించింది. "బాలీవుడ్ చాలా సెక్యులర్ ప్రదేశం అని నేను బలంగా నమ్ముతాను. ఇక్కడ కులం లేదా మతం ఆధారంగా ఎలాంటి వివక్ష ఉండదు. ఈ పరిశ్రమలో నా 30 ఏళ్ల ప్రయాణంలో నేను ఎప్పుడూ ఇలాంటివి చూడలేదు. నేను ఈ ఇండస్ట్రీని ప్రేమిస్తున్నాను. అది నన్ను ఈ స్థాయికి చేర్చింది. నా గుండె లోతుల్లో నుంచి చెబుతున్నాను.. ఇక్కడ కేవలం ప్రతిభ మాత్రమే ముఖ్యం" అని స్పష్టం చేసింది.
మీ పనితనం మీ గురించి మాట్లాడుతుందని, ప్రేక్షకులు ఎవరిని ఆదరిస్తే వారే ఇక్కడ నిలబడతారని రాణీ ముఖర్జీ తేల్చి చెప్పింది. ఇండస్ట్రీలో బెంగాలీ, పంజాబీ, మలయాళీ వంటి లాబీలు ఉన్నాయా అని అడిగినప్పుడు.. తాను వాటికి దూరంగా ఉంటానని, తన దృష్టి అంతా సినిమాలు, తన బిడ్డ, కుటుంబంపైనే ఉంటుందని రాణి సమాధానమిచ్చింది.
రెహమాన్ కామెంట్స్, క్షమాపణలు
బీబీసీ ఏషియన్ నెట్వర్క్తో మాట్లాడుతూ ఏఆర్ రెహమాన్.. "గత ఎనిమిదేళ్లుగా ఇండస్ట్రీలో పవర్ డైనమిక్స్ మారాయి. క్రియేటివిటీ లేని వారి చేతిలో పవర్ ఉంది. ఇది మతపరమైన విషయం కూడా కావచ్చు" అని అనడమే కాకుండా.. 'చావా' సినిమాపైనా విమర్శలు చేశాడు. దీనిపై తీవ్ర వ్యతిరేకత రావడంతో.. రెహమాన్ స్పందిస్తూ.. "ఇండియా నాకు స్ఫూర్తి. ఎవరినైనా బాధపెట్టి ఉంటే క్షమించండి" అని ఒక వీడియో ద్వారా వివరణ ఇచ్చాడు.
మర్దానీ 3 మూవీ విశేషాలు
ఇక రాణీ ముఖర్జీ సినిమాల విషయానికి వస్తే ఆమె నటించిన 'మర్దానీ 3' (Mardaani 3) మూవీ ఈరోజే అంటే జనవరి 30న థియేటర్లలో విడుదలైంది. అభిరాజ్ మిన్వాలా దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో రాణి మరోసారి పవర్ ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ శివాని శివాజీ రాయ్ పాత్రలో తిరిగి వచ్చింది. మహిళలపై జరిగే నేరాలను అరికట్టేందుకు పోరాడే పాత్ర ఆమెది. ఇప్పటికే వచ్చిన రెండు పార్టులు మంచి రెస్పాన్స్ అందుకున్నాయి.