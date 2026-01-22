Edit Profile
    ఒక్క కట్ లేకుండానే బోర్డర్ 2 సెన్సార్ టెస్ట్ పాస్.. 3 గంటలకుపైగా రన్‌టైమ్‌తో వస్తున్న మూవీ

    శుక్రవారం (జనవరి 23) రిలీజ్ కాబోతున్న ప్రతిష్టాత్మక మూవీ ‘బోర్డర్ 2’కు సెన్సార్ బోర్డు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ సినిమాకు ఎలాంటి కత్తెర వేయకుండానే, కొన్ని చిన్నపాటి మార్పులతో అనుమతి లభించింది. దాదాపు మూడు గంటల ఇరవై నిమిషాల నిడివితో ఈ మూవీ రానుండటం విశేషం.

    Published on: Jan 22, 2026 8:50 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    ఎప్పుడో 28 ఏళ్ల కిందట వచ్చి సంచలన విజయం సాధించిన బోర్డర్ మూవీకి సీక్వెల్ గా బోర్డర్ 2 వచ్చేస్తోంది. శుక్రవారమే (జనవరి 23) సినిమా రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మూవీకి సీబీఎఫ్‌సీ క్లియరెన్స్ వచ్చేసింది. అయితే మూవీలో డైలాగులు లేదా సీన్లలో ఎలాంటి కట్ ను సెన్సార్ బోర్డు ప్రతిపాదించకపోవడం గమనార్హం. కొన్ని చిన్న మార్పులు మాత్రమే సూచించినట్లు సమాచారం.

    సెన్సార్ బోర్డు సూచించిన మార్పులు ఇవే..

    బోర్డర్ 2 సినిమాలోని సీన్స్ తొలగించకపోయినా.. సెన్సార్ బోర్డు కొన్ని చిన్న మార్పులను మాత్రం సూచించింది. సినిమాలో సన్నీ డియోల్ పోషించిన పాత్రకు సంబంధించి, చివరలో వచ్చే క్రెడిట్స్ లో 'ఫతే సింగ్' అనే అసలు పేరును చేర్చాలని కోరారు. నిబంధనల ప్రకారం యుద్ధ విమానంపై కనిపించే భారతీయ జెండా దృశ్యాలను సినిమా అంతటా మార్చాలని, సరైన పద్ధతిలో చూపాలని సూచించారు. ఇక సినిమాలో చూపించిన యుద్ధ నౌక పేరును 'కవచ్'గా మార్చారు.

    వీరుల గురించి సమాచారం తెరపై చూపించేటప్పుడు ఆ అక్షరాల పరిమాణాన్ని పెంచడంతో పాటు, అవి తెరపై కనిపించే సమయాన్ని కూడా పెంచారు. దీనివల్ల ప్రేక్షకులు ఆ వివరాలను స్పష్టంగా చదవగలరు. బోర్డు సభ్యులు కోరినట్లుగా, నిర్మాతలకు సంబంధించిన పత్రాలను పరిశీలన కమిటీకి సమర్పించారు.

    యూనిఫాంపై చిహ్నం..

    సినిమాలో సైనికుల యూనిఫాం భుజంపై చూపించిన చిహ్నం సరైనదేనా అని సరిచూసుకోవాలని బోర్డు సభ్యులు చిత్ర బృందానికి సూచించారు. దీనికి నిర్మాతలు అది కచ్చితంగా సరైనదేనని నిర్ధారించారు. తాము భారత సైన్యం, మేజర్ హోషియార్ సింగ్ దహియా కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడి ఆ విషయాన్ని ధృవీకరించుకున్నామని వారు తెలిపారు.

    భారీ రన్‌టైమ్‌తో బోర్డర్ 2

    ఈ మార్పులన్నీ చేసిన తర్వాత 'బోర్డర్ 2' సినిమాకు 'యు/ఎ 13+' సర్టిఫికెట్ లభించింది. ఈ సినిమా మొత్తం నిడివి 199.07 నిమిషాలు ఉంటుంది. అంటే సుమారు 3 గంటల 19 నిమిషాల 7 సెకన్లు. గుల్షన్ కుమార్, టీ-సిరీస్ సంస్థలు జేపీ దత్తాకు చెందిన జేపీ ఫిల్మ్స్‌తో కలిసి ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నాయి.

    అనురాగ్ సింగ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో సన్నీ డియోల్, వరుణ్ ధావన్, దిల్జీత్ దోసాంజ్, అహాన్ శెట్టి, మేధా రాణా, మోనా సింగ్, సోనమ్ బజ్వా కీలక పాత్రలు పోషించారు. భూషణ్ కుమార్, జేపీ దత్తా, నిధి దత్తా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఇందులో సన్నీ డియోల్ 'ఫతే సింగ్ కాలేర్'గా, వరుణ్ ధావన్ 'మేజర్ హోషియార్ సింగ్ దహియా'గా కనిపించనున్నారు.

