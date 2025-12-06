బ్రహ్మముడి డిసెంబర్ 6 ఎపిసోడ్: కావ్యకు పనిష్మెంట్- స్వప్నను ఏమార్చిన రాహుల్- రాజ్ దగ్గరికి డేనియల్ అన్న సామ్యూల్!
బ్రహ్మముడి సీరియల్ డిసెంబర్ 6 ఎపిసోడ్లో అప్పు తాను ఇన్వెస్టిగేషన్ కరెక్ట్ చేస్తున్నానో లేదో అని డౌట్ పడుతుంటే కల్యాణ్ సపోర్టింగ్గా మాట్లాడుతాడు. కావ్య నిద్ర లేవకుండా ఉంటే రాజ్ లేపుతాడు. మరోవైపు స్వప్నను ఆఫీస్కు వచ్చేలా చేసి తాను సొంతంగా డిజైన్స్ వేస్తున్నట్లుగా ఏమారుస్తాడు. అది స్వప్న నమ్ముతుంది.
బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్లో అప్పు ఆలోచిస్తుంటే కల్యాణ్ వచ్చి అడుగుతాడు. రేణుక చెప్పిన విషయాలు చెబుతుంటే ఆశ్చర్యంగా ఉందని, చుట్టు ఉన్నవాళ్లు మాత్రం ఆమెది భ్రమ అని అంటున్నారు, ఏది తేల్చుకోలేకపోతున్నాను, ఎమోషనల్గా తీసుకుని తప్పుడు కేసు గురించి ప్రయత్నిస్తున్నానా అని అప్పు అంటుంది.
కల్యాణ్ సపోర్ట్
డాక్టర్ను అడిగితే తను నార్మల్గానే ఉందని చెబుతున్నారని అప్పు అంటుంది. అలా అయితే కేసు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయి, నీకు క్లారిటీ వచ్చాకే వదిలేయు, ఒకవేళ నువ్వు అనుకుంది తప్పు అయితే టైమ్ వేస్ట్ అవుతుంది, కానీ, ఇన్వెస్టిగేట్ చేయందే తెలియదుగా అని కల్యాణ్ సపోర్ట్ చేస్తాడు. నేను ముందడుగు వేస్తాను. ఈ కేసు వదిలిపెట్టను అని అప్పు అంటుంది.
మరోవైపు కావ్య నిద్రలేకుండా అలాగే ముసుగుతన్ని పడుకుంటుంది. రాజ్ లేపేందుకు ట్రై చేస్తాడు. వాగి వాగి బెడ్ షీట్ తీస్తాడు రాజ్. కావ్య ఫ్రెష్ అయి రెండు గంటలు అయిందని, అలా వచ్చి రాజ్ పక్కన పడుకున్నట్లుగా చెబుతుంది కావ్య. నన్ను ఆటపట్టించినందుకు పనిష్మెంట్ ఇస్తాను అని రాజ్ అంటాడు. పక్కనున్న సాయి బాబా గుడికి తీసుకెళ్లమని కావ్య అడిగితే రాజ్ సరే అంటాడు.
దేవుడు మోసం
మరోవైపు కావ్య డిజైన్స్ను అచ్చం అలాగే కాపీ కొట్టిస్తాడు రాహుల్. ఏ ఒక్క చిన్న డీటేయిల్ కూడా మిస్ కాకూడదని డిజైనర్కు చెబుతాడు. తర్వాత స్వప్నకు కాల్ చేసి లంచ్కి రావట్లేదని, వర్క్ చాలా ఉందని డ్రామా చేస్తాడు రాహుల్. దాంతో తాను క్యారేజ్ తీసుకొస్తానని స్వప్న అంటుంది. రాజ్, కావ్య గుడికి వెళ్లి మొక్కుకుంటారు.
ఇదంతా జరుగుతుందా అండి. నాలో ఆశలు పెంచిన దేవుడు మళ్లీ ఇదంతా కల అని ఎక్కడ మోసం చేస్తాడో అని భయంగా ఉందని కావ్య అంటుంది. అలా అయితే ఇక్కడి దాకా తీసుకురాడు అని రాజ్ అంటాడు. ఇంతలో చనిపోయిన డానియల్ అన్న సామ్యూల్ వచ్చి వాళ్ల తమ్ముడు ఏమైనా చెప్పాడా, ఏదైనా ఇచ్చాడా అని అడుగుతాడు.
డేనియల్ సామ్యూల్ ఎంట్రీ
అసలు డానియల్ తెలియదు, ఏం ఇవ్వలేదు, చెప్పలేదని రాజ్ చెబుతాడు. ఎంత చెప్పిన సామ్యూల్ వినకపోయేసరికి రాజ్ కోప్పడుతాడు. డేనియల్ అన్నతో రాజ్, కావ్య మాట్లాడటం చోటు, మోటు చూస్తారు. దాంతో రాజ్, కావ్య మీద మోటుకు మరింత డౌట్ వస్తుంది. ఆ డేనియల్ గాడు వాళ్లిద్దరికి ఇచ్చిన పెన్డ్రైవ్ సామ్యూల్ గాడికి ఇచ్చినట్లున్నారు అని అనుకుంటారు.
సామ్యూల్ గాడిని పెన్డ్రైవ్ అడిగేందుకు వెళ్తారు. అంతలోనే సామ్యూల్ వెళ్లిపోతాడు. ఆ పెన్డ్రైవ్ రాజ్, కావ్య వాళ్ల దగ్గరే ఉంటుందని వాళ్ల దగ్గరికి వెళ్దామని చోటు, మోటు అనుకుంటారు. మరోవైపు కావ్య వేసినట్లుగా డిజైన్ వేయలేకపోతాడు డిజైనర్. ఇంతలో స్వప్న రావడంతో డిజైన్స్ కోసం చాలా కష్టపడుతున్నట్లుగా బిల్డప్ ఇస్తాడు రాహుల్.
స్వప్నను ఏమార్చిన రాహుల్
మోడ్రన్, ట్రెడిషనల్గా ఉండాలని రాజ్ చెప్పినట్లుగా డిజైనర్కు రాహుల్ చెబుతాడు. ఇంతలో స్వప్న వచ్చింది చూసి మరింత డ్రామా చేస్తాడు రాహుల్. ఆ డిజైన్స్ తానే వేసినట్లుగా స్వప్నను నమ్మించి ఏమారుస్తాడు. అందరిని లంచ్ చేయమని స్వప్న పంపిస్తుంది.
50 శాతం స్వప్నను నమ్మించాను. ఇక తానే చూసుకుంటుంది అని రాహుల్ అనుకుంటాడు. అక్కడితో నేటి బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.