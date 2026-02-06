బ్రహ్మముడి ఫిబ్రవరి 6 ఎపిసోడ్: మంత్రికి దినదిన గండం- తప్పు ఒప్పుకున్న ధర్మేంద్ర- ఇంట్లోవాళ్లకు నిజం చెప్పిన రాజ్
బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఫిబ్రవరి 6 ఎపిసోడ్లో మంత్రి ధర్మేంద్రకు చుక్కలు చూపిస్తుంది కావ్య. ప్రతి రోజు ఇంటికి వెళ్తుంది. దీంతో ఈ టార్చర్ పడలేను అని బిడ్డలను మార్చిన వాళ్లకు కారణం ఉంటుంది కదా అని తులసితో చెబుతాడు. రాజ్తో డీల్ చేసుకుంటాడు. కానీ, రాజ్ వినడు. రుద్రాణి చెప్పడంతో ధాన్యలక్ష్మీ గొడవ చేస్తుంది.
బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్లో ధర్మేంద్ర భార్యకు ఎప్పుడు నిజం చెబుతామో అని భయపడుతున్నాడని రాజ్ అంటాడు. భార్యను కాపాడుకునేందుకు ఎంతకైనా తెగించుతాడనిపిస్తోందని కావ్య అంటుంది.
తల్లి అనురాగం ముందు
అలాంటి వాడికి తెలివితోనే బుద్ధి చెప్పాలని, తెగింపు కోసం ఒక మెట్టు మనమే ఎక్కువ ఉంటాం. వాడిది ఆరాటం మనది పోరాటం. తల్లి అనురాగం ముందు వాడు ఓడిపోక తప్పదు. ఈరోజు నుంచి వాడి కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయింది చూస్తూ ఉండూ అని రాజ్ అంటాడు. మరోవైపు కావ్య పాప గురించి ధర్మేంద్రను అడిగితే షాక్ అవుతాడు. కవర్ చేసి వెళ్లిపోతాడు.
తర్వాత గుడిలో తులసిని కావ్య కలుస్తుంది. అది చూసిన ధర్మేంద్ర షాక్ అవుతాడు. రోజులు గడుస్తుంటాయి. ధర్మేంద్ర, తులసి భోజనం చేస్తుంటే కావ్య వస్తుంది. తులసి లేచి వెళ్లి తీసుకొచ్చి డైనింగ్ టేబుల్పై కావ్యను కూర్చోపెడుతుంది. మంత్రి ధర్మేంద్ర ఇంట్లో కావ్య టిఫిన్ చేస్తుంది. తులసికి చాలా క్లోజ్ అవుతుంది. పాపను కావ్య తీసుకెళ్తుంది.
మంత్రి వచ్చి మా పాపను మాకిచ్చేయ్ అంటాడు. కానీ, అదంతా కల కంటాడు ధర్మేంద్ర. పాపను కావ్య తీసుకెళ్లిపోయినట్లు ధర్మేంద్ర కల అంటాడు. అంతలా ధర్మేంద్రకు చుక్కలు చూపిస్తుంది కావ్య. ఈ టెన్షన్, ఈ టార్చర్ పడలేను. భయపడుతూ బతకలేను. ప్రశాంతంగా ఉండాలి. నాకు నేనుగా నా భార్య ముందు నిజం ఒప్పుకోవాలి. క్షమించమని కోరాలి. ఇలా దిన దిన గండంగా బతకలేను అని మంత్రి ధర్మేంద్ర అనుకుంటాడు.
తులసికి నిజం చెప్పిన మంత్రి
తులసి దగ్గరికి వెళ్తాడు ధర్మేంద్ర. కావ్య పాప గురించి మాట్లాడుతూ బిడ్డను మార్చే పరిస్థితి వరకు వెళ్లారంటే వాళ్లకు ఎంత పెద్ద సమస్య, బలమైన కారణం ఉందేమో అని నిజం చెబుతాడు ధర్మేంద్ర. కారణం ఏదైనా తల్లికి బిడ్డను దూరం చేస్తారా. వాళ్లు దుర్మార్గులు. వాళ్లకు శిక్ష పడాల్సిందే. చివరికి అది మీరైనా అని తులసి తెగేసి చెబుతుంది.
నేనెందుకు చేస్తానని ధర్మేంద్ర అంటే.. ఛీ ఛీ ఉదాహరణకు చెప్పాను. మీరు అలా చేస్తే నేను బతకగలనా అని తులసి అంటుంది. దాంతో షాక్ అయిన ధర్మేంద్ర రాజ్కు కాల్ చేసి కలుద్దామంటాడు. దాంతో రాజ్తో డీల్ చేసేందుకు మంత్రి ధర్మేంద్ర కలుస్తాడు. నాకు హక్కు లేదు. కానీ పాపను ఇవ్వలేను. భార్యకు నిజం చెప్పలేను. నువ్వు ఏం చేసుకుంటావో చేసుకో అని ధర్మేంద్ర అంటాడు.
మరి నా భార్య సంగతి ఏంటీ అని రాజ్ అడుగుతాడు. ఎమోషనల్గా డైలాగ్స్ చెబుతాడు రాజ్. బిడ్డ గురించి కావ్య పడిన వేదన, గండాలు, అన్ని చెబుతాడు రాజ్. నా నిర్ణయం మాత్రం మారదు అని ధర్మేంద్ర అంటాడు. రేపే నీ కన్నబిడ్డకు ఆపరేషన్ చేయిస్తున్నావ్. రేపటివరకే నీకు గడువు. అది దాటాక నిజాలన్నీ బయటపడిపోతాయ్ అని రాజ్ వెళ్లిపోతాడు.
బారసాల చేయిస్తున్నాం
మరోవైపు తులసి దగ్గరికి పాపతో కావ్య వెళ్తుంది. ఇంటికొచ్చిన కావ్యకు మా పాపకు బారసాల చేయిస్తున్నాం. మీరు తప్పకుండా రావాలని చెబుతుంది తులసి. తన దగ్గరున్న పాపకు ఆపరేషన్ చేయిస్తున్నామని కావ్య చెబుతుంది. పరాయి బిడ్డకు కూడా ఆయుష్షు పోయాలని చూస్తున్న నీకు అంతా మంచే జరుగుతుందని తులసి అంటుంది.
మీరు కన్నతల్లేగా మీరు కూడా ఈ పాపను ఆశీర్వదించండి అని కావ్య అంటే.. తన కన్నబిడ్డకే దీవెనలు అందిస్తుంది తులసి. తర్వాత రాజ్, కావ్య రూట్ మార్చారని, బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నారని రుద్రాణికి కంగారుగా చెబుతాడు మంత్రి. ఇంతదూరం ఎందుకు రానిచ్చారు అని రుద్రాణి అంటుంది.
ఆరోజు పిల్లలను మార్చినప్పటి నుంచి నాకు తప్పు చేసిన ఫీలింగ్ ఉంది. ఇదంతా చేసింది కేవలం నా భార్య కోసమే. మరో తల్లి గురించి ఆలోచించలేదు అని ధర్మేంద్ర అంటాడు. ఇకపై నేను నడిపిస్తాను. నేను చెప్పింది వినండి అని రుద్రాణి అంటుంది. ధర్మేంద్రకు బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తుంది రుద్రాణి. నేను చేస్తాను చూడండి అని మంత్రిని పంపించేస్తుంది రుద్రాణి.
నిజం చెప్పిన రాజ్
రుద్రాణి చెప్పుడు మాటలు విన్న ధాన్యలక్ష్మీ ఇంట్లో గొడవ చేస్తుంది. దాంతో మంత్రి బిడ్డలను మార్చిన నిజాన్ని ఇంట్లోవాళ్లకు చెప్పేస్తాడు రాజ్. అక్కడితో నేటి బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.