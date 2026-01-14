Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    బ్రహ్మముడి జనవరి 14 ఎపిసోడ్: రాజ్‌కు సంకెళ్లు వేసి అరెస్ట్ చేసిన అప్పు-కల్యాణ్ నేరం- దొంగ బంగారం కేసులో కోర్టుకు స్వరాజ్

    బ్రహ్మముడి సీరియల్ జనవరి 14 ఎపిసోడ్‌లో కావ్యకు పాప పుట్టడంతో దుగ్గిరాల ఇంటి కుటుంబం అంతా సంతోషిస్తుంది. మరోవైపు మంత్రి భార్య తులసికి కూడా బిడ్డ పుడుతుంది. రాజ్‌కు సంకెళ్లు వేసి అప్పు అరెస్ట్ చేస్తుంది. దొంగ బంగారం కేసులో రాజ్‌ను కోర్టుకు పంపిస్తారు. కల్యాణ్ నేరం చేశాడని అప్పు అంటుంది.

    Published on: Jan 14, 2026 8:18 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    బ్రహ్మముడి సీరియల్‌ ఈరోజు ఎపిసోడ్‌‌లో పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి అన్న రాజ్‌ను కల్యాణ్ తప్పిస్తాడు. దాంతో రాజ్ హాస్పిటల్‌కు వస్తాడు. అక్కడ ఎస్సై ఆర్డర్‌తో రాజ్‌ను అడ్డుకుంటుంది అప్పు. అడ్డుపడిన దుగ్గిరాల ఇంటి సభ్యులు రాజ్‌ను కావ్య దగ్గరికి పంపిస్తారు.

    బ్రహ్మముడి సీరియల్‌ జనవరి 14 ఎపిసోడ్
    బ్రహ్మముడి సీరియల్‌ జనవరి 14 ఎపిసోడ్

    ప్రేమగా రాజ్ కావ్య

    కావ్య దగ్గరికి వెళ్లిన రాజ్ ప్రేమగా మాట్లాడుతాడు. మీరే కదండి నా ధైర్యం, ఆత్మ విశ్వాసం అంటూ సంతోషిస్తుంది కావ్య. ఒకరినొకరు ప్రేమగా మాట్లాడుకుంటారు. మీరు వచ్చారుగా. ఇక నాకు ఏం కాదు. ఆపరేషన్ చేయించుకుంటాను అని కావ్య చెబుతుంది. దాంతో రాజ్ సంతోషిస్తాడు.

    ఇంతలో డాక్టర్ వస్తుంది. రాజ్‌పై మండిపడుతుంది డాక్టర్. నేను ఏం చెప్పాను. మీరు ఏం చేశారు. నేను కావ్యకు భర్తగా, దుగ్గిరాల ఇంటి కొడుకుగా ఇక్కడికి రమ్మన్నాను. కానీ, ఇలా క్రిమినల్‌గా హాస్పిటల్‌కు రమ్మనలేదు అని డాక్టర్ అంటుంది. తప్పు చేసి తప్పించుకుని వచ్చిన ఓ క్రిమినల్ ఆపరేషన్ థియేటర్‌లో ఉంటే మా హాస్పిటల్‌కు, నాకు చెడ్డ పేరు వస్తుంది అని డాక్టర్ కోప్పడుతుంది.

    చట్టం గురించి చూస్తే

    దయచేసి బయటకు వెళ్లండి అని రాజ్‌పై అరుస్తుంది డాక్టర్. కానీ, డాక్టర్ నాకు ఇంకో దారి తెలియలేదు. నా భార్య పరిస్థితి చూసి అక్కడే ఉండలేకపోయాను. బెయిల్‌ రావాలంటే రెండు రోజులు పడుతుంది. న్యాయం, చట్టం అని చూస్తే నా భార్యను, బిడ్డను కోల్పోతాను. అందుకే నాకు ఇష్టం లేకున్నా ఇలా చేయాల్సి వచ్చింది అని రాజ్ సంజాయిషీ ఇచ్చుకుంటాడు.

    అయినా డాక్టర్ వినదు. ఏది ఏమైనా మీరు చేసింది తప్పు అంటుంది డాక్టర్. ప్లీజ్ డాక్టర్ అర్థం చేసుకోండి. ఆపరేషన్ చేసి నా భార్య, బిడ్డను కాపాడండి. నేను కూడా ఆపరేషన్ థియేటర్‌లో ఉంటాను అని రాజ్ అంటాడు. అందుకు డాక్టర్ ఒప్పుకోదు. దాంతో కావ్య మాట్లాడుతుంది.

    మా బాధ్యతను నిర్వర్తించలేం

    నా భర్త నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోతే నేను తట్టుకోలేను డాక్టర్ అని కావ్య అంటుంది. కానీ, ఇలాంటి వ్యక్తి ఇక్కడ ఉంటే మా బాధ్యతను కూడా నిర్వర్తించలేము అని డాక్టర్ అంటుంది. ప్లీజ్ డాక్టర్ మీకు దండం పెడతాను. కాస్తా కనికరించండి అని రాజ్ వేడుకుంటాడు.

    కావ్య కూడా రాజ్ లేకుండా ఆపరేషన్ చేయించుకోనని చెబుతుంది. దాంతో డాక్టర్ ఏం చేయలేక రాజ్‌ను ఆపరేషన్ థియేటర్‌లో ఉండేందుకు ఒప్పుకుంటుంది. కావ్యను ఆపరేషన్‌కు రెడీ చేసి తీసుకెళ్తారు. ఆపరేషన్ చేసి కావ్యకు డెలివరి చేస్తారు. కావ్యకు పాప పుట్టిందని దుగ్గిరాల ఇంటివారికి నర్స్ చెబుతుంది.

    మంత్రి భార్యకు బిడ్డ

    దాంతో అంతా సంతోషిస్తారు. దేవుడా ఎంత పరీక్ష పెట్టావు అని ఇందిరాదేవి అనుకుంటుంది. మరోవైపు మంత్రి ధర్మేంద్ర భార్య తులసి కూడా బిడ్డకు జన్మనిస్తుంది. పుట్టిన పాపను సంతోషంగా ముద్దు పెట్టుకుంటుంది కావ్య. రాజ్ చేతుల్లోకి తీసుకుని ముద్దాడుతాడు. కావ్య, రాజ్ ఇద్దరు సంతోషంగా ఉంటారు.

    ఏవండి. నేను ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఇంటికి వారసురాలిని ఇచ్చాను అని కావ్య అంటుంది. అవును అన్నట్లుగా రాజ్ తల ఊపుతాడు. తర్వాత రాజ్‌కు సంకెళ్లు వేసి అప్పు అరెస్ట్ చేస్తుంది. తిరిగి పోలీస్ స్టేషన్‌కు పంపిస్తుంది అప్పు.

    సహాయం చేసినందుకు

    రాజ్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి తప్పించుకోవడం సహాయం చేసినందుకు కల్యాణ్ కూడా నేరం చేశాడని, అందుకు శిక్ష పడుతుందని అప్పు అంటుంది. తర్వాత దొంగ బంగారం కేసులో స్వరాజ్‌ను కోర్టుకు పంపిస్తారు. అక్కడితో నేటి బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/బ్రహ్మముడి జనవరి 14 ఎపిసోడ్: రాజ్‌కు సంకెళ్లు వేసి అరెస్ట్ చేసిన అప్పు-కల్యాణ్ నేరం- దొంగ బంగారం కేసులో కోర్టుకు స్వరాజ్
    News/Entertainment/బ్రహ్మముడి జనవరి 14 ఎపిసోడ్: రాజ్‌కు సంకెళ్లు వేసి అరెస్ట్ చేసిన అప్పు-కల్యాణ్ నేరం- దొంగ బంగారం కేసులో కోర్టుకు స్వరాజ్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes