    ఆ క్వాలిటీ పవన్ కల్యాణ్ తర్వాత రవితేజలో చూశాను, నాకు డైరెక్టర్‌గా జన్మ పునర్జన్మ ఇచ్చింది ఆయనే: హరీశ్ శంకర్ కామెంట్స్

    పవన్ కల్యాణ్, రవితేజ ఇద్దరిలో ఒక క్వాలిటీ సేమ్ అని డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. మాస్ మహారాజా రవితేజ నటించిన లేటెస్ట్ కామెడీ సినిమా భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి. కిశోర్ తిరుమల దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ ఇలా వ్యాఖ్యలు చేశారు.

    Published on: Jan 12, 2026 5:54 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    టాలీవుడ్ మాస్ మహారాజా రవితేజ నటించిన రొమాంటిక్ కామెడీ డ్రామా చిత్రం భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి. కిశోర్ తిరుమల దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో డింపుల్ హయాతి, ఆషిక రంగనాథ్ ఇద్దరు హీరోయిన్స్ యాక్ట్ చేశారు. భీమ్స్ సెసిరోలె సంగీతం అందించిన భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి జనవరి 13న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

    ఆ క్వాలిటీ పవన్ కల్యాణ్ తర్వాత రవితేజలో చూశాను, నాకు డైరెక్టర్‌గా జన్మ పునర్జన్మ ఇచ్చింది ఆయనే: హరీశ్ శంకర్ కామెంట్స్
    ఆ క్వాలిటీ పవన్ కల్యాణ్ తర్వాత రవితేజలో చూశాను, నాకు డైరెక్టర్‌గా జన్మ పునర్జన్మ ఇచ్చింది ఆయనే: హరీశ్ శంకర్ కామెంట్స్

    హరీశ్ శంకర్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్

    ఈ నేపథ్యంలో భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ ఈవెంట్‌కు అతిథులుగా డైరెక్టర్స్ హరీశ్ శంకర్, బాబీ, శివ నిర్వాణ, పవన్ తదితరులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో డైరెక్టర్ హరీశ్ శంకర్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.

    చాలా సెన్సిబుల్ ప్రొడ్యూసర్

    డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ మాట్లాడుతూ.. "అందరికి నమస్కారం. ప్రొడ్యూసర్ సుధాకర్ చెరుకూరి నాకు ఇష్టమైన ప్రొడ్యూసర్. చాలా సెన్సిబుల్ ప్రొడ్యూసర్. ఆయన బ్యానర్‌లో నా సినిమా కచ్చితంగా ఉంటుంది. ఆయనతో పని చేయాలని కోరుకుంటున్నాను" అని అన్నారు.

    స్థితప్రజ్ఞత కలిగిన వ్యక్తి

    "మిరపకాయ వచ్చిన, మిస్టర్ బచ్చన్ వచ్చిన ఒకేలా ఉండే వ్యక్తి మాస్ మహారాజా రవితేజ. స్థితప్రజ్ఞత కలిగిన వ్యక్తి. ఆ క్వాలిటీ పవన్ కల్యాణ్ గారిలో తర్వాత రవితేజ గారిలో చూశాను. ఆయన డైరెక్టర్స్‌గా పరిచయం చేసిన వాళ్లందరూ ఈరోజు స్టార్ డైరెక్టర్‌గా ఉన్నారు. నాకు డైరెక్టర్‌గా జన్మ, పునర్జన్మ ఇచ్చింది ఆయనే. మళ్లీ రవితేజ గారితో బ్లాక్ బస్టర్ తీస్తాను. అది నా ప్రామిస్" అని హరీశ్ శంకర్ తెలిపారు.

    చూసిన వెంటనే బ్లాక్ బస్టర్ ఫీలింగ్

    "ఈ సినిమాలో అందరూ నాకు నచ్చిన ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు. ఈ సినిమా కంటెంట్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ట్రైలర్ చూసిన వెంటనే బ్లాక్ బస్టర్ ఫీలింగ్ వచ్చింది. కచ్చితంగా ఇది బ్లాక్ బస్టర్. సినిమా కిషోర్ తిరుమల సెన్సిబుల్ డైరెక్టర్. తప్పకుండా ఈ సినిమా తనకి బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుంది"అని హరీశ్ శంకర్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

    సంక్రాంతికి చాలా గట్టిగా కొడుతున్నాం

    "చాలా సంవత్సరాల క్రితం జనవరి 11న మిరపకాయ రిలీజ్ అయ్యే.. బ్లాక్ బస్టర్ అయింది. మళ్లీ జనవరి 13న ఈ భర్తమహాశయులకు విజ్ఞప్తి సినిమా వస్తుంది. కచ్చితంగా ఇది బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుంది. సంక్రాంతికి చాలా గట్టిగా కొడుతున్నాం" అని దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

    పవన్ కల్యాణ్‌తో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్

    ఇదిలా ఉంటే, ప్రస్తుతం హరీశ్ శంకర్ పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్‌తో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా తెరకెక్కిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ మూవీలో హీరోయిన్‌గా శ్రీలీల చేస్తోంది. ఇక రవితేజతో హరీశ్ శంకర్ షాక్, మిరపకాయ్, మిస్టర్ బచ్చన్ మూవీస్ చేశారు.

    News/Entertainment/ఆ క్వాలిటీ పవన్ కల్యాణ్ తర్వాత రవితేజలో చూశాను, నాకు డైరెక్టర్‌గా జన్మ పునర్జన్మ ఇచ్చింది ఆయనే: హరీశ్ శంకర్ కామెంట్స్
    News/Entertainment/ఆ క్వాలిటీ పవన్ కల్యాణ్ తర్వాత రవితేజలో చూశాను, నాకు డైరెక్టర్‌గా జన్మ పునర్జన్మ ఇచ్చింది ఆయనే: హరీశ్ శంకర్ కామెంట్స్
