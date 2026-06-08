బ్రహ్మముడి జూన్ 8 ఎపిసోడ్: చివరి నిమిషంలో ట్విస్ట్ ఇచ్చిన ఇందు.. రేఖ, రాజు షాక్.. ఆట మార్చేసిన తాగుబోతు నారాయణ
Brahmamudi June 8th Episode: బ్రహ్మముడి సీరియల్ జూన్ 8 ఎపిసోడ్ ఉత్కంఠగా సాగింది. అటు ఇందు కిడ్నాప్ అవడం, ఇటు సీఈవోను ఎంపిక చేయడానికి టైమ్ దాటిపోతుండటంతో చివరి నిమిషం వరకూ అందరిలోనూ టెన్షన్ నెలకొంటుంది.
Brahmamudi June 8th Episode: స్టార్ మాలో ప్రసారం అవుతున్న బ్రహ్మముడి (Brahmamudi) సీరియల్లో దుగ్గిరాల కంపెనీ సీఈవో కుర్చీ కోసం జరుగుతున్న పోరు రసవత్తరంగా మారింది. కేవలం ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ మాత్రమే కాకుండా, కార్పొరేట్ పాలిటిక్స్ను కూడా సీరియల్స్లో చూపించడం ఈ మధ్య కామన్ అయిపోయింది. సోమవారం (జూన్ 8) ఎపిసోడ్లో రాజు, రేఖల మధ్య జరిగిన బోర్డ్ మీటింగ్ ఫైట్, ఆఖరి నిమిషంలో ఇందు ఎంట్రీ ఎపిసోడ్ మొత్తానికి హైలైట్గా నిలిచాయి.
ఐశ్వర్య మొండి పట్టు.. బరిలోకి దిగిన నారాయణ
ఐశ్వర్యకు ఇందు తన ప్లాన్ చెప్పినా వినదు. అదంతా ఐశ్వర్య మంచికే అని ఇందు మొత్తుకున్నా ఆమె అస్సలు పట్టించుకోదు. అయితే ఈ తతంగాన్ని కిటికీలోంచి చూసిన తాగుబోతు నారాయణ, ఐశ్వర్యకు బుద్ధి చెప్పి ఇందును కాపాడాలని డిసైడ్ అవుతాడు. దీనికోసం మాస్టర్ ప్లాన్ వేస్తాడు.
ఆఫీసులో రాజు వర్సెస్ రేఖ.. పెరిగిన టెన్షన్
ఆఫీసులో సీఈవో పోస్ట్ కోసం ఉత్కంఠ పెరుగుతుంది. రేఖ మీటింగ్ స్టార్ట్ చేసి, తన ఇన్నేళ్ల కష్టాన్ని బోర్డ్ మెంబర్స్ ముందు పెడుతుంది. కనీసం ఎక్కడా పని చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ లేని రాజుకి సీఈవో పోస్ట్ ఎలా ఇస్తారని లాజిక్ తీస్తుంది. రాజు కూడా ఎక్కడా తగ్గకుండా గట్టి కౌంటర్ ఇస్తాడు. రేఖ వల్లే కంపెనీలో కనీసం జీతాలు కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితి వచ్చిందని, ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తే తన సత్తా ఏంటో చూపిస్తానని కాన్ఫిడెంట్గా చెబుతాడు.
పరంధామయ్య ఊహించని ట్విస్ట్
ఇద్దరి వాదనలు విన్న తర్వాత ఓటింగ్ మొదలవుతుంది. ఇద్దరు సభ్యులు రేఖకు, మరో ఇద్దరు రాజుకు సపోర్ట్ చేయడంతో టై అవుతుంది. ఫైనల్ డెసిషన్ పరంధామయ్య చేతికి వస్తుంది. ఇక్కడే ఎపిసోడ్లో అసలైన ట్విస్ట్. ఇన్నేళ్లుగా దుగ్గిరాల ఫ్యామిలీకి విధేయుడిగా ఉన్న పరంధామయ్య, తనకు రేఖ పనితీరు అస్సలు నచ్చలేదని మొహం మీదే చెప్పేస్తాడు. అలాగని రాజుకు కూడా గుడ్డిగా సపోర్ట్ చేయనని చెప్పి, ఆలోచించుకోవడానికి టైమ్ అడిగి వెళ్లిపోతాడు. ఈ సీన్ `బ్రహ్మముడి టుడే ఎపిసోడ్`లో మంచి హై పాయింట్.
ఇందును కాపాడి జెట్ స్పీడ్లో ఆఫీస్కు..
ఇందుని విడిపించడానికి నారాయణ అక్కడున్న రౌడీలతో కలిసి మందు తాగుతాడు. వాళ్ల మందంతా ఒక్కడే తాగేసి, వాళ్లని చితకబాదుతాడు. సైకిల్ గుద్దేసి తనను మైండ్లెస్ ఫెలో అని తిట్టిన ఐశ్వర్య ఇగోను హర్ట్ చేయడానికే ఇందును కాపాడుతున్నట్లు స్పష్టం చేస్తాడు. కట్లు విప్పాక, మరో పది నిమిషాల్లో మీటింగ్ ముగుస్తుందని టెన్షన్ పడుతున్న ఇందును అక్కడ కనిపించిన బైక్ మీద జెట్ స్పీడ్లో ఆఫీస్కు తీసుకెళ్తాడు నారాయణ. సరిగ్గా పరంధామయ్య తన నిర్ణయం చెప్పే టైమ్కు ఇందు ఆఫీస్లో ఎంట్రీ ఇస్తుంది.
బ్రహ్మముడి లాంటి డైలీ సీరియల్స్లో క్యారెక్టర్లు కిడ్నాప్ అవ్వడం, లాస్ట్ మినిట్లో వచ్చి కాపాడటం రొటీన్ ఫార్ములానే అయినా.. ఇక్కడ 'తాగుబోతు నారాయణ' క్యారెక్టర్తో దాన్ని పరిష్కరించేలా చేయడం ఓ భిన్నమైన పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు. ఎప్పుడూ ఒకే తరహా డ్రామా కాకుండా ఇలాంటి డిఫరెంట్ మాస్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఎంటర్ అవ్వడం వల్లే ఈ సీరియల్ ఆడియన్స్ను కట్టిపడేస్తోంది.
People Also Ask (FAQs)
బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగింది? (Brahmamudi today episode highlights)
దుగ్గిరాల కంపెనీ సీఈవో రేసులో రాజు, రేఖల మధ్య టై అయింది. కిడ్నాప్కు గురైన ఇందును నారాయణ కాపాడి ఆఫీస్కు తీసుకొచ్చాడు.
దుగ్గిరాల కంపెనీ కొత్త సీఈవో ఎవరు? (Who is the new CEO in Brahmamudi?):
ప్రస్తుతానికి ఓటింగ్ టై అయింది. పరంధామయ్య ఫైనల్ డెసిషన్ మీద, ఆఖరి నిమిషంలో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఇందు వేసే ప్లాన్ మీదే కొత్త సీఈవో ఎవరనేది ఆధారపడి ఉంది.
బ్రహ్మముడి ఆన్లైన్లో ఎక్కడ చూడొచ్చు? (Brahmamudi OTT release platform)
ఈ సీరియల్ లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్స్ జియోహాట్స్టార్లో (JioHotstar) స్ట్రీమ్ అవుతున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More