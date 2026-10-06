Brahmamudi October 6 Episode: బ్రహ్మముడి- లక్కీని పెళ్లి చేసుకుంటేనే ఆస్తి- ఐశ్వర్యకు ఇందు కండిషన్- రేఖ ప్లాన్ రివర్స్
Brahmamudi Serial October 6th Episode: బ్రహ్మముడి సీరియల్ అక్టోబర్ 6వ ఎపిసోడ్లో కడుపులో బిడ్డను తీయించేసుకోకు అని ఐశ్వర్య కాళ్లు పట్టుకుంటాడు లక్కీ. అయిన ఐశ్వర్య వినదు. ఇదే విషయం రేఖకు చెబితే రాజు, ఇందులను ఇరికిస్తుంది రేఖ. కడుపులో బిడ్డను కాపాడాతానని లక్కీకి ఇందు మాటి ఇస్తుంది.
Brahma Mudi Serial Today Episode: బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్లో నీకు నేనంటే ద్వేషం ఉండొచ్చు, చిరాకు ఉండొచ్చు. కానీ మనం చేసిన తప్పుకు పసిబిడ్డ ప్రాణాలు తీయొద్దు. కావాలంటే నీ కాళ్లు పట్టుకుంటాను అంటూ ఐశ్వర్య కాళ్లు పట్టుకుంటాడు లక్కీ. నాకు మన బిడ్డ కావాలని అంటాడు లక్కీ.
ఐశ్వర్య కాళ్లు పట్టుకున్న లక్కీ
ఏంటీ మన బిడ్డ. చాలా ఎమోషనల్ అవుతున్నావేంటీ. నువ్వు ఎంత ఏడ్చిన నా నిర్ణయం మారదు. ఆరోజు ఏదో అనుకోకుండా అలా జరిగిపోయింది. అది ఆరోజే మర్చిపోయాను అని ఐశ్వర్య అంటుంది. ఈరోజు నువ్వు తెలిసి తప్పు చేస్తున్నావ్. మన బిడ్డను పుట్టకముందే చంపడం అనేది పాపమని లక్కీ అంటాడు. నాపై అధికారం ఉందని అనుకుంటున్నావా. నా భర్తల ఫీల్ అవుతున్నావా. అనవసరంగా ఎక్కవ చేయకు అని ఐషు కోప్పడుతుంది.
లక్కీ ఎంత చెప్పిన వినదు. లక్కీ గాడి వల్ల నీ కొడుకు నా కూతురు ఇద్దరు దూరమైపోయారు. నీ కొడుకు మాములోడు కాదు. ఇంతపెద్ద ట్విస్ట్ ఇచ్చాడేంటని రేఖతో అంటుంది భ్రమరాంబ. కొన్నిసార్లు అనుకున్నపనులు జరిగినా జరగపోయినా మనకే లాభం జరుగుతుంది. ఇది కూడా అలాంటిదే. ఇప్పుడు లక్కీని ఐశ్వర్య పెళ్లి చేసుకుంటే వాడు నా కొడుకే కాబట్టి ఆస్తి మనకే వస్తుంది. పెళ్లి జరగకుంటే ఎలాగు ఐశ్వర్య మనం చెప్పినట్లే వింటుంది కాబట్టి కంపెనీ పెట్టించి అలా సాధిస్తామని రేఖ అంటుంది.
లక్కీ వచ్చి రేఖకు సారీ చెబుతాడు. నీకు బ్యాడ్ నేమ్ తెచ్చానంటాడు. నీ పరిస్థితి అర్థం చేసుకోగలను అని రేఖ అంటుంది. ఐశ్వర్య బిడ్డను తీయుంచుకోవాలనుకుంటున్న విషయం రేఖకు చెబుతాడు లక్కీ. నాకు అది ఇష్టం లేదు. నాకు నా బిడ్డ కావాలి. నువ్వే ఐశ్వర్యను ఒప్పించాలని ప్రాధేయపడతాడు లక్కీ.
తన కడుపులో ఉంది నా వారసుడు
తన కడుపులో ఉంది నా వారసుడు కానీ నేను ఏం చేయలేను. కానీ, దీనికి ఒక్క మార్గం ఉంది. ఇప్పుడు ఇంట్లో రాజు, ఇందు మాటే నెగ్గుతుంది. వాళ్లిద్దరు ప్రయత్నిస్తే నువ్వు అనుకుంది జరుగుతుంది అని రేఖ అంటుంది. దాంతో లక్కీ సరేనని వెళ్లిపోతాడు. రాజు, ఇందులను భలే ఇరికించావ్. వాళ్లపై ఐశ్వర్యకు ఇంకా కోపం వస్తుంది. అడగకుంటే లక్కీ దూరమవుతాడు అని భ్రమరాంబ అంటుంది.
రాజు దగ్గరికి వెళ్లి క్షమించమని అడుగుతాడు లక్కీ. అది యాక్సిడెంటల్గా జరిగిందని అంటాడు. నీ మొహం చూస్తేనే చిరాకుగా ఉందని తిడతాడు రాజు. నేను మరో తప్పుకు కూడా కారణం అవుతున్నారా. మీరిద్దరు నాకు సహాయం చేయాలి. ఐషు బిడ్డను తీయించుకుంటానంటుంది. ఎంత చెప్పిన వినట్లేదు. నా బిడ్డ నాకు కావాలిరా. ఎలాగైనా తను ఆపరేషనే చేసుకోకుండా ఆపాలిరా అని లక్కీ ప్రాధేయపడతాడు.
నాకు కన్నతల్లిని ఇచ్చావురా. ఇప్పుడు నా బిడ్డను కాపాడురా. నీ రుణం జీవితంలో మర్చిపోను అని రాజును, ఇందును బతిమిలాడుతాడు. నీ బిడ్డకు ఎలాంటి ప్రమాదం రానివ్వను అని ఇందు మాటిస్తుంది. దాంతో థ్యాంక్స్ చెప్పి లక్కీ వెళ్లిపోతాడు. ఐశ్వర్యకు ఏం చెబితే వింటుందో నాకు తెలుసు అని రాజుతో అంటుంది ఇందు.
బిడ్డను తీయించుకుంటానని
మరుసటి రోజు ఉదయం తాము అనుకుంది చేయడం కోసం ఐశ్వర్య కోసం వెతుకుతారు ఇందు, రాజు. ఎక్కడ కనిపించదు. ఇందు కాల్ చేస్తుంది. ఐశ్వర్య లిఫ్ట్ చేయదు. ఐశ్వర్య హాస్పిటల్కు వెళ్లి ఉండొచ్చు అని రేఖ చెబుతుంది. బిడ్డను తీయించుకుంటానని చెప్పింది. నిన్న రాత్రి డాక్టర్తో మాట్లాడినట్లు లక్కీ చెప్పాడని రేఖ చెబుతుంది.
ఇందు, రాజు, అపర్ణ అంతా షాక్ అవుతారు. ఇప్పుడు ఐశ్వర్య ఏ హాస్పిటల్కు వెళ్లి ఉంటుంది అని రాజు అంటాడు. మరోవైపు డాక్టర్తో ఐశ్వర్య ప్రెగ్నెన్సీ తీసేయడం గురించి మాట్లాడుతుంది. పెద్దవాళ్ల నిర్ణయం తీసుకున్నావా అని డాక్టర్ అడుగుతుంది. నాకు ఎవరు లేరు. లక్కీ పర్మిషన్ కూడా అవసరం లేదు. ఇది నేను ఫీవర్ వచ్చినట్లుగానే ఫీల్ అవుతున్నాను అని ఐశ్వర్య అంటుంది.
ఇది మాతృత్వం అమ్మా అని డాక్టర్ అంటుంది. సెంటిమెంట్ డైలాగ్స్ కొట్టకండి. అసలు ప్రెగ్నెన్సీ అనే విషయాన్నే తట్టుకోలేకపోతున్నా అని ఐశ్వర్య అంటుంది. మరోవైపు ఐశ్వర్య ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్లిందో వీళ్లు కనిపెట్టలేరు. ఐశ్వర్యను తిడతారు. అదే ఫ్లోలో మనం ఐషును పూర్తిగా రెచ్చగొడతాం. వాళ్లు దిగొచ్చి ఆస్తి రాసేలా చేయిస్తాను. కావాలంటే ఐషు ప్రాణాలు తీసుకునేలా చేయిస్తాను అని రేఖ అంటుంది.
ఐశ్వర్యకు ఇందు కండిషన్
ఆ రాజు ఊరుకుంటాడా. ఇలా జరగనివ్వడు అని భ్రమరాంబ అంటుంది. ఈ విషయంలో వాడు తగ్గాల్సిందే. ఐషుపై ఇందుకు ప్రేమ ఉంది. అది దాని బలహీనత. అదే మన ఆయుధం అని రేఖ అంటుంది. ఇందు, రాజు కాల్స్ చేస్తుంటారు. ఇంతలో లక్కీ కాల్ చేసి హాస్పిటల్ గురించి, ఐశ్వర్యతోనే ఉన్నానని చెబుతాడు. దాంతో హాస్పిటల్కు రాజు, ఇందు వెళ్తారు.
ఐశ్వర్యకు ఆపరేషన్ జరగకుండా చేసి ఇంటికి తీసుకొస్తారు రాజు ఇందు. నీకు కంపెనీ కావాలనుకుంటే ఆపరేషన్ చేయించుకోకూడదని, లక్కీని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఐశ్వర్యకు ఇందు కండిషన్ పెడుతుంది. లేదంటే ఆస్తిలో చిల్లిగవ్వ కూడా దక్కనివ్వను అంటుంది ఇందు. దాంతో రేఖ, ఐశ్వర్య షాక్ అవుతారు. రేఖ వేసిన ప్లాన్ రివర్స్ అవుతుంది. అక్కడితో బ్రహ్మముడి సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More