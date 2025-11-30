Edit Profile
    బ్రహ్మముడి ప్రోమో: కావ్యను బతికించేందుకు ప్రకృతి వైద్యం- తల్లి, బిడ్డ క్షేమం- కంపెనీకి దూరంగా రాజ్- రాహుల్‌కే హస్తగతం!

    బ్రహ్మముడి లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్ ప్రోమోలో రాజ్, కావ్య ఇద్దరు గుడికి వెళ్లారు. దర్శనం తర్వాత వస్తుండగా కావ్య కళ్లు తిరిగి స్పృహ తప్పి పడిపోతుంది. రాజ్ పట్టుకుని మెట్లపై కూర్చోబెడతాడు. కావ్య అబార్షన్ గురించి విన్న పంతులు కేరళలోని అలప్పి అడవిలో వరసిద్ధి ఆచార్యుల వారు ప్రకృతి వైద్యం అందిస్తున్నారని చెబుతాడు.

    Published on: Nov 30, 2025 10:09 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    బ్రహ్మముడి సీరియల్‌ లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్‌‌ ప్రోమోలో దుగ్గిరాల ఇంట్లో అంతా భోజనం చేస్తుంటారు. మేనేజర్ సతీష్ గురించి రాజ్ అడుగుతాడు, జాగ్రత్తగా చెప్పాలి అని రాహుల్ అనుకుంటాడు. రాహుల్ వచ్చి కూర్చుని తింటుంటాడు. రాహుల్ డల్‌గా ఉండటం చూసి అంతా ఓకేనా అని అడుగుతాడు రాజ్.

    బ్రహ్మముడి సీరియల్ లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్ ప్రోమో
    బ్రహ్మముడి సీరియల్ లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్ ప్రోమో

    ఎక్స్‌పీరియెన్స్ ఉన్న వ్యక్తి కదా అని

    అంతా ఓకే రాజ్. కానీ, మీ కంపెనీ మేనేజర్ సతీష్ నా దగ్గరికి వచ్చి వర్క్ చేస్తానన్నాడు. ఎక్స్‌పీరియెన్స్ ఉన్న వ్యక్తి కదా నాకు ఉపయోగపడతాడని నేను కూడా వద్దనలేదు. ఈ విషయం నీకు చెప్పలేదు. నన్ను క్షమించు అని అబద్ధం చెబుతాడు రాహుల్.

    దానికి ఏముందిరా. సతీష్ లాంటి ఎక్స్‌పీరియెన్స్ ఉన్న పర్సన్ నీ దగ్గర ఉంటే నీకు ఎలా చేయాలో తెలుస్తుంది. నీకు మంచి గైడెన్స్ ఇస్తాడు. సతీష్ నీ దగ్గర ఉండటమే కరెక్ట్ అని రాజ్ అంటాడు. థ్యాంక్స్ రాజ్ నువ్వు ఇంత బాగా ఆలోచిస్తావని నేను అనుకోలేదని రాహుల్ డ్రామా ఆడతాడు.

    నీ కంపెనీ పతనం కోసమే

    మనసులో మాత్రం నీ ఆలోచన పెద్ద తప్పు అని నిరూపిస్తా రాజ్. సతీష్ అనుభవాన్ని నా కంపెనీ డెవలప్‌మెంట్ కోసం కాదు నీ కంపెనీ పతనం కోసం వాడతాను. అందుకు మొదటి అడుగు రేపే పడబోతుంది అని రాహుల్ అనుకుంటాడు. అంతా భోజనం చేసి ఎవరి గదికి వారు వెళ్లిపోతారు.

    రాజ్‌ను ఉదయం గుడికి తీసుకెళ్లమని మారం చేస్తుంది కావ్య. బకెట్ లిస్ట్ అయిపోయింది, సమస్యలు అయిపోయాయి, ఇక గుడి ఒక్కటి మిగిలిందా అని రాజ్ సెటైర్లు వేస్తాడు. ఇద్దరు వాదించుకుంటారు. కాసేపటికి కావ్యను గుడికి తీసుకెళ్లేందుకు రాజ్ ఒప్పుకుంటాడు.

    మంచి బిడ్డ పుడుతుంది

    మరుసటి రోజు ఉదయం రాజ్, కావ్య గుడికి వెళ్తారు. అక్కడ దేవుడిని దర్శించుకుంటారు. అక్కడున్న ఓ గురువు వారితో మాట్లాడతారు. రాజ్, కావ్యల గురించి మంచిగా చెబుతాడు. కావ్యకు మంచి బిడ్డ పుడుతుందని చెబుతాడు. దానికి రాజ్, కావ్య ఇద్దరు సంతోషించి బయలుదేరుతుంటారు.

    ఇంతలో కావ్య కళ్లు తిరిగి స్పృహ తప్పి పడిపోతుంది. రాజ్ పట్టుకుంటాడు. తర్వాత కాసేపటికి కావ్య కుదుటపడుతుంది. ఇద్దరు మెట్లపై కూర్చుని మాట్లాడుకుంటారు. నీరసంగా ఉందని కావ్య అంటుంది. ఇదంతా ప్రెగ్నెన్సీ వల్లే. నన్ను అర్థం చేసుకుని అబార్షన్ చేయించుకుని ఉండుంటే ఈరోజు నీ పరిస్థితి ఇలా ఉండేదా చెప్పు అని బాధగా అంటాడు రాజ్.

    నా భార్య చనిపోతుంది

    ఆ మాటలు విన్న గురూజీ ఏమంటున్నావు బాబు అని సమస్య గురించి అడుగుతాడు. తన కడుపులో ఉన్న బిడ్డ ఈ లోకాన్ని చూసిన క్షణం నా భార్య చనిపోతుంది పంతులు గారు అని రాజ్ చెబుతాడు. దాంతో పంతులు షాక్ అవుతాడు. బిడ్డ కావాలనుకుంటే భార్య దక్కదు అని డాక్టర్లు తేల్చి చెప్పేశారు అని బాధగా చెబుతాడు రాజ్.

    డాక్టర్లు చెప్పడం కాదు దీనికి మంచి ప్రకృతి వైద్యం ఉంది. కేరళలోని అలప్పి దగ్గర అడవిలో సింధూర అనే ఒక చిన్న గ్రామం ఉంటుంది. ఆ గ్రామంలో వరసిద్ధి ఆచార్యుల వారు ఈ సమస్యకు ప్రకృతి వైద్యం అందించారు. మీరు కూడా వెళ్లి ఆయన్ను కలవండి. కచ్చితంగా మీ సమస్య తీర్చి తల్లి, బిడ్డ ఇద్దరిని క్షేమంగా ఉంచేలా చేస్తారు అని పంతులు చెబుతారు.

    రాహుల్ చేతికి రాజ్ కంపెనీ

    దానికి తెగ సంతోషించిన రాజ్, కావ్య కృతజ్ఞతలు చెప్పి వెళ్లిపోతారు. ఇద్దరు కేరళ వెళ్లేందుకు నిర్ణయం తీసుకుంటారు. అదే విషయం ఇంట్లో చెబుతారు. దానికి అంతా ఓకే అంటారు. కంపెనీని సుభాష్, ప్రకాశం చూసుకుంటారు. రాజ్ లేని సమయంలో తన కంపెనీని రాహుల్ హస్తగతం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తుంటాడు. అక్కడితో బ్రహ్మముడి సీరియల్ లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్ ప్రోమో ముగుస్తుంది.

    News/Entertainment/బ్రహ్మముడి ప్రోమో: కావ్యను బతికించేందుకు ప్రకృతి వైద్యం- తల్లి, బిడ్డ క్షేమం- కంపెనీకి దూరంగా రాజ్- రాహుల్‌కే హస్తగతం!
