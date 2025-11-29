2025లో పేరెంట్స్గా మారిన సెలబ్రిటీలు-కేఎల్ రాహుల్ నుంచి కత్రినా కైఫ్ వరకు-ఇంట్రెస్టింగ్ జోడీలు-ఓ లుక్కేయండి
2025లో పలువురు ప్రముఖులు తల్లిదండ్రులయ్యారు. కత్రినా కైఫ్-విక్కీ కౌశల్, అథియా శెట్టి-కేఎల్ రాహుల్, కియారా అడ్వానీ-సిద్ధార్థ్ మల్హోత్ర వంటి జంటలు కొత్త జీవితాల్లోకి అడుగుపెట్టాయి. ఇంకా ఈ లిస్ట్ లో ఎవరున్నారో చూసేయండి.
2025లో పలువురు ప్రముఖ జంటలు తల్లిదండ్రులుగా మారడంతో ఒక మైలురాయి సంవత్సరంగా నిలిచింది. అనుభవజ్ఞులైన స్టార్లు నుండి కొత్తగా పెళ్ళైన జంటల వరకు అనేక హృదయపూర్వక ప్రకటనలు, పిల్లల పేర్ల ప్రకటనలతో ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకున్నాయి. 2025 బ్యాచ్ లోని అత్యంత ముఖ్యమైన చేరికలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
కత్రినా కైఫ్ & విక్కీ కౌశల్
నవంబర్ 7, 2025 న కత్రినా కైఫ్, విక్కీ కౌశల్ తమ మొదటి బిడ్డకు స్వాగతం పలికారు. ఈ జంటకు ఒక పండంటి మగబిడ్డ జన్మించాడు. ఈ జంట తమ ఉమ్మడి పోస్ట్ తో ఈ శుభవార్తను ప్రకటించారు. "మా ఆనందాల మూట వచ్చింది. అపారమైన ప్రేమ, కృతజ్ఞతతో మేము మా మగ బిడ్డకు స్వాగతం పలికాము. నవంబర్ 7, 2025 " అని ఆ పోస్ట్ లో పేర్కొన్నారు.
అతియా శెట్టి & కేఎల్ రాహుల్
2025 ప్రారంభంలో అతియా శెట్టి, క్రికెటర్ కేఎల్ రాహుల్ ఒక ఆడ బిడ్డకు తల్లిదండ్రులయ్యారు. ఈ జంట మార్చి 24, 2025 న ఇన్ స్టాగ్రామ్ ద్వారా "మాకు ఆడ బిడ్డ జన్మించింది" అనే పోస్ట్ ద్వారా ఈ వార్తను పంచుకున్నారు. వాళ్లు 2024 నవంబర్ లో ప్రెగ్నెన్సీ అనౌన్స్ చేశారు. ఈ చిన్నారికి ఇవారా అనే పేరు పెట్టారు. సీనియర్ నటుడు సునీల్ శెట్టి కుమార్తె అతియా.
పరిణీతి చోప్రా & రాఘవ్ చద్దా
నటి పరిణీతి చోప్రా, రాజ్యసభ ఎంపీ రాఘవ్ చద్దా అక్టోబర్ 19, 2025 న ఒక మగ బిడ్డకు పేరెంట్స్ గా మారారు. వారి ఉమ్మడి ప్రకటనలో.. "మేము నిజంగా గత జీవితాన్ని గుర్తు చేసుకోలేము! చేతులు నిండిపోయాయి. మా హృదయాలు మరింత నిండిపోయాయి. మొదట మేము ఒకరినొకరం కలిగి ఉన్నాము. ఇప్పుడు, మేము అన్నీ కలిగి ఉన్నాము" అని పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత ఈ జంట తమ బిడ్డ పేరును "నీర్" గా వెల్లడించింది. దీనిని స్వచ్ఛత, జీవితం, ఆశకు ప్రతీకగా అభివర్ణించారు.
కియారా అద్వానీ & సిద్ధార్థ్ మల్హోత్ర
బాలీవుడ్ లోని అత్యంత ప్రియమైన జంట కియారా అద్వానీ, సిద్ధార్థ్ మల్హోత్ర కూడా 2025లోనే తల్లిదండ్రులైంది. జూలై 15, 2025 న తమ మొదటి బిడ్డగా ఒక కుమార్తెకు స్వాగతం పలికారు ఈ ఇద్దరు. నవంబర్ 2025 లో వారు తమ కుమార్తె పేరు సారయా మల్హోత్ర అని వెల్లడించారు. ఆమె చిన్న పాదాల హృదయపూర్వక ఫోటోను పంచుకున్నారు.
రాజ్ కుమార్ రావ్ & పత్రలేఖ
నవంబర్ 15, 2025న తమ నాలుగో పెళ్లి రోజున రాజ్ కుమార్, పత్ర లేఖ గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. రాజ్ కుమార్ భార్య పత్రలేఖ తమ మొదటి బిడ్డకు ఆ రోజే జన్మనిచ్చింది. ఆడపిల్ల పుట్టింది. ఆమెను "గొప్ప ఆశీర్వాదం" అని పిలిచారు. ఈ వార్త సినీ పరిశ్రమ మిత్రులు, అభిమానుల నుండి హృదయపూర్వక అభినందనల అలలను రేకెత్తించింది.