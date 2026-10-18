Chandrahas Kotla: చంద్రహాస్ కోట్ల హీరోగా కొత్త సినిమా ప్రారంభం- ఫిల్మ్ నగర్ సాయిబాబా దేవాలయంలో ఘనంగా పూజా కార్యక్రమం!
Chandrahas Kotla New Movie Pooja Ceremony In Film Nagar: చంద్రహాస్ కోట్ల హీరోగా కుర్ర ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై నూతన చిత్రం ప్రారంభమైంది. కె. రాఘవేంద్రరెడ్డి సమర్పణలో, చెందు ముద్దు దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ సినిమా ముహూర్తపు పూజా కార్యక్రమాలు ఫిల్మ్ నగర్ సాయిబాబా ఆలయంలో ఘనంగా జరిగాయి.
Chandrahas Kotla New Movie Pooja Ceremony In Film Nagar: యువ నటుడు చంద్రహాస్ కోట్ల కథానాయకుడిగా నూతన చిత్రం పూజా కార్యక్రమాలతో ఉత్సాహంగా ప్రారంభమైంది. సినీ ప్రముఖుడు కె. రాఘవేంద్రరెడ్డి సమర్పణలో కుర్ర ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై ప్రొడక్షన్ నంబర్ 3గా దినేష్ కుర్ర ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.
సాయి బాబా దేవాలయంలో పూజా కార్యక్రమం
విభిన్న కథాంశంతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు చెందు ముద్దు ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. హైదరాబాద్లోని ప్రముఖ ఫిల్మ్ నగర్ సాయిబాబా దేవాలయంలో ఈ వేడుక అత్యంత శోభాయమానంగా జరిగింది.
ఫిల్మ్ నగర్లో ముహూర్తపు వేడుక
హైదరాబాద్ ఫిల్మ్ నగర్ సాయిబాబా ఆలయంలో నిర్వహించిన ముహూర్తపు సన్నివేశానికి తెలంగాణ రెరా మాజీ ఛైర్మన్ డాక్టర్ ఎన్. సత్యనారాయణ తొలి క్లాప్ కొట్టి చిత్రయూనిట్కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
చిత్రబృందానికి ఆశీస్సులు
దీపా ఆర్ట్స్ అధినేత శ్రీనివాస్ గౌడ కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేయగా, గంగరాజు కాకర్ల, రంగారావు వేములపల్లి, సిరాజ్ ఎస్ఎమ్, మధుసూదన్ సంయుక్తంగా దర్శకుడు చెందు ముద్దు, హీరో చంద్రహాస్కు స్క్రిప్ట్ ప్రతులను అందజేశారు. ఈ వేడుకలో పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు పాల్గొని చిత్రబృందానికి ఆశీస్సులు అందించారు.
బలమైన సాంకేతిక బృందం
ఇంకా పేరు ఖరారు చేయని ఈ నూతన చిత్రానికి ప్రతిభావంతులైన సాంకేతిక నిపుణులు పనిచేస్తున్నారు. మారుతీ రాజా ఈ సినిమాకు స్వరాలను సమకూర్చుతున్నారు. దృశ్యాలను ఆకట్టుకునేలా మలిచేందుకు ఛాయాగ్రాహకుడు శివా రెడ్డి ఎస్వి కెమెరా బాధ్యతలు చేపట్టగా, డి. వెంకట ప్రభు ఎడిటర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు.
కథ, స్క్రీన్ ప్లే, మాటలు, దర్శకత్వ బాధ్యతలు
ప్రచార బాధ్యతలను పీఆర్ఓ సాయి సతీష్ పర్యవేక్షిస్తున్నారు. కథ, స్క్రీన్ప్లే, మాటలు అందిస్తూ దర్శకత్వ బాధ్యతలను చెందు ముద్దు స్వయంగా నిర్వహిస్తుండటం విశేషం.
త్వరలోనే సెట్స్ మీదికి ప్రాజెక్ట్
కొత్తదనంతో కూడిన కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా ద్వారా చంద్రహాస్ తన నటనా ప్రతిభతో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఉన్నత నిర్మాణ విలువలతో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు.
త్వరలో అధికారికంగా టైటిల్ ప్రకటన
ఈ సినిమాలో నటించే ఇతర నటీనటుల వివరాలను, సినిమా టైటిల్ను త్వరలోనే నిర్మాతలు అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు. పూజా కార్యక్రమాలు పూర్తి కావడంతో త్వరలోనే రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
Q1: చంద్రహాస్ కోట్ల నూతన చిత్రానికి దర్శకుడు ఎవరు?
A1: ఈ చిత్రానికి చెందు ముద్దు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కథ, స్క్రీన్ప్లే, సంభాషణలు కూడా ఆయనే అందిస్తున్నారు.
Q2: ఈ సినిమాను ఏ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు?
A2: కె. రాఘవేంద్రరెడ్డి సమర్పణలో కుర్ర ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై దినేష్ కుర్ర నిర్మిస్తున్నారు.
Q3: సినిమా ప్రారంభోత్సవం ఎక్కడ జరిగింది?
A3: హైదరాబాద్లోని ఫిల్మ్ నగర్ సాయిబాబా ఆలయంలో ముహూర్తపు పూజా కార్యక్రమాలు ఘనంగా జరిగాయి.
Q4: ఈ చిత్రానికి సంగీతం ఎవరు అందిస్తున్నారు?
A4: ఈ సినిమాకు మారుతీ రాజా సంగీత దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More