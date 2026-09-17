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Mugguru Kothulu: ముగ్గురు కోతులు చిల్లర సాంగ్ రిలీజ్ చేసిన యాటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్.. చిల్ అయ్యే సన్నివేశాలతో!

Attitude Star Chandrahas Released Chillara Song: తేజ కొండపల్లి, గణేష్ బొడ్డ, దేవాన్ష్ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న 'ముగ్గురు కోతులు' చిత్రం నుంచి 'చిల్లర సాంగ్'ను విడుదల చేసింది. యాటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ చేతుల మీదుగా విడుదలైన ఈ మాస్ యూత్‌ఫుల్ నంబర్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

Published on: Sep 17, 2026, 11:49:41 IST
By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
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Attitude Star Chandrahas Released Mugguru Kothulu Chillara Song: యువతను అలరించే కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న 'ముగ్గురు కోతులు' చిత్రం నుంచి మరో క్రేజీ అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. యంగ్ అండ్ ఎనర్జిటిక్ హీరో, 'యాటిట్యూడ్ స్టార్' చంద్రహాస్ ఈ ముగ్గురు కోతులు సినిమాలోని 'చిల్లర సాంగ్'ను ఆవిష్కరించారు.

ముగ్గురు కోతులు చిల్లర సాంగ్ రిలీజ్ చేసిన యాటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్.. చిల్ అయ్యే సన్నివేశాలతో!
ముగ్గురు కోతులు చిల్లర సాంగ్ రిలీజ్ చేసిన యాటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్.. చిల్ అయ్యే సన్నివేశాలతో!

మాస్ ట్యూన్‌తో ఆకట్టుకుంటున్న పాట

యూత్‌ను విశేషంగా ఆకట్టుకునేలా ఉన్న ఈ పాటకు ఎస్. సుహాస్ సంగీతం అందించడమే కాకుండా స్వయంగా ఆలపించారు. గణేష్ బొడ్డ, సుహాస్ ఎస్ సంయుక్తంగా అందించిన సాహిత్యం కుర్రకారును ఆకట్టుకునేలా ఉంది. చిల్లర సాంగ్ లిరికల్ వీడియోలో హీరోలు ముగ్గురూ సరదాగా చిల్ అయ్యే సన్నివేశాలు పాట స్థాయిని మరింత పెంచాయి.

మ్యూజికల్ ప్రమోషన్లతో పెరుగుతున్న అంచనాలు

"ఈ సినిమా పెద్ద విజయం సాధించి, చిత్రబృందానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలి" అని పాటను విడుదల చేసిన అనంతరం హీరో చంద్రహాస్ ఆకాంక్షించారు. ఇదిలా ఉంటే, ముగ్గురు కోతులు సినిమాకు కార్తీక్ గరిమెల్ల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

ముగ్గురు కోతులు సినిమాలో హీరోలు, హీరోయిన్

ముగ్గురు కోతులు సినిమాలో తేజ కొండపల్లి, గణేష్ బొడ్డ, దేవాన్ష్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. వర్షిక పాశం హీరోయిన్‌గా అలరించనుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ముగ్గురు కోతులు ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్, టైటిల్ ట్రాక్ సోషల్ మీడియాలో మంచి ఆదరణ పొందాయి.

సాంకేతిక బలంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు

వరుసగా విడుదలవుతున్న ముగ్గురు కోతులు ప్రమోషనల్ కంటెంట్ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ఇక ముగ్గురు కోతులు చిత్రానికి రాజ్ నోముల సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తుండగా, జమీర్ షేక్ ఎడిటింగ్‌ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.

ముగ్గురు కోతులు సినిమా పూర్తి వివరాలు

శరవేగంగా పనులు పూర్తి చేసుకుంటున్న ఈ ముగ్గురు కోతులు సినిమాకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను, విడుదల తేదీని త్వరలోనే ప్రకటిస్తామని నిర్మాతలు తెలిపారు. జీఎస్ఆర్ క్రియేషన్స్ సమర్పణలో, స్కై ఫ్లేర్ నెట్‌వర్క్స్ సహ సమర్పణలో శోభారాణి గరిమెల్ల ముగ్గురు కోతులు చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

Q1: 'ముగ్గురు కోతులు' సినిమాలో 'చిల్లర సాంగ్'ను ఎవరు విడుదల చేశారు?

A1: యాటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ ఈ 'చిల్లర సాంగ్'ను ఆవిష్కరించారు.

Q2: ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు, సంగీత దర్శకుడు ఎవరు?

A2: కార్తీక్ గరిమెల్ల దర్శకత్వం వహిస్తుండగా, ఎస్. సుహాస్ సంగీతం అందించారు.

Q3: 'ముగ్గురు కోతులు' సినిమాలో ప్రధాన నటీనటులు ఎవరు?

A3: తేజ కొండపల్లి, గణేష్ బొడ్డ, దేవాన్ష్ హీరోలుగా, వర్షిక పాశం హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు.

  • Chetupelli Sanjiv Kumar
    ABOUT THE AUTHOR
    Chetupelli Sanjiv Kumar

    చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్‌ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్‌స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్‌తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్‌ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్‌తో సదరు వెబ్‌సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్‌ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్‌కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More

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Home/Entertainment/Mugguru Kothulu: ముగ్గురు కోతులు చిల్లర సాంగ్ రిలీజ్ చేసిన యాటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్.. చిల్ అయ్యే సన్నివేశాలతో!
Home/Entertainment/Mugguru Kothulu: ముగ్గురు కోతులు చిల్లర సాంగ్ రిలీజ్ చేసిన యాటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్.. చిల్ అయ్యే సన్నివేశాలతో!
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