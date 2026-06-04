Chiranjeevi Peddi Review: తండ్రిగానే కాదు నటుడిగానూ గర్వపడుతున్నా.. నా మనసంతా అక్కడే: చరణ్ పెద్ది మూవీపై చిరంజీవి రివ్యూ
Chiranjeevi Peddi Review: మెగా పవర్స్టార్ రామ్ చరణ్, బుచ్చిబాబు సానా కాంబోలో వచ్చిన మోస్ట్ అవేటెడ్ మాస్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ‘పెద్ది’ (Peddi) బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్బస్టర్ టాక్తో దూసుకుపోతోంది. ఈ సూపర్ సక్సెస్పై మెగాస్టార్ చిరంజీవి పొల్లాచి షూటింగ్లో ఉంటూనే స్పెషల్గా స్పందించారు.
Chiranjeevi Peddi Review: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటించిన హై-వోల్టేజ్ మాస్ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ‘పెద్ది’ జూన్ 4న (ఈరోజు) వరల్డ్వైడ్గా థియేటర్లలోకి వచ్చేసింది. ఉదయం బెనిఫిట్ షోల నుంచే ఈ సినిమాకు ఆడియన్స్, ఫ్యాన్స్ నుంచి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వస్తోంది.
ముఖ్యంగా రామ్ చరణ్ రగ్గడ్ లుక్, బుచ్చిబాబు టేకింగ్, ఏఆర్ రెహమాన్ బీజీఎమ్ (BGM) గురించి సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ‘పెద్ది’ సాధించిన ఘన విజయంపై చరణ్ తండ్రి, మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఎక్స్ వేదికగా ఫుల్ ఎమోషనల్ అవుతూ ఒక పెద్ద అభినందన లేఖను షేర్ చేశారు.
పొల్లాచిలో ఉన్నా.. మనసంతా 'పెద్ది' పైనే!
చిరంజీవి ప్రస్తుతం తన నెక్స్ట్ సినిమా షూటింగ్ కోసం తమిళనాడులోని పొల్లాచిలో ఉన్నారు. అక్కడ ఫుల్ బిజీ షెడ్యూల్లో ఉన్నప్పటికీ తన ధ్యాస అంతా కొడుకు సినిమా రిజల్ట్ పైనే ఉందంటూ ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
"నేను షూటింగ్ కోసం పొల్లాచిలో ఉన్నా కూడా నా మనసంతా 'పెద్ది' దగ్గరే ఉంది. గత రెండేళ్లుగా ఈ సినిమా కోసం చరణ్ పడ్డ కష్టం, చూపించిన డెడికేషన్ అన్నీ దగ్గర నుంచి చూశాను. ఈ రోజు ప్రేక్షకుల ప్రేమ, ప్రశంసలు చూస్తుంటే ఒక తండ్రిగా మాత్రమే కాదు, ఒక నటుడిగా కూడా ఎంతో గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను" అని చిరంజీవి తన మనసులోని సంతోషాన్ని పంచుకున్నారు.
చరణ్ హార్డ్ వర్క్కు దక్కిన ఫలితం
విజయనగరం బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే ఈ కథలో రామ్ చరణ్ ఒక అథ్లెట్గా మునుపెన్నడూ లేని రగ్గడ్ మాస్ లుక్లో కనిపించి థియేటర్లలో విజిల్స్ వేయిస్తున్నారు. చరణ్ యాక్టింగ్ను మెచ్చుకుంటూ.. "'పెద్ది' క్యారెక్టర్లో పూర్తిగా లీనం కావడానికి తను పగలు రాత్రి చేసిన కృషి, పట్టుదల, నిజాయితీ ప్రతి సీన్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఆ కష్టానికి దక్కిన రివార్డ్ ఈ విజయం" అని చిరంజీవి కొనియాడారు. ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం చరణ్ మేకోవర్, ఉత్తరాంధ్ర యాస సినిమాకు మేజర్ ప్లస్ పాయింట్ అయ్యాయి.
ఇంతటి అద్భుతమైన కథను రాసి, అంతే అద్భుతంగా తెరపై చూపించిన డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానాకు ఆయన స్పెషల్ థాంక్స్ చెప్పారు. అలాగే తన ఫస్ట్ సినిమాతోనే ఎలాంటి కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఇంత భారీ బడ్జెట్తో సినిమాను నిర్మించిన ప్రొడ్యూసర్ వెంకట సతీష్ కిలారు (వృద్ధి సినిమాస్) కు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
అప్పలసూరిగా జగపతి బాబు విశ్వరూపం
సినిమాలోని ఇతర మెయిన్ కాస్ట్ గురించి చెబుతూ.. కన్నడ స్టార్, "కరునాడ చక్రవర్తి" శివరాజ్ కుమార్కు చిరంజీవి అభినందనలు తెలిపారు. అలాగే ఈ సినిమాలో విలక్షణమైన 'అప్పలసూరి' పాత్రలో అద్భుతంగా జీవించిన తన తమ్ముడు లాంటి జగపతి బాబును స్పెషల్గా ప్రశంసించారు. స్క్రీన్ మీద అప్పలసూరి, పెద్ది మధ్య వచ్చే ఇంటెన్స్ సీన్స్ ఆడియన్స్కు గూస్బంప్స్ తెప్పిస్తున్నాయి.
టెక్నికల్ టీమ్కు చిరు సలాం
'పెద్ది' సినిమాకు ప్రాణంగా నిలిచిన టెక్నీషియన్స్ గురించి చిరంజీవి తన పోస్ట్లో ఒక్కొక్కరిని పేరుపేరునా అభినందించారు. అద్భుతమైన పాటలు, థియేటర్లు దద్దరిల్లే రేంజ్ బీజీఎమ్ అందించిన ఏఆర్ రెహమాన్, కెమెరా వర్క్తో (DoP) ప్రతి ఫ్రేమ్ను ఒక విజువల్ వండర్గా మార్చారంటూ రత్నవేలును, పీరియాడిక్ లుక్ తెచ్చేలా అమోఘమైన ఆర్ట్ వర్క్ చేసిన అవినాష్ కొల్లాను, తన ఎడిటింగ్ స్కిల్స్తో సినిమాను నెక్స్ట్ లెవెల్కు తీసుకెళ్లారంటూ నవీన్ నూలిని మెగాస్టార్ పొగిడారు.
చివరగా.. ఈ హిట్ మూవీలో కీ రోల్ ప్లే చేసిన హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్, నటుడు దివ్యేందు, ఇతర నటీనటులతో పాటు నిర్మాణ భాగస్వాములైన మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సంస్థలకు చిరంజీవి థాంక్స్ చెప్పారు. "'పెద్ది' సాధించిన ఈ సూపర్ హిట్ విజయం తెలుగు సినిమాకు గర్వంగా నిలవాలని, మరెన్నో రికార్డులు క్రియేట్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను," అంటూ మెగాస్టార్ తన పోస్ట్ను ముగించారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
'పెద్ది' మూవీ సక్సెస్పై చిరంజీవి ఎక్కడి నుంచి పోస్ట్ పెట్టారు?
చిరంజీవి ప్రస్తుతం తన నెక్స్ట్ సినిమా షూటింగ్ కోసం తమిళనాడులోని పొల్లాచిలో ఉన్నారు. అక్కడి నుంచే ఆయన సోషల్ మీడియా ద్వారా చిత్ర యూనిట్ను అభినందించారు.
చిరంజీవి తన ట్వీట్లో జగపతి బాబు వేసిన ఏ క్యారెక్టర్ను మెచ్చుకున్నారు?
'పెద్ది' సినిమాలో జగపతి బాబు ప్లే చేసిన పవర్ఫుల్ 'అప్పలసూరి' క్యారెక్టర్లో ఆయన అద్భుతంగా జీవించారంటూ చిరంజీవి స్పెషల్గా ప్రశంసించారు.
రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' సినిమాకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు?
ఈ సినిమాకు ఆస్కార్ విన్నర్ ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ (BGM) అందించగా.. ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ రత్నవేలు కెమెరామెన్గా పనిచేశారు.
'పెద్ది' బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి?
సినిమాకు మొదటి షో నుంచే బ్లాక్బస్టర్ టాక్ (Peddi public talk) రావడంతో వరల్డ్వైడ్గా ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ ఆల్ టైమ్ రికార్డులు క్రియేట్ చేయడం ఖాయమని ట్రేడ్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More