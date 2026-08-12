Chiranjeevi: ఇది వరుణ్ తేజ్ సక్సెస్ కాదు.. వాడే మా లక్కీ ఛార్మ్.. ఫంక్షన్ ఎప్పుడు పెడతారని అడిగా: చిరంజీవి
Chiranjeevi: మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్, మేర్లపాక గాంధీ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన హారర్ కామెడీ చిత్రం ‘కొరియన్ కనకరాజు’ బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తోంది. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ‘మెగా బ్లాక్బస్టర్ సెలబ్రేషన్స్’ ఈవెంట్లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్లు చేశారు.
Chiranjeevi: చాలా కాలంగా సక్సెస్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ కు ‘కొరియన్ కనకరాజు’తో సూపర్ హిట్ దక్కింది. ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ లో థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను నవ్విస్తోంది. అయితే ఈ సక్సెస్ క్రెడిట్ వరుణ్ తేజ్ ది కాదని మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్లు చేశారు.
చిరంజీవి స్పీచ్
‘కొరియన్ కనకరాజు’ విజయాన్ని పంచుకునేందుకు మంగళవారం (ఆగస్టు 11) రాత్రి మూవీ సక్సెస్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి మాట్లాడుతూ.. ఒక సినిమా విజయం సాధిస్తే ఎంతోమంది కార్మికుల కుటుంబాలకు కడుపు నిండుతుందని, ఈ సంతోషంలో భాగం కావడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని చెప్పారు.
ఈ సక్సెస్ వాడిదే
కొరియన్ కనకరాజు సక్సెస్ మీట్ లో చిరంజీవి సరదాగా చేసిన కామెంట్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. "ఈ 'కొరియన్ కనకరాజు' సక్సెస్ వరుణ్ తేజ్ ఖాతాలో వేయొద్దు. మా బుడ్డోడు వాయు తేజ్ ఖాతాలో వేయాలి. వాడే మన లక్కీ చార్మ్" అని మెగాస్టార్ వ్యాఖ్యానించారు.
వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠి దంపతులకు సెప్టెంబర్ 10, 2025న కొడుకు పుట్టాడు. అతనికి వాయువ్ తేజ్ అని పేరు పెట్టారు. తండ్రి అయిన తర్వాత వరుణ్ తేజ్ నుంచి వచ్చిన ఫస్ట్ మూవీనే కొరియన్ కనకరాజు.
ఎప్పుడూ ఫెయిల్ అవ్వలేదు
"వరుణ్ తేజ్ మొదటి నుంచి విలక్షణమైన పాత్రలే ఎంచుకున్నాడు. ‘ముకుంద’, ‘కంచె’, ‘అంతరిక్షం’ లాంటి సినిమాలు చూస్తే తను ఎప్పుడూ సేఫ్ జోన్లో ఉండటానికి ఇష్టపడలేదని అర్థమవుతుంది. కొన్నిసార్లు ఫలితాలు తేడా వచ్చినా, నటుడిగా వరుణ్ ఎప్పుడూ ఫెయిల్ అవ్వలేదు. అదే ధైర్యంతో వైవిధ్యమైన కథలతో ముందుకు వెళ్లు" అని ఈ సందర్భంగా వరుణ్కు చిరంజీవి సూచించారు.
ఫంక్షన్ ఎప్పుడు పెడతారని
కొరియన్ కనకరాజు విజయాన్ని అందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంటే ఆనందంగా ఉందని చిరు అన్నారు. ‘‘సినిమా చూసిన తర్వాత ఫంక్షన్ ఎప్పుడు పెడతారని అడిగా. నాలుగు మాటలు మాట్లాడాలని ఉందన్నా. ఒక సినిమా విజయం ఎంతో మందిలో ఆనందాన్ని నింపుతుంది’’ అని చిరంజీవి అన్నారు.
అదే పెద్ద విజయం
అలాగే కొరియన్ ఫ్లేవర్ను మన నేటివిటీకి తగ్గట్లు జోడించి కామెడీ థ్రిల్లర్గా రూపొందించిన దర్శకుడు మేర్లపాక గాంధీ ఆలోచనను చిరు అభినందించారు. అనుకున్న బడ్జెట్, టైమ్లో సినిమా పూర్తి చేయడం పెద్ద విజయమన్నారు.
కమెడియన్ సత్య ఈ సినిమాలో అద్భుతమైన నటన కనబరిచాడని, కేవలం సత్య కామెడీ కోసమే సినిమాను మరోసారి చూడాలనిపిస్తోందని చిరంజీవి తెలిపారు.
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