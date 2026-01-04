Edit Profile
    ఇది నా జోనర్ కదా అనుకున్నా.. కానీ, మూవీ చూసి షాక్ అయ్యాను.. చిరంజీవి విశ్వంభర డైరెక్టర్ వశిష్ట కామెంట్స్

    మెగాస్టార్ చిరంజీవితో బింబిసార డైరెక్టర్ వశిష్ట తెరకెక్కిస్తున్న సినిమా విశ్వంభర. ఈ సినిమా షూటింగ్ పనుల్లో బిజీగా ఉన్న వశిష్ట రీసెంట్‌గా జరిగిన ఆది సాయి కుమార్ శంబాల సక్సెస్ ఈవెంట్‌లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా స్టేజీపై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు డైరెక్టర్ వశిష్ట. ఆ వివరాలపై లుక్కేద్దాం.

    Published on: Jan 04, 2026 6:38 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    తెలుగులో లేటెస్ట్‌గా వచ్చిన హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ చిత్రం శంబాల. ఆది సాయి కుమార్ హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో అర్చన అయ్యర్, స్వాసిక విజయన్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. యుగంధర్ ముని దర్శకత్వం వహించిన శంబాల డిసెంబర్ 25న థియేటర్లలో విడుదలై మంచి టాక్ తెచ్చుకుంటోంది.

    అతిథిగా డైరెక్టర్ వశిష్ట

    ఈ నేపథ్యంలోనే ఇటీవల శంబాల విజయోత్సవం పేరుతో సక్సెస్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి మెగాస్టార్ చిరంజీవి విశ్వంభర మూవీ డైరెక్టర్ వశిష్ట అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఈవెంట్‌లో విశ్వంబర డైరెక్టర్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.

    డైరెక్టర్ వశిష్ట మాట్లాడుతూ .. "సాయి కుమార్ ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో హిట్టు కొట్టారు. ఆది ఏడాది చివర్లో హిట్ కొట్టారు. ‘శంబాల’ టీజర్, ట్రైలర్ చూసి ఇది నా జోనర్ కదా? అని అనుకున్నాను. ‘శంబాల’ మూవీ చూసి నేను షాక్ అయ్యాను" అని అన్నారు.

    ఎక్కడ పేలిపోతుందో అని

    "శ్రీ చరణ్ పాకాల అద్భుతమైన సౌండింగ్ ఇచ్చారు. సుషుమ్న నాడి ఎక్కడ పేలిపోతుందో అని భయపడ్డాను. ఇంత పెద్ద హిట్ కొట్టిన దర్శక, నిర్మాతలకు కంగ్రాట్స్" అని డైరెక్టర్ వశిష్ట చెప్పారు.

    ఇదే ఈవెంట్‌లో శంబాల నిర్మాత మహీధర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ .. "శంబాల మూవీని పరిమిత బడ్జెట్‌లోనే తీయాలని అనుకున్నాం. కానీ, యుగంధర్ ముని అవుట్ పుట్ చూసి ఎంతైనా ఖర్చు పెట్టాలని ఫిక్స్ అయ్యాం. ఆది గారి సపోర్ట్‌ను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేం. ఇంత పెద్ద హిట్ ఇచ్చిన ఆడియెన్స్‌కి థాంక్స్" అని అన్నారు.

    రెండో వారంలో ఎక్కువ కలెక్షన్స్

    మరో నిర్మాత రాజశేఖర్ అన్నభీమోజు మాట్లాడుతూ .. "శంబాల మూవీ ఆడియెన్స్ అందరికీ నచ్చింది. సెకండ్ వీక్‌లో ఇంకా ఎక్కువ కలెక్షన్స్ వస్తాయని ఆశిస్తున్నాం. మాకు సపోర్ట్ చేసిన ఆది గారికి, యుగంధర్ గారికి థాంక్స్" అని తెలిపారు.

    రచయిత, దర్శకుడు కోన వెంకట్ మాట్లాడుతూ .. "శంబాల నిజంగానే డివైన్ బ్లాక్ బస్టర్. టీజర్, ట్రైలర్ రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచీ పాజిటివ్ వైబ్ ఏర్పడింది. ఆదికి మంచి విజయం దక్కాలని ప్రతీ ఒక్కరూ కోరుకున్నారు. సాయి కుమార్ గారు అందరికీ కావాల్సిన మనిషి. ఇది మా ఇంటి వ్యక్తి సాధించిన విజయంగా అనిపిస్తుంది" అని అన్నారు.

    మునిలా తపస్సు చేశారు

    "ఆదితో నేను చేసిన ఓటీటీ సిరీస్ ‘పులి మేక’ అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించింది. మళ్లీ ఇప్పుడు ఆది సక్సెస్ కొట్టడం ఆనందంగా ఉంది. ఓ మునిలా యుగంధర్ ముని తపస్సు చేసి ఈ మూవీని తీశాడు. ప్రతీ ఒక్క పాత్రని అద్భుతంగా రాశాడు. అందరి టాలెంట్ నిరూపించిన కంటెంట్ ఉన్న చిత్రమిది. ఇలాంటి కొత్త, కంటెంట్ ఉన్న చిత్రాలు మరిన్ని రావాలి" అని కోరారు రైటర్ కోన వెంకట్.

