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Vishwambhara OTT: విశ్వంభర వచ్చేది ఈ ఓటీటీలోకే..థియేట్రికల్ రిలీజ్ కంటే ముందు చిరంజీవి మూవీ బిగ్ అప్డేట్..లైన్ క్లియర్!

Vishwambhara OTT: చిరంజీవి మూవీ విశ్వంభరపై బిగ్ అప్డేట్ వచ్చేసింది. ఎప్పటి నుంచో ఈ సినిమా రిలీజ్ కోసం ఫ్యాన్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు అందుకు లైన్ క్లియర్ అయిందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ మూవీ ఓటీటీ డీల్ క్లోజ్ కావడమే అందుకు కారణం. మరి విశ్వంభర ఏ ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తుందో చూసేయండి.

Published on: Sep 14, 2026, 13:50:29 IST
By Chandu Shanigarapu
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Vishwambhara OTT: మల్టీ-వర్స్ అండ్ సోషియో-ఫాంటసీ కాన్సెప్ట్‌తో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న భారీ ప్రాజెక్ట్ 'విశ్వంభర'. కొంతకాలంగా నాన్-థియేట్రికల్ హక్కుల (డిజిటల్ అండ్ శాటిలైట్) విక్రయంలో ఆలస్యం జరగడం వల్ల ఈ సినిమా విడుదల తేదీ వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. కాగా, తాజాగా అందుతున్న నివేదికల ప్రకారం ఈ సినిమా డిజిటల్ బిజినెస్ పూర్తయింది.

విశ్వంభర వచ్చేది ఈ ఓటీటీలోకే..థియేట్రికల్ రిలీజ్ కంటే ముందు చిరంజీవి మూవీ బిగ్ అప్డేట్..లైన్ క్లియర్! (x/UV_Creations)
విశ్వంభర వచ్చేది ఈ ఓటీటీలోకే..థియేట్రికల్ రిలీజ్ కంటే ముందు చిరంజీవి మూవీ బిగ్ అప్డేట్..లైన్ క్లియర్! (x/UV_Creations)

విశ్వంభర ఓటీటీ

​ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో భారీ ధరకు విశ్వంభర డిజిటల్ రైట్స్‌ను లాక్ చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. సినిమా రిలీజ్‌కు ప్రధాన అడ్డంకిగా మారిన ఓటీటీ డీల్ క్లియర్ అవ్వడంతో, మేకర్స్ నిర్మాణ పనులను వేగవంతం చేసి త్వరలోనే కొత్త రిలీజ్ డేట్‌ను అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు.

బిగ్ విజువల్స్!

​'బింబిసార' వంటి బాక్సాఫీస్ విజయం తర్వాత దర్శకుడు వశిష్ఠ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో చిరంజీవికి జోడీగా సీనియర్ కథానాయిక త్రిష (Trisha) నటిస్తుండగా.. ఆషికా రంగనాథ్, ఈషా చావ్లా, సురభి పురాణిక్, రమ్య పసుపులేటి కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. నటులు రావు రమేష్, వెన్నెల కిషోర్ ముఖ్యమైన సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్లు పోషిస్తున్నారు.

యువి క్రియేషన్స్ (UV Creations) బ్యానర్‌పై అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న విశ్వంభర చిత్రానికి ఆస్కార్ విజేత ఎం.ఎం. కీరవాణి సంగీతం అందిస్తుండగా, గౌరహరి అదనపు స్కోర్ విభాగాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

ఓటీటీ ఛాలెంజ్

​ప్రస్తుతం టాలీవుడ్‌లో పెద్ద సినిమాలకు నాన్-థియేట్రికల్ రైట్స్ (ముఖ్యంగా ఓటీటీ డీల్స్) కుదరడం ఒక సవాలుగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో విశ్వంభర బిజినెస్ క్లోజ్ కావడం ట్రేడ్ వర్గాల్లో సానుకూల వాతావరణాన్ని తెచ్చింది. ఇటీవలి కాలంలో ఓటీటీ సంస్థలు థియేట్రికల్ రన్‌కు ముందే పెద్ద ప్రాజెక్టుల రైట్స్‌ను కొనుగోలు చేయడానికి వెనుకంజ వేస్తున్నాయి.

ప్రైమ్ వీడియో విశ్వంభర డిజిటల్ హక్కులను లాక్ చేసుకోవడంతో నిర్మాతలు యువి క్రియేషన్స్ విఎఫ్ఎక్స్ (VFX), పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ నాణ్యతను పెంచేందుకు ఆర్థికంగా మరింత వెసులుబాటు లభించింది.

ఫాంటసీ మూవీ

'జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరి', 'అంజి' వంటి చిరంజీవి ఐకానిక్ ఫాంటసీ సినిమాల తర్వాత వస్తున్న పూర్తిస్థాయి సోషియో-ఫాంటసీ మూవీ ఇది. వశిష్ఠ తెరకెక్కిస్తున్న విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ పనులు, ఎం.ఎం. కీరవాణి బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ సినిమాకు బాక్సాఫీస్ వద్ద మాస్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ రికవరీని తెచ్చిపెట్టే ప్రాథమిక బలంగా మారనున్నాయి.

డిజిటల్ డీల్ క్లియర్ అవ్వడంతో మేకర్స్ సోలో థియేట్రికల్ రిలీజ్ దొరికే పండుగ లేదా సమ్మర్ విండోను టార్గెట్ చేయనున్నారు. ప్రీ-రిలీజ్ బిజినెస్‌లో భారీ రికవరీ సాధించాలంటే క్లీన్ రిలీజ్ డేట్ ఈ సినిమాకు అత్యంత కీలకమని ట్రేడ్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.

  • Chandu Shanigarapu
    ABOUT THE AUTHOR
    Chandu Shanigarapu

    చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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Home/Entertainment/Vishwambhara OTT: విశ్వంభర వచ్చేది ఈ ఓటీటీలోకే..థియేట్రికల్ రిలీజ్ కంటే ముందు చిరంజీవి మూవీ బిగ్ అప్డేట్..లైన్ క్లియర్!
Home/Entertainment/Vishwambhara OTT: విశ్వంభర వచ్చేది ఈ ఓటీటీలోకే..థియేట్రికల్ రిలీజ్ కంటే ముందు చిరంజీవి మూవీ బిగ్ అప్డేట్..లైన్ క్లియర్!
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