Dhruva Natchathiram: ఈ సినిమాను జూన్ 15లోపు రిలీజ్ చేయాల్సిందే.. లాభాలతో అప్పులు తీర్చండి: మద్రాస్ హైకోర్టు తీర్పు
Dhruva Natchathiram: దాదాపు దశాబ్ద కాలంగా వాయిదా పడుతూ వస్తున్న విక్రమ్ - గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ ల భారీ బడ్జెట్ మూవీ 'ధృవ నచ్చత్తిరమ్' (Dhruva Natchathiram) ఎట్టకేలకు విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఆర్థిక వివాదాలు, న్యాయపరమైన చిక్కుల వల్ల ఆగిపోయిన ఈ సినిమాకు మద్రాస్ హైకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.
Dhruva Natchathiram: తమిళ స్టార్ హీరో చియాన్ విక్రమ్ అభిమానుల నిరీక్షణ ఫలించింది. ఎన్నో ఏళ్లుగా ల్యాబ్ లకే పరిమితమైన స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'ధృవ నచ్చత్తిరమ్' విడుదలలో ఉన్న అడ్డంకులన్నీ తొలగిపోయాయి. భారీ బడ్జెట్, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఇతర న్యాయపరమైన చిక్కులతో 2017 నుంచి ఈ సినిమా వాయిదా పడుతూ వస్తోంది. తాజాగా మద్రాస్ హైకోర్టు వెలువరించిన కీలక తీర్పుతో ఈ ప్రాజెక్ట్ మళ్లీ పట్టాలెక్కింది.
కోర్టు కీలక ఆదేశాలు
విక్రమ్ నటించిన ధృవ నచ్చత్తిరమ్ సినిమా వ్యవహారంపై విచారణ చేపట్టిన జస్టిస్ సెంథిల్ కుమార్ రామమూర్తి.. ఈ ఏడాది జూన్ 15 లోపు చిత్రాన్ని తప్పనిసరిగా థియేటర్లలో విడుదల చేయాలని ఆదేశించారు.
అంతేకాకుండా ఈ సినిమా ద్వారా వచ్చే ఆదాయం మొత్తాన్ని కోర్టు పర్యవేక్షణలోనే ఉంచాలని, ఆ సొమ్ముతో 2017 నుంచి పెండింగ్లో ఉన్న అప్పులన్నీ తీర్చాలని స్పష్టం చేశారు. ఈ నిర్ణయంతో సినిమా విడుదలకు మరెక్కడా ఆటంకాలు ఎదురయ్యే అవకాశం లేదని తెలుస్తోంది.
అనుకున్న సమయం కంటే ముందే రిలీజ్?
కోర్టు జూన్ 15 వరకు గడువు ఇచ్చినప్పటికీ.. దర్శకుడు గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ అంతకంటే ముందే సినిమాను విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. తాజా సమాచారం ప్రకారం ఈ చిత్రాన్ని మే 22న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయాలని ఆయన భావిస్తున్నారు. ఇతర నిర్మాతలతో చర్చలు ఇంకా కొనసాగుతున్నప్పటికీ, కోర్టు క్లియరెన్స్ ఇవ్వడంతో పనులు వేగవంతం అయ్యాయి.
చియాన్ విక్రమ్ కెరీర్లో అత్యంత విలువైన ప్రాజెక్ట్
విక్రమ్ కెరీర్లో 'ధృవ నచ్చత్తిరమ్' అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన చిత్రం. స్టైలిష్ స్పై థ్రిల్లర్గా రూపొందిన ఈ సినిమాలో విక్రమ్ లుక్, టీజర్లు అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించాయి. దాదాపు పదేళ్ల పాటు ఈ సినిమా భవితవ్యం అగమ్యగోచరంగా ఉన్నా.. విక్రమ్, గౌతమ్ మీనన్ టీమ్ మాత్రం పట్టువదలకుండా పోరాడి నేడు విజయం సాధించారు. త్వరలోనే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ప్రమోషన్లు మళ్లీ ప్రారంభం కానున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ధృవ నచ్చత్తిరమ్ సినిమా విడుదలకు కోర్టు ఇచ్చిన గడువు ఎప్పటి వరకు?
మద్రాస్ హైకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం ఈ సినిమాను ఈ ఏడాది జూన్ 15 లోపు విడుదల చేయాల్సి ఉంటుంది.
2. దర్శకుడు గౌతమ్ మీనన్ ఏ తేదీన సినిమాను విడుదల చేయాలనుకుంటున్నారు?
కోర్టు గడువు కంటే ముందే అంటే మే 22న ఈ చిత్రాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువచ్చేందుకు దర్శకుడు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
3. చియాన్ విక్రమ్ ధృవ నచ్చత్తిరమ్ సినిమా షూటింగ్ ఎప్పుడు మొదలైంది?
ఈ ప్రాజెక్ట్ 2016-17 ప్రాంతంలో ప్రారంభమైంది. ఆర్థిక సమస్యల కారణంగా దాదాపు తొమ్మిదేళ్లుగా వాయిదా పడుతూ వచ్చింది.
