Nolan The Odyssey: క్రిస్టోఫర్ నోలన్ ‘ది ఒడిస్సీ’ ఐమాక్స్ బుకింగ్స్..ఇండియాకే ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఎందుకు? 20 ఏళ్ల కల అసలు కథ
Nolan The Odyssey: హాలీవుడ్ దిగ్గజ దర్శకుడు క్రిస్టోఫర్ నోలన్ తెరకెక్కించిన విజువల్ వండర్ ‘ది ఒడిస్సీ’ నుంచి అదిరే అప్డేట్. ఈ క్రేజీ మూవీ ఐమాక్స్ బుకింగ్స్ ఇండియాలో స్టార్ట్ కాబోతున్నాయి. ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా పూర్తిగా ఐమాక్స్ కెమెరాలతో తీసిన ఈ చిత్రం ఇప్పటికే హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
Nolan The Odyssey: సినిమాను కేవలం ఒక కథలా కాకుండా, థియేటర్లలో ఒక ఎపిక్ ఎక్స్పీరియన్స్లా మార్చగల ఏకైక దర్శకుడు క్రిస్టోఫర్ నోలన్ (Christopher Nolan). ‘ఒపెన్హైమర్’ సంచలనం తర్వాత ఆయన నుంచి వస్తున్న అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక మైథిక్ యాక్షన్ డ్రామా ‘ది ఒడిస్సీ’ (The Odyssey). ఈ విజువల్ వండర్ కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఇండియాలోనే ఫస్ట్
గ్లోబల్ ఆడియన్స్ కంటే ముందే భారతీయ ప్రేక్షకులకు ఒక అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది ది ఒడిస్సీ పంపిణీ సంస్థ వార్నర్ బ్రదర్స్ డిస్కవరీ ఇండియా. జూన్ 8, 2026 నుంచి ఇండియాలో ‘ది ఒడిస్సీ’ ఐమాక్స్ (IMAX) అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ అధికారికంగా ప్రారంభం కానున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా జూలై 17, 2026న విడుదల కానున్న ఈ సినిమాకు.. మన దేశంలోనే అందరికంటే ముందుగా టికెట్లు బుక్ చేసుకునే సువర్ణావకాశం లభించడం విశేషం.
నోలన్ రికార్డు
క్రిస్టోఫర్ నోలన్ ఈ సినిమాతో హాలీవుడ్ చరిత్రలోనే ఒక సరికొత్త రికార్డును క్రియేట్ చేశాడు. సాధారణంగా హాలీవుడ్లో ‘ఐమాక్స్ సినిమా’ అంటే కొన్ని కీలకమైన యాక్షన్ సీక్వెన్సులను మాత్రమే ఐమాక్స్ కెమెరాలతో చిత్రీకరించి, మిగిలిన భాగాన్ని నార్మల్ కెమెరాలతో షూట్ చేస్తారు. కానీ, ‘ది ఒడిస్సీ’ సినిమా చరిత్రలోనే పూర్తిస్థాయిలో (100%) సరికొత్త ఐమాక్స్ ఫిల్మ్ టెక్నాలజీతో రూపొందిన మొదటి చలనచిత్రంగా రికార్డు సృష్టించింది.
20 ఏళ్ల కల
సినిమా హిస్టరీలో ఈ మైలురాయిని అందుకోవడానికి దర్శకుడు క్రిస్టోఫర్ నోలన్ దాదాపు ఇరవై ఏళ్లపాటు శ్రమించాడు. భారీ ఐమాక్స్ కెమెరాలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అత్యంత క్లిష్టమైన లొకేషన్లకు తీసుకెళ్లి, ప్రతి ఒక్క ఫ్రేమ్ను అత్యున్నత సాంకేతికతతో ఆవిష్కరించాడు. అందుకే నోలన్ లవర్స్ ఈ చిత్రాన్ని ఖచ్చితంగా ఐమాక్స్ స్క్రీన్లపైనే చూడాలని ఫిక్స్ అయ్యారు.
టాలీవుడ్ ఆడియన్స్కు నచ్చే ఎలిమెంట్స్ ఏంటి?
గ్రీక్ పురాణాల్లో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన హోమర్ రాసిన ‘ది ఒడిస్సీ’ పురాణ గాథ ఆధారంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ట్రాయ్ నగరం పతనం తర్వాత ఇథాకా రాజు ఒడిస్సియస్ తన స్వదేశానికి తిరిగి చేరే క్రమంలో ఎదుర్కొన్న పదేళ్ల భయంకరమైన సాహసయాత్రే ఈ సినిమా కథాంశం.
తెలుగు ప్రేక్షకులకు ‘మగధీర’ లేదా ‘బాహుబలి’ లాంటి లార్జర్ దాన్ లైఫ్ కథలు ఎంతగానో నచ్చుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో నోలన్ మార్క్ మైండ్ బెండింగ్ స్క్రీన్ప్లే తోడైన ఈ గ్రీక్ మైథాలజీ కథ ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
‘ది ఒడిస్సీ’ భారీ తారాగణం
ఈ సినిమాలో హాలీవుడ్కు చెందిన టాప్ లీగ్ నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. మాట్ డామన్, టామ్ హాలండ్, అన్నే హాత్వే, జెండాయా, రాబర్ట్ ప్యాటిన్సన్, చార్లిజ్ థెరాన్ తదితరులు నటించారు.
భారత్లో నోలన్ క్రేజ్
ఇండియాలో, ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో క్రిస్టోఫర్ నోలన్ సినిమాలకు విపరీతమైన డై-హార్డ్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. గతంలో ఆయన దర్శకత్వం వహించిన ‘ఇంటర్స్టెల్లార్’, ‘ఇన్సెప్షన్’, ‘ఒపెన్హైమర్’ చిత్రాలు ఇక్కడ భారీ వసూళ్లు సాధించాయి.ఈసారి వార్నర్ బ్రదర్స్ డిస్కవరీ ఇండియా వైస్ ప్రెసిడెంట్ డెంజిల్ డియాస్ మాట్లాడుతూ.. "భారతీయ నోలన్ అభిమానులకు ఇది నిజంగా పండగ లాంటి రోజే. చరిత్రలోనే అత్యున్నత సాంకేతికతతో తెరకెక్కిన ఈ విజువల్ అద్భుతాన్ని అనుభవించడానికి అందరితో పాటు మనవాళ్లు కూడా ముందే సీట్లు రిజర్వ్ చేసుకోవడం విశేషం" అని పేర్కొన్నాడు.
జూన్ 8న బుకింగ్స్ ఓపెన్ అయిన వెంటనే నిమిషాల వ్యవధిలోనే టికెట్లు అమ్ముడవుతాయని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.సింకోపి (Syncopy) బ్యానర్పై ఎమ్మా థామస్, క్రిస్టోఫర్ నోలన్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రం జూలై 17న భారతదేశంలో అన్ని ప్రధాన భాషల్లో, అన్ని ఫార్మాట్లలో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది.
People Also Ask (FAQ)
ప్రశ్న: భారతదేశంలో ‘ది ఒడిస్సీ’ ఐమాక్స్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతాయి?
సమాధానం: ఈ సినిమా ఐమాక్స్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ జూన్ 8, 2026 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభమవుతాయి.
ప్రశ్న: ‘ది ఒడిస్సీ’ సినిమా థియేటర్లలో ఎప్పుడు విడుదల కానుంది?
సమాధానం: క్రిస్టోఫర్ నోలన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం జూలై 17, 2026న భారతదేశమంతటా అన్ని ఫార్మాట్లలో విడుదలవుతుంది.
ప్రశ్న: ఈ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటి?
సమాధానం: సినిమా చరిత్రలోనే పూర్తిస్థాయిలో సరికొత్త ఐమాక్స్ (IMAX) కెమెరాలతో చిత్రీకరించిన మొట్టమొదటి ఫీచర్ ఫిలిం ఇది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More