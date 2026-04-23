    Rajpal Yadav: నాలోంటోడికి అప్సరసలాంటి భార్య దొరికింది.. ఇప్పటికీ నా బట్టలు ఆమెనే కొంటుంది: భార్యపై కమెడియన్ ప్రశంసలు

    Rajpal Yadav: కమెడియన్ రాజ్‌పాల్ యాదవ్ తన భార్య రాధా యాదవ్ పై ప్రశంసలు కురిపించాడు. తనకు, తన భార్యకు పది నుంచి 12 ఏళ్ల వయసు వ్యత్యాసం ఉండటంపై తాజా ఇంటర్వ్యూలో అతడు స్పందించాడు. వ్యక్తిగత జీవితంలో సవాళ్లపైనా మాట్లాడాడు.

    Apr 23, 2026, 15:22:29 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Rajpal Yadav: బాలీవుడ్ ప్రముఖ కమెడియన్ రాజ్ పాల్ యాదవ్ తన వైవాహిక జీవితం గురించి ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. తన భార్య రాధాతో ఉన్న 12 ఏళ్ల వయసు వ్యత్యాసం, వారి మధ్య ఉన్న బంధం గురించి ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

    కాల్గరీలో మొదలైన ప్రేమాయణం..

    తెరపై తన కామెడీ టైమింగ్‌తో అందరినీ నవ్వించే రాజ్‌పాల్ యాదవ్ వ్యక్తిగత జీవితం ఒక సినిమా కథను తలపిస్తుంది. తాజాగా శుభంకర్ మిశ్రా పాడ్‌కాస్ట్‌లో పాల్గొన్న ఆయన.. తన భార్య రాధా యాదవ్‌ను మొదటిసారి కెనడాలోని కాల్గరీలో కలిసినట్లు గుర్తు చేసుకున్నారు.

    ఉత్తరప్రదేశ్ వంటి మారుమూల ప్రాంతం నుండి వెళ్లిన తనకు, కాల్గరీలో ఒక జీవిత భాగస్వామి దొరుకుతుందని ఎప్పుడూ ఊహించలేదని ఆయన అన్నారు.

    "కాల్గరీలో మేము కలిసినప్పుడు, ఆ అమ్మాయి నా జీవితానికి వెన్నుముకగా మారుతుందని అప్పుడు అనుకోలేదు. ఆ పరిచయం ఒక అందమైన బంధంగా మారుతుందని కాలమే నిర్ణయించింది" అని రాజ్ పాల్ యాదవ్ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. వీరిద్దరి మధ్య దాదాపు 10 నుండి 12 ఏళ్ల వయసు వ్యత్యాసం ఉన్నప్పటికీ, అది వారి బంధానికి ఎప్పుడూ అడ్డంకి కాలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    "లంగూర్ కో హూర్ మిల్ గయీ".. మామగారి షాకింగ్ రియాక్షన్

    రాజ్‌పాల్ యాదవ్ తన రూపం, భార్య రాధా అందం గురించి తన కుటుంబ సభ్యులు చేసిన వ్యాఖ్యలను నవ్వుతూ గుర్తు చేసుకున్నారు. "నా రూపం చూసి మా మేనత్త ఎప్పుడూ ఒక మాట అనేవారు.. 'లంగూర్ కో హూర్ మిల్ గయీ' (ఒక మామూలు వ్యక్తికి అప్సరస లాంటి భార్య దొరికింది) అని. నేను కూడా అలాగే ఫీల్ అయ్యేవాడిని" అని ఆయన సరదాగా చెప్పారు.

    కేవలం తన మేనత్తే కాదు, తన మామగారు కూడా రాజ్ పాల్‌ను చూసి మొదట్లో ఆశ్చర్యపోయారట. అప్పట్లో రాజ్ పాల్ నటించిన 'జంగిల్' సినిమాలోని ఒక ఫోటోను చూసి ఆయన షాక్ తిన్నారని, ఆ తర్వాతే తనను అల్లుడిగా అంగీకరించారని ఆయన వెల్లడించారు. భార్య రాధాకు హిందీతో పాటు ఐదు భాషలు తెలుసని, తను చాలా నిక్కచ్చిగా మాట్లాడుతుందని ఆయన ప్రశంసించారు.

    ఆర్థిక వ్యవహారాలన్నీ భార్య చేతిలోనే..

    రాజ్‌పాల్ యాదవ్ తన భార్యపై ఉన్న నమ్మకాన్ని ఈ సందర్భంగా చాటుకున్నారు. తనకు లెక్కలు చూసుకోవడం పెద్దగా తెలియదని, అందుకే తన సంపాదన, ఖర్చులు అన్నింటినీ భార్య రాధాయే నిర్వహిస్తారని తెలిపారు.

    "నేను వేసుకునే బట్టలు కూడా ఆమె ఎంపిక చేసినవే. నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ఆమె ఎంపిక చాలా గొప్పదని నాకు అర్థమైంది. అందుకే ఆమె ఏది ఎంచుకున్నా అది బాగుంటుందని నేను నమ్ముతాను" అని రాజ్‌పాల్ పేర్కొన్నారు. వీరిద్దరికీ ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు.

    ఒడిదుడుకుల మధ్య సాగుతున్న ప్రయాణం

    రాజ్‌పాల్ యాదవ్ జీవితం కేవలం నవ్వులతోనే సాగలేదు. ఆయన మొదటి భార్య ప్రసవ సమయంలో మరణించడం ఆయన జీవితంలో పెద్ద విషాదం. ఆ తర్వాత 2003లో రాధాను వివాహం చేసుకున్నారు. ఇటీవల ఆయన కొన్ని చట్టపరమైన చిక్కుల్లో కూడా చిక్కుకున్నారు. సుమారు రూ.9 కోట్ల అప్పు, చెక్కు బౌన్స్ కేసులో ఆయన ఫిబ్రవరిలో తీహార్ జైలుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. అయితే ప్రస్తుతం ఆయన మధ్యంతర బెయిల్ మీద బయట ఉన్నారు.

    వృత్తిపరంగా చూస్తే ఇటీవల అక్షయ్ కుమార్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'భూత్ బంగ్లా' అనే హారర్ కామెడీ చిత్రంలో రాజ్ పాల్ యాదవ్ కీలక పాత్రలో కనిపించారు. ప్రియదర్శన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 17న థియేటర్లలో విడుదలై ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. రాజ్‌పాల్ యాదవ్ భార్య పేరు ఏమిటి? వారి మధ్య వయసు తేడా ఎంత?

    రాజ్‌పాల్ యాదవ్ భార్య పేరు రాధా యాదవ్. వీరిద్దరి మధ్య సుమారు 10 నుండి 12 ఏళ్ల వయసు వ్యత్యాసం ఉంది.

    2. రాజ్‌పాల్, రాధా ఎక్కడ కలుసుకున్నారు?

    వీరిద్దరూ కెనడాలోని కాల్గరీలో ఒక షూటింగ్ సమయంలో మొదటిసారి కలుసుకున్నారు. 2003లో వీరు వివాహం చేసుకున్నారు.

    3. రాజ్‌పాల్ యాదవ్ మొదటి భార్యకు ఏమైంది?

    ఆయన మొదటి భార్య ప్రసవ సమయంలో సంభవించిన అనారోగ్య కారణాల వల్ల మరణించారు. ఆమెకు ఒక కుమార్తె ఉంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

