Rajpal Yadav: నాలోంటోడికి అప్సరసలాంటి భార్య దొరికింది.. ఇప్పటికీ నా బట్టలు ఆమెనే కొంటుంది: భార్యపై కమెడియన్ ప్రశంసలు
Rajpal Yadav: కమెడియన్ రాజ్పాల్ యాదవ్ తన భార్య రాధా యాదవ్ పై ప్రశంసలు కురిపించాడు. తనకు, తన భార్యకు పది నుంచి 12 ఏళ్ల వయసు వ్యత్యాసం ఉండటంపై తాజా ఇంటర్వ్యూలో అతడు స్పందించాడు. వ్యక్తిగత జీవితంలో సవాళ్లపైనా మాట్లాడాడు.
Rajpal Yadav: బాలీవుడ్ ప్రముఖ కమెడియన్ రాజ్ పాల్ యాదవ్ తన వైవాహిక జీవితం గురించి ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. తన భార్య రాధాతో ఉన్న 12 ఏళ్ల వయసు వ్యత్యాసం, వారి మధ్య ఉన్న బంధం గురించి ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
కాల్గరీలో మొదలైన ప్రేమాయణం..
తెరపై తన కామెడీ టైమింగ్తో అందరినీ నవ్వించే రాజ్పాల్ యాదవ్ వ్యక్తిగత జీవితం ఒక సినిమా కథను తలపిస్తుంది. తాజాగా శుభంకర్ మిశ్రా పాడ్కాస్ట్లో పాల్గొన్న ఆయన.. తన భార్య రాధా యాదవ్ను మొదటిసారి కెనడాలోని కాల్గరీలో కలిసినట్లు గుర్తు చేసుకున్నారు.
ఉత్తరప్రదేశ్ వంటి మారుమూల ప్రాంతం నుండి వెళ్లిన తనకు, కాల్గరీలో ఒక జీవిత భాగస్వామి దొరుకుతుందని ఎప్పుడూ ఊహించలేదని ఆయన అన్నారు.
"కాల్గరీలో మేము కలిసినప్పుడు, ఆ అమ్మాయి నా జీవితానికి వెన్నుముకగా మారుతుందని అప్పుడు అనుకోలేదు. ఆ పరిచయం ఒక అందమైన బంధంగా మారుతుందని కాలమే నిర్ణయించింది" అని రాజ్ పాల్ యాదవ్ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. వీరిద్దరి మధ్య దాదాపు 10 నుండి 12 ఏళ్ల వయసు వ్యత్యాసం ఉన్నప్పటికీ, అది వారి బంధానికి ఎప్పుడూ అడ్డంకి కాలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు.
"లంగూర్ కో హూర్ మిల్ గయీ".. మామగారి షాకింగ్ రియాక్షన్
రాజ్పాల్ యాదవ్ తన రూపం, భార్య రాధా అందం గురించి తన కుటుంబ సభ్యులు చేసిన వ్యాఖ్యలను నవ్వుతూ గుర్తు చేసుకున్నారు. "నా రూపం చూసి మా మేనత్త ఎప్పుడూ ఒక మాట అనేవారు.. 'లంగూర్ కో హూర్ మిల్ గయీ' (ఒక మామూలు వ్యక్తికి అప్సరస లాంటి భార్య దొరికింది) అని. నేను కూడా అలాగే ఫీల్ అయ్యేవాడిని" అని ఆయన సరదాగా చెప్పారు.
కేవలం తన మేనత్తే కాదు, తన మామగారు కూడా రాజ్ పాల్ను చూసి మొదట్లో ఆశ్చర్యపోయారట. అప్పట్లో రాజ్ పాల్ నటించిన 'జంగిల్' సినిమాలోని ఒక ఫోటోను చూసి ఆయన షాక్ తిన్నారని, ఆ తర్వాతే తనను అల్లుడిగా అంగీకరించారని ఆయన వెల్లడించారు. భార్య రాధాకు హిందీతో పాటు ఐదు భాషలు తెలుసని, తను చాలా నిక్కచ్చిగా మాట్లాడుతుందని ఆయన ప్రశంసించారు.
ఆర్థిక వ్యవహారాలన్నీ భార్య చేతిలోనే..
రాజ్పాల్ యాదవ్ తన భార్యపై ఉన్న నమ్మకాన్ని ఈ సందర్భంగా చాటుకున్నారు. తనకు లెక్కలు చూసుకోవడం పెద్దగా తెలియదని, అందుకే తన సంపాదన, ఖర్చులు అన్నింటినీ భార్య రాధాయే నిర్వహిస్తారని తెలిపారు.
"నేను వేసుకునే బట్టలు కూడా ఆమె ఎంపిక చేసినవే. నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ఆమె ఎంపిక చాలా గొప్పదని నాకు అర్థమైంది. అందుకే ఆమె ఏది ఎంచుకున్నా అది బాగుంటుందని నేను నమ్ముతాను" అని రాజ్పాల్ పేర్కొన్నారు. వీరిద్దరికీ ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు.
ఒడిదుడుకుల మధ్య సాగుతున్న ప్రయాణం
రాజ్పాల్ యాదవ్ జీవితం కేవలం నవ్వులతోనే సాగలేదు. ఆయన మొదటి భార్య ప్రసవ సమయంలో మరణించడం ఆయన జీవితంలో పెద్ద విషాదం. ఆ తర్వాత 2003లో రాధాను వివాహం చేసుకున్నారు. ఇటీవల ఆయన కొన్ని చట్టపరమైన చిక్కుల్లో కూడా చిక్కుకున్నారు. సుమారు రూ.9 కోట్ల అప్పు, చెక్కు బౌన్స్ కేసులో ఆయన ఫిబ్రవరిలో తీహార్ జైలుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. అయితే ప్రస్తుతం ఆయన మధ్యంతర బెయిల్ మీద బయట ఉన్నారు.
వృత్తిపరంగా చూస్తే ఇటీవల అక్షయ్ కుమార్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'భూత్ బంగ్లా' అనే హారర్ కామెడీ చిత్రంలో రాజ్ పాల్ యాదవ్ కీలక పాత్రలో కనిపించారు. ప్రియదర్శన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 17న థియేటర్లలో విడుదలై ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. రాజ్పాల్ యాదవ్ భార్య పేరు ఏమిటి? వారి మధ్య వయసు తేడా ఎంత?
రాజ్పాల్ యాదవ్ భార్య పేరు రాధా యాదవ్. వీరిద్దరి మధ్య సుమారు 10 నుండి 12 ఏళ్ల వయసు వ్యత్యాసం ఉంది.
2. రాజ్పాల్, రాధా ఎక్కడ కలుసుకున్నారు?
వీరిద్దరూ కెనడాలోని కాల్గరీలో ఒక షూటింగ్ సమయంలో మొదటిసారి కలుసుకున్నారు. 2003లో వీరు వివాహం చేసుకున్నారు.
3. రాజ్పాల్ యాదవ్ మొదటి భార్యకు ఏమైంది?
ఆయన మొదటి భార్య ప్రసవ సమయంలో సంభవించిన అనారోగ్య కారణాల వల్ల మరణించారు. ఆమెకు ఒక కుమార్తె ఉంది.
