Romantic OTT: అఫీషియల్..ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న తమిళ రొమాంటిక్ డ్రామా..కోర్ట్ హీరోయిన్ శ్రీదేవి సినిమా..జెన్ జీకి నచ్చేలా
Romantic OTT: కోర్ట్ సినిమాతో పాపులర్ అయిన తెలుగమ్మాయి శ్రీదేవి హీరోయిన్ గా నటించిన తమిళ సినిమా ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తుంది. ఈ మూవీ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ డేట్ పై అఫీషియల్ కన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ కాబోతున్న ఈ మూవీ ఏంటీ? అసలు ఎందుకు చూడాలి? అనే విషయాలపై ఓ లుక్కేయండి.
Romantic OTT: సినీ ఇండస్ట్రీకి ఎప్పటికప్పుడు కొత్త హీరోలు, హీరోయిన్లు వస్తూనే ఉంటారు. అలా తెలుగులో అడుగుపెట్టిన అమ్మాయి శ్రీదేవి. నేచురల్ స్టార్ నాని నిర్మించిన ‘కోర్ట్’ సినిమాతో ఈ అమ్మాయికి మంచి పేరొచ్చింది. ఆ తర్వాత శ్రీదేవి తమిళంలో ఎంట్రీ ఇస్తూ చేసిన మూవీ ‘హైకూ’. ఇప్పుడీ సినిమా ఓటీటీలోకి రాబోతుంది.
హైకూ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్
కోర్ట్ హీరోయిన్ శ్రీదేవి తమిళంలో చేసిన మూవీ ‘హైకూ’ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ పై అఫీషియల్ కన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది. ఈ రొమాంటిక్ డ్రామా పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ శుక్రవారం అంటే నవంబర్ 20 నుంచి ఈ మూవీని ఓటీటీలో చూడొచ్చు. కమింగ్ ఆన్ ఫ్రైడే అంటూ ఈ మూవీ ఓటీటీ రిలీజ్ పై నెట్ఫ్లిక్స్ అప్డేట్ ఇచ్చింది.
స్టోరీ ఏంటంటే?
హైకూ మూవీ స్టోరీ చూస్తే ఇది ప్రస్తుత తరం అంటే జెన్ జీకి కనెక్ట్ అయ్యేలా తెరకెక్కిందని స్పష్టమవుతోంది. మనోహర్ అలియాస్ మనో (ఏగన్) ఓ కాలేజీ స్టూడెంట్. అయితే కాలేజీలో గొడవ కారణంగా సస్పెండ్ అవుతాడు. అదే టైమ్ లో 2000 మంది అమ్మాయిలు ఉండే లేడీస్ కాలేజీలో ఒకే ఒక్క అబ్బాయిగా మనో చేరాల్సి వస్తుంది.
ఆ లేడీస్ కాలేజీలో పవళకొడి (శ్రీదేవి)తో మనో ప్రేమలో పడతాడు. కానీ అనుకోని కారణాల వల్ల వీళ్లు విడిపోతారు. కట్ చేస్తే కొన్నేళ్ల తర్వాత చెన్నైలో సాఫ్ట్ వేర్ టీమ్ లీడర్ గా మనో పని చేస్తుంటాడు. అతని లైైఫ్ లోకి ట్రైనీ నివేదా (ఫెమినా జార్జ్) వస్తుంది. కానీ అక్కడే ఓ ట్విస్ట్ ఉంది. అదేంటో తెలియాలంటే ఓటీటీలో హైకూ మూవీ చూడాల్సిందే.
ఎందుకు చూడాలంటే?
ఈ హైకూ మూవీని జెన్ జీ, యూత్ తో పాటు సినీ లవర్స్ ఓటీటీలో చూసేందుకు కొన్ని కారణాలున్నాయి.
• యూత్ఫుల్ & రిలేటబుల్ పాయింట్: పాత బ్రేకప్ జ్ఞాపకాల నుంచి బయటకు వచ్చి కొత్త రిలేషన్షిప్లోకి అడుగుపెట్టేటప్పుడు యువత ఎదుర్కొనే మానసిక సంఘర్షణను ఇందులో సహజంగా చూపించారు. పార్ట్ నర్ ఆత్మగౌరవాన్ని గౌరవించడం ఎంత ముఖ్యమో ఈ కథ గుర్తుచేస్తుంది.
• సహజమైన నటన: 'కోర్ట్' సినిమాతో మెప్పించిన శ్రీదేవి ఈ హైకూ సినిమాలోనూ తన పాత్రలో చాలా పరిణతితో నటించింది. ఏగన్ తన పాత్రకు న్యాయం చేయగా, ఫెమినా జార్జ్ తన క్యూట్ నటనతో సెకండాఫ్కు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది.
• ఆకట్టుకునే కాలేజీ కామెడీ: లేడీస్ కాలేజీలో ఒక్కడే అబ్బాయిగా చేరిన హీరో పడే ఇబ్బందులు, ఫస్టాఫ్లో వచ్చే కాలేజీ సన్నివేశాలు సరదాగా సాగుతూ మంచి వినోదాన్ని పంచుతాయి.
• సంగీతం & విజువల్స్: సిద్ధూ కుమార్ అందించిన మెలోడీ పాటలు, నేపథ్య సంగీతం ప్రేమ సన్నివేశాలకు ప్రాణం పోశాయి. పియూష్ గురుస్వామి సినిమాటోగ్రఫీ సినిమాకు ఆహ్లాదకరమైన లుక్ను ఇచ్చింది.
ఇంట్లోనే కూర్చుని ఓటీటీలో మంచి యూత్ ఫుల్ రొమాంటిక్ డ్రామా చూడాలనుకునే వాళ్లకు ఈ హైకూ మూవీ మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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