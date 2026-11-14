Netflix Crime Thriller: నెట్ఫ్లిక్స్ లో తెలుగులో మైండ్ బ్లాంక్ మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్- ఈ వీకెండ్ కు డోంట్ మిస్!
Netflix Crime Thriller: సస్పెన్స్ అండ్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ లవర్స్ కు నెట్ఫ్లిక్స్ అదిరిపోయే గిఫ్ట్ ఇచ్చింది. హాలీవుడ్ లేటెస్ట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ‘హార్ట్ల్యాండ్’ ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. తెలుగులోనూ ఈ సినిమా అందుబాటులో ఉంది. ఈ వీకెండ్ కు ఈ మూవీ ఎందుకు చూడాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Netflix Crime Thriller: ఓటీటీలో ప్రతి వారం కుప్పలుతెప్పలుగా కొత్త సినిమాలు వస్తూనే ఉంటాయి. కానీ వాటిలో కొన్ని మాత్రం ఓటీటీ ఆడియన్స్ కు అదిరిపోయే థ్రిల్ అందిస్తాయి. ఈ ‘హార్ట్ల్యాండ్’ సినిమా కూడా అలాంటిదే. నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ మూవీ మస్ట్ వాచ్ అని చెప్పొచ్చు.
'హార్ట్ల్యాండ్' కథ ఏంటంటే..
ఒకప్పుడు కంట్రీ మ్యూజిక్ ప్రపంచంలో సూపర్ స్టార్ గా వెలుగొందిన మిస్టీ జోన్స్ (జెస్సికా ఛాస్టెయిన్) దాదాపు రెండు దశాబ్దాల తర్వాత తన సొంత ఊరుకు తిరిగి వస్తుంది. అప్పుడప్పుడే మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీలో ఎదుగుతున్న ఆమె 22 ఏళ్ల మేనకోడలు చార్లీ హార్ట్ (కార్టర్ ఫెయిత్) అకస్మాత్తుగా అదృశ్యం కావడమే అందుకు కారణం.
తన మేనకోడలికి ఏమైందో తెలుసుకునేందుకు మిస్టీ రంగంలోకి దిగుతుంది. ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న చీకటి కోణాలు, భయంకరమైన నిజాలు ఒక్కొక్కటిగా బయటపడతాయి. అసలు చార్లీ ఏమైంది? ఆమె మిస్సింగ్ వెనుక ఉన్నది ఎవరు? అనేదే ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న హార్ట్ల్యాండ్ సినిమా కథ.
సస్పెన్స్, థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ హైలైట్
దర్శకురాలు షానా ఫెస్టే (Shana Feste) ఈ సినిమాను ఒక డార్క్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ గా అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు. ఒక మనిషి మిస్సింగ్ కేసు కాస్తా మర్డర్ మిస్టరీ వైపు దారితీయడం, అడుగడుగునా అనుమానితులు పెరగడం ప్రేక్షకులకు సీట్ ఎడ్జ్ థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్ పీరియన్స్ ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా గ్లామర్ గా కనిపించే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ వెనుక ఉన్న కుట్రలు, మోసాలను ఈ సినిమాలో చాలా బోల్డ్ గా చూపించారు.
వన్ ఉమెన్ షో
ఈ హార్ట్ల్యాండ్ సినిమాకు బిగ్గెస్ట్ ప్లస్ పాయింట్ హాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ జెస్సికా ఛాస్టెయిన్ నటన. ఒక పవర్ ఫుల్ ఉమెన్ గా, మేనకోడలి కోసం ఎంతవరకైనా వెళ్లే ఆంటీలా ఆమె పర్ఫార్మెన్స్ మైండ్ బ్లోయింగ్ అని చెప్పాలి. విమర్శకుల నుంచి కూడా ఆమె యాక్టింగ్ కు, ఆటిట్యూడ్ కు భారీ ప్రశంసలు దక్కుతున్నాయి. అలాగే గారెట్ హెడ్లండ్, రాస్ లించ్ తమ సపోర్టింగ్ రోల్స్ లో అదరగొట్టారు. బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్, సినిమాటోగ్రఫీ సినిమా మూడ్ కు తగ్గట్టుగా చాలా డార్క్ అండ్ గ్రిట్టీగా ఉన్నాయి.
ఈ వీకెండ్ కు పర్ఫెక్ట్ వాచ్
సుమారు 1 గంట 53 నిమిషాల నిడివి ఉన్న హార్ట్ల్యాండ్ చిత్రం ఎక్కడా బోర్ కొట్టకుండా సాగుతుంది. రెగ్యులర్ సినిమాలకు భిన్నంగా, మంచి ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్లను ఆస్వాదించే వారికి 'హార్ట్ల్యాండ్' ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్. పైగా మన తెలుగు ఆడియోలో కూడా అందుబాటులో ఉండటంతో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా సినిమాను ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఈ వీకెండ్ కు నెట్ఫ్లిక్స్ లో ఈ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ను మీ వాచ్ లిస్ట్ లో వేసుకోండి!
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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