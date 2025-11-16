తమిళం సినిమాలో ఛాన్స్ కొట్టేసిన కోర్ట్ మూవీ హీరోయిన్ శ్రీదేవి- ద్విభాషా చిత్రంగా రిలీజ్- పాపులర్ నటీనటులతో మూవీ!
కోర్ట్ మూవీతో మంచి క్రేజ్ తెచ్చుకున్న బ్యూటిపుల్ శ్రీదేవి అపల్లా తమిళంలోకి అడుగుపెట్టింది. జో సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అందుకున్న విజన్ సినిమా హౌస్ బ్యానర్లో శ్రీదేవి తమిళ, తెలుగు ద్విభాషా చిత్రం చేస్తోంది. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలపై ఇక్కడ లుక్కేద్దాం.
కోలీవుడ్లో రీసెంట్గా ‘జో’ అంటూ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ను అందించిన నిర్మాణ సంస్థ విజన్ సినిమా హౌస్. ఈ విజన్ మూవీ సంస్థ నుంచి తదుపరి ప్రాజెక్ట్ ప్రొడక్షన్ నెంబర్ 3ని ప్రారంభించారు. ఈ సినిమా తెలుగు-తమిళ్ అంటూ ద్విభాషా చిత్రంగా రూపు దిద్దుకుంటోంది.
కోర్ట్ మూవీతో ఫేమ్
‘కోజిపన్నై చెల్లదురై’, ‘కానా కానమ్ కాలంగల్’ వంటి సినిమాల్లో అద్భుతమైన నటనను కనబర్చి అందరినీ ఆకట్టుకున్న ఏగన్.. ‘కోర్ట్’ చిత్రంతో అందరినీ ఆకట్టుకున్న శ్రీదేవీ, ‘మిన్నల్ మురళి’ ఫేమ్ ఫెమినా జార్జ్ ఈ చిత్రంలో ప్రముఖ పాత్రల్ని పోషించనున్నారు.
విజయ్ బుల్గానిన్ సంగీతం
ఈ చిత్రం గురించి మేకర్స్ ఈరోజు (నవంబర్ 16) అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారు. ఈ ప్రాజెక్ట్కు రీసెంట్ సెన్సేషన్ విజయ్ బుల్గానిన్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ‘బేబీ’, ‘కోర్ట్’ అంటూ వరుసగా బ్లాక్ బస్టర్, చార్ట్ బస్టర్ మ్యూజిక్ను విజయ్ బుల్గానిని అందించిన సంగతి తెలిసిందే.
ఆహా కళ్యాణం దర్శకుడు
ఇక ఇప్పుడు ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్కు విజయ్ బుల్గానిన్ మ్యూజిక్ మరో హైలెట్గా నిలవనుందని మేకర్స్ చెబుతున్నారు. ‘ఆహా కళ్యాణం’ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించిన యువరాజ్ చిన్నసామి ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించనున్నారు.
క్వాలిటీ కోసం
‘జో’ విజయం తర్వాత విజన్ సినిమా హౌస్ మంచి సబ్జెక్ట్, కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ చిత్రాల్ని అందించాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకు సాగుతుంది. ఈ క్రమంలోనే నిర్మాతలు డా. డి. అరుళనందు, మాథ్యూయో అరుళనందు క్వాలిటీ కోసం ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మించేందుకు సిద్దంగా ఉన్నారు.
సోషల్ మీడియా నుంచి
త్వరలోనే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఇతర వివరాల్ని ప్రకటించనున్నారు. ఇకపోతే సోషల్ మీడియా నుంచి హీరోయిన్గా ఎదిగిన వాళ్లలో కోర్ట్ ఫేమ్ శ్రీదేవి ఉంది. ప్రియదర్శి ప్రధాన పాత్ర పోషించిన ఈ సినిమాలో హర్ష్ రోషన్ హీరోగా, శ్రీదేవి హీరోయిన్గా చేసిన విషయం తెలిసిందే.
విమర్శకుల ప్రశంసలు
రామ్ జగదీశ్ దర్శకత్వం వహించిన కోర్ట్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అందుకుంది. అలాగే ఆడియెన్స్, విమర్శకుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంది. కోర్ట్ సినిమాతో ఫుల్ క్రేజ్ తెచ్చుకున్న శ్రీదేవి అపల్లా ఇప్పుడు తమిళ సినిమాలో ఛాన్స్ కొట్టేయడం ఇంట్రెస్టింగ్గా మారింది.
తమిళంలో ఎలాంటి క్రేజ్
శ్రీదేవి ఆఫర్ అందుకున్న ఈ తమిళ సినిమా తెలుగులో కూడా రిలీజ్ కానుంది. మరి ఈ మూవీతో తమిళంలో శ్రీదేవి ఎలాంటి క్రేజ్ తెచ్చుకుంటుందో వేచి చూడాలి. ఇకపోతే ఈ తమిళ తెలుగు ద్విభాషా సినిమా ఏగన్, శ్రీదేవి అపల్లా, ఫెమినా జార్జ్, విజయ్ బుల్గానిన్ కాంబోలో తెరకెక్కడం విశేషం.
