OTT Crime Thriller: పబ్లిక్ టాయిలెట్లో శవం.. 27 మంది మహిళలను చంపే సీరియల్ కిల్లర్.. ఓటీటీని ఊపేస్తున్న క్రైమ్ థ్రిల్లర్
OTT Crime Thriller: బాలీవుడ్ హీరోయిన్ సోనాక్షి సిన్హా పోలీస్ ఆఫీసర్గా నటించి మెప్పించిన గ్రిప్పింగ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ 'దహాడ్' (Dahaad). ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ప్రైమ్ వీడియోలో అందుబాటులో ఉన్న ఈ 8 ఎపిసోడ్ల సిరీస్.. ఐఎండీబీ (IMDb)లో 7.6 రేటింగ్ సాధించింది.
OTT Crime Thriller: ఓటీటీల్లో సస్పెన్స్, మర్డర్ మిస్టరీ, సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్లకు ఉండే డిమాండే వేరు. ప్రతి ఎపిసోడ్ లోనూ ఊహించని మలుపులు తిరుగుతూ, ఆడియెన్స్ను సీట్-ఎడ్జ్లో కూర్చోబెట్టే సిరీస్ల కోసం క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ప్రేమికులు నిరంతరం వెతుకుతుంటారు. అలాంటి ఓటీటీ ఆడియెన్స్ కు మైండ్ బ్లాకింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చే అద్భుతమైన హిందీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ 'దహాడ్' (Dahaad).
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సోనాక్షి సిన్హా (Sonakshi Sinha) ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ వెబ్ సిరీస్ ప్రముఖ ఓటీటీ హబ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video)లో అందుబాటులో ఉంది. సస్పెన్స్ మాత్రమే కాకుండా సమాజంలోని కుల వివక్ష, చిన్న పట్టణాల్లోని మూఢనమ్మకాలు వంటి అంశాలను అత్యంత ప్రతిభావంతంగా ఇందులో ఆవిష్కరించారు. రీమా కగ్టి, రుచికా ఓబెరాయ్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ బ్లాక్బస్టర్ సిరీస్ సీజన్ 2 అప్డేట్, పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
దహాద్.. అసలు కథేంటంటే? పబ్లిక్ టాయిలెట్లో పడి ఉన్న శవం
ఈ వెబ్ సిరీస్ కథాంశం రాజస్థాన్లోని ఒక చిన్న పట్టణంలో ప్రారంభమవుతుంది. ఒక పబ్లిక్ టాయిలెట్లో అనుమానాస్పద స్థితిలో పడి ఉన్న ఒక యువతి మృతదేహాన్ని పోలీసులు కనుగొంటారు. మొదట్లో అది ఆత్మహత్యగా భావించినప్పటికీ, కేసు విచారణలోకి దిగిన సబ్ఇన్స్పెక్టర్ అంజలి భాటి (సోనాక్షి సిన్హా) కి విస్తుపోయే నిజాలు తెలుస్తాయి. గత కొన్నేళ్లలో ఆ ప్రాంతం నుంచి ఏకంగా 27 మంది పేద, ఒంటరి మహిళలు మాయమైనట్లు గుర్తించి అది ఒక భయంకరమైన సీరియల్ కిల్లర్ పని అని నిర్ధారణకు వస్తుంది.
ఇక కథలోకి ఆనంద్ స్వర్ణకార్ (విజయ్ వర్మ) ప్రవేశిస్తాడు. బయట ప్రపంచానికి ఒక మంచి కాలేజ్ ప్రొఫెసర్గా, పద్ధతిగల కుటుంబీకుడిగా నటించే ఆనంద్ వెనుక ఒక రాక్షస సీరియల్ కిల్లర్ దాగి ఉంటాడు. ఆర్థికంగా వెనుకబడిన మహిళల బలహీనతలను ఆసరాగా చేసుకుని వారిని ప్రేమ పేరుతో మోసం చేస్తూ దారుణంగా హత్య చేస్తుంటాడు. ఒకవైపు సొంత డిపార్ట్మెంట్లో కుల వివక్షను ఎదుర్కొంటూనే, మరోవైపు ఈ ప్రమాదకరమైన సైకో కిల్లర్ను అంజలి భాటి ఎలా పట్టుకుంది అనేదే 'దహాడ్' ప్రధాన కథాంశం.
దహాద్ ఎలా ఉందంటే?
ఈ సిరీస్లో సోనాక్షి సిన్హా తన కెరీర్లోనే బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చి విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ఆనంద్ స్వర్ణకార్ పాత్రలో సైకో కిల్లర్గా విజయ్ వర్మ (Vijay Varma) జీవించేశాడు. అంతేకాకుండా గుల్షన్ దేవయ్య, సోహమ్ షా పోలీస్ అధికారుల పాత్రల్లో అద్భుతంగా రాణించారు. జోయా మోరానీ, జయతీ భాటియా కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
రీమా కగ్టి, రుచికా ఓబెరాయ్ సరికొత్త పద్ధతిలో తెరకెక్కించిన ఈ సిరీస్ ఐఎండీబీలో 7.6/10 రేటింగ్ ను సొంతం చేసుకుంది. ప్రైమ్ వీడియోలో అందుబాటులో ఉన్న మొదటి సీజన్లోని 8 ఎపిసోడ్లు విపరీతమైన సస్పెన్స్తో సాగుతాయి.
'దహాడ్ సీజన్ 2' పై మేకర్స్ క్లారిటీ
'దహాడ్' మొదటి సీజన్ సాధించిన ఘనవిజయం తర్వాత, దీనికి కొనసాగింపుగా 'దహాడ్ సీజన్ 2' (Dahaad Season 2) రాబోతున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే అధికారికంగా ధృవీకరించారు. ప్రస్తుతం స్క్రిప్టింగ్, ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు జరుగుతుండగా, త్వరలోనే సీజన్ 2 విడుదల తేదీని ప్రకటించనున్నారు. క్రైమ్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్లను ఇష్టపడే వారికి ప్రైమ్ వీడియోలో ఉన్న 'దహాడ్' ఒక మస్ట్-వాచ్ ఆప్షన్.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More