Crime Thriller Web Series: దొంగ నోట్ల దందా.. ఓటీటీ రికార్డులు తిరగరాసిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్.. 8.3 రేటింగ్
Crime Thriller Web Series: ఓటీటీ రంగంలో సంచలనం సృష్టించిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ ‘ఫర్జీ’ (Farzi). షాహిద్ కపూర్, విజయ్ సేతుపతి నటించిన ఈ సిరీస్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో అత్యధిక వ్యూస్ సాధించిన ఇండియన్ వెబ్ సిరీస్లలో ఒకటిగా రికార్డు సృష్టించింది. ఈ సిరీస్ కు ఐఎండీబీలో 8.3 రేటింగ్ ఉండటం విశేషం.
Crime Thriller Web Series: ప్రస్తుతం ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లపై హారర్, కామెడీ, రొమాన్స్ ఇలా ఎన్ని జోనర్లు ఉన్నా.. ప్రేక్షకులను సీట్ ఎడ్జ్పై కూర్చోబెట్టే క్రైమ్ థ్రిల్లర్లకు ఉండే క్రేజే వేరు. అలాంటి కోవలోనే 2023లో విడుదలై ఇండియన్ డిజిటల్ ప్రపంచాన్ని షేక్ చేసిన అద్భుతమైన బ్లాక్ కామెడీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ 'ఫర్జీ' (Farzi).
'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్' వంటి బ్లాక్బస్టర్ సిరీస్ను అందించిన రాజ్ అండ్ డీకే దర్శకత్వం వహించడంతో పాటు ఈ కథను స్వయంగా రాశారు. 8 ఎపిసోడ్లతో రూపొందిన ఈ సిరీస్ విడుదలైన నాటి నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో అత్యధిక మంది చూసిన ఇండియన్ సిరీస్గా నిలిచి సరికొత్త బెంచ్మార్క్ సెట్ చేసింది.
ఫర్జీ కథేంటంటే?
'ఫర్జీ' వెబ్ సిరీస్ కథ అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా, డార్క్ హ్యూమర్తో సాగుతుంది. సన్నీ (షాహిద్ కపూర్) ఒక అద్భుతమైన చిత్రకారుడు. అతని తాతయ్య (అమోల్ పాలేకర్) నడిపే ప్రింటింగ్ ప్రెస్ అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయి, మూతపడే స్థితికి చేరుకుంటుంది.
తాతయ్య ప్రెస్ను కాపాడుకోవడానికి, త్వరగా డబ్బు సంపాదించడానికి సన్నీ తన కళా నైపుణ్యాన్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తాడు. తన ప్రాణ స్నేహితుడు ఫిరోజ్ (భువన్ అరోరా)తో కలిసి అచ్చం అసలు నోట్ల లాగే ఉండే నకిలీ కరెన్సీ ప్రింట్ చేయడం ప్రారంభిస్తాడు.
సన్నీ తయారు చేసిన నాణ్యమైన దొంగనోట్లపై అంతర్జాతీయ మాఫియా డాన్ మన్సూర్ దలాల్ (కేకే మీనన్) కన్ను పడుతుంది. మరోవైపు ఈ నకిలీ నోట్ల దందాను అరికట్టడానికి స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ అధికారి మైఖేల్ (విజయ్ సేతుపతి) రంగంలోకి దిగుతాడు.
ఒకవైపు క్రూరుడైన మాఫియా డాన్, మరోవైపు తెలివైన పోలీస్ ఆఫీసర్ మధ్య చిక్కుకున్న సన్నీ, ఫిరోజ్ ఈ ప్రమాదకరమైన వలయం నుంచి ఎలా బయటపడ్డారనేదే ఈ సిరీస్ అసలు కథ.
విజయ్ సేతుపతి కంటే ముందు ఆ స్టార్ నటుడిని అనుకున్నారా?
ఈ సూపర్ హిట్ సిరీస్ వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన తెరవెనుక కథ ఉంది. ఐఎండీబీ (IMDb) రిపోర్టుల ప్రకారం.. రాజ్ అండ్ డీకే మొదట 'ఫర్జీ' కథను వెబ్ సిరీస్గా కాకుండా ఒక సినిమాగా తెరకెక్కించాలని ప్లాన్ చేశారు.
అప్పట్లో ఈ ప్రాజెక్ట్లో షాహిద్ కపూర్తో పాటు బాలీవుడ్ విలక్షణ నటుడు నవాజుద్దీన్ సిద్దిఖీ నటిస్తారని అధికారిక ప్రకటన కూడా వచ్చింది. కానీ ఆ తర్వాత కథ విస్తృతిని దృష్టిలో ఉంచుకుని దీనిని వెబ్ సిరీస్గా మార్చారు. ఈ క్రమంలో నవాజుద్దీన్ స్థానంలో తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ సేతుపతిని ఎంపిక చేశారు. ఈ సిరీస్ ద్వారానే షాహిద్ కపూర్ తన కెరీర్లో తొలిసారిగా ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టి ఘనవిజయం సాధించారు.
నకిలీ కరెన్సీ తయారీ వెనుక ఉన్న సాంకేతిక అంశాలను అత్యంత సహజంగా చూపిస్తూనే, రాజ్ అండ్ డీకే పండించిన కామెడీ టైమింగ్ ఈ సిరీస్కు ప్రధాన బలం. షాహిద్ కపూర్ ఎనర్జిటిక్ నటన, విజయ్ సేతుపతి పెర్ఫార్మెన్స్, కేకే మీనన్ విలనిజం ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తాయి. మీరు ఇప్పటివరకు ఈ మాస్టర్ పీస్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ను మిస్ అయి ఉంటే, వెంటనే అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో చూసి ఆస్వాదించండి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More