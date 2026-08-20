OTT Horror: వీకెండ్కు సర్ప్రైజ్.. ఒకేసారి మూడు ఓటీటీల్లోకి తమిళ హారర్ థ్రిల్లర్.. అసలు ఆ ఇంట్లో ఏముంది?
OTT Horror: తమిళ సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ 'డార్క్' ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది. నాస్తికుడైన ఒక యువకుడు తక్కువ అద్దెకు ఇల్లు తీసుకుంటాడు. ఆ ఇంట్లో విచిత్రమైన సూపర్ నేచురల్, క్రిమినల్ మిస్టరీలో ఎలా చిక్కుకున్నాడో తెలిపే కథ ఇది. అదిరే ట్విస్ట్ లతో వీకెండ్కు సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చేందుకు మూవీ రెడీ అయింది.
OTT Horror: హారర్, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమాలను ఇష్టపడే ఓటీటీ లవర్స్ కోసం ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ తమిళ మూవీ వచ్చేస్తోంది. వీకెండ్కు సర్ ప్రైజ్ ఇస్తూ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఒకేసారి మూడు ఓటీటీల్లోకి రాబోతుంది. అదే.. తమిళంలో మంచి ఆదరణ పొందిన సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ 'డార్క్' (Dark).
సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్
సైకలాజికల్ హారర్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కిన డార్క్ మూవీ ఓటీటీలోకి రాబోతుంది. కళ్యాణ్ కె. జగన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో అజయ్ కార్తీ, అంచనా నేత్రున్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. నాస్తికత్వం, మూఢనమ్మకాలు, సైకలాజికల్ థ్రిల్, ఒక భయంకరమైన నేరం చుట్టూ తిరిగే ఈ చిత్రం ఇప్పుడు ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో స్ట్రీమింగ్ కు రెడీ అవుతుంది.
నాస్తికుడి సవాల్
దేవుడు, దెయ్యం అనేవాటిని అస్సలు నమ్మని ఒక నాస్తికుడైన యువకుడి చుట్టూ ఈ డార్క్ సినిమా కథ తిరుగుతుంది. ఊరి చివర లేదా ఒక భయంకరమైన గతం ఉన్న ఇంట్లో ఉండటానికి చాలామంది జంకుతారు. కానీ, మన హీరో మాత్రం కేవలం డబ్బు ఆదా చేసుకోవడం కోసమే.. ఊరిలో ప్రచారంలో ఉన్న మూఢనమ్మకాలను, భయాలను పక్కన పెట్టి మరీ ఒక అనుమానాస్పద ఇల్లుని తక్కువ అద్దెకు తీసుకుంటాడు.
దెయ్యాలు, భూతాలు ఏమీ ఉండవని, అంతా మనుషుల భ్రమ మాత్రమేనని గట్టిగా నమ్ముతాడు. అయితే ఆ యువకుడు ఆ ఇంట్లో అడుగుపెట్టిన తర్వాత ఎదురైన పరిస్థితులే ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
మూడేళ్ల క్రితం నాటి దారుణ హత్యలు
హీరో అడుగుపెట్టిన ఆ అద్దె ఇంట్లో మూడేళ్ల క్రితం ఒక దారుణమైన సంఘటన జరిగింది. అదే ఇంట్లో ఇద్దరిని అతి కిరాతకంగా హత్య చేసి, ఆ తర్వాత మరొక వ్యక్తి ఒంటికి నిప్పు పెట్టుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడు. ఈ దారుణమైన జంట హత్య, ఆత్మహత్య ఘటన తర్వాత ఆ ఇంటికి ఎవరూ వెళ్లడానికి సాహసించరు. అయితే ఈ విషయాన్ని ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా ఆ ఇంట్లోకి వెళ్లిన హీరోకు క్రమంగా కంటికి కనిపించని కొన్ని అదృశ్య శక్తులు నరకం చూపిస్తాయి.
పోలీసు విచారణ
ఆ ఇంట్లో మొదలైన విచిత్ర సంఘటనలు అతని జీవితాన్ని విచ్ఛిన్నం చేస్తాయి. అతని మనస్సును తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురిచేసి, అసలు ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాని స్థితికి నెట్టివేస్తాయి. క్రమంగా ఈ హంటింగ్ అనుభవం వెనుక ఏదో సూపర్ నేచురల్ శక్తి మాత్రమే కాకుండా క్రిమినల్ మిస్టరీ దాగి ఉందని అతనికి అర్థమవుతుంది.
ఆపై ఇది ఒక భయంకరమైన పోలీసు విచారణకు దారితీస్తుంది. అనుభవజ్ఞుడైన నటుడు నటరాజన్ సుబ్రహ్మణ్యం (నట్టి), సీనియర్ దర్శకుడు-నటుడు కే. భాగ్యరాజ్ ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ డ్రామాలో అత్యంత కీలక పాత్రలను పోషించారు.
ఓటీటీ రిలీజ్
2026 జూలై 3న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ డార్క్ చిత్రం ప్రేక్షకులను భయాందోళనలకు గురిచేసి మంచి రెస్పాన్స్ సొంతం చేసుకుంది. ఇప్పుడు ఈ చిత్రం శుక్రవారం (ఆగస్టు 21) నుంచి ప్రముఖ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video) లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. విదేశీ వీక్షకుల, అంతర్జాతీయ మార్కెట్ కోసం సింప్లీ సౌత్ (Simply South), ఏపీ ఇంటర్నేషనల్ సౌత్ (AP International South) ఓటీటీలలో కూడా అందుబాటులోకి రాబోతుంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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