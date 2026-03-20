Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    OTT Horror Telugu: ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చిన రివేంజ్ హారర్ థ్రిల్లర్- 8.1 రేటింగ్- దెయ్యం చేతికి చిక్కే ఫ్యామిలీ- ఎక్కడంటే?

    OTT Horror Thriller Telugu Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ తెలుగు రివేంజ్ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ అమరావతికి ఆహ్వానం స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేసింది. ముగ్గురు ముద్దుగుమ్మలు ఎస్తేర్‌ నొరోన్హా, ధ‌న్య బాల‌కృష్ణ‌, సుప్రిత‌ నటించిన ఈ మూవీకి 8.1 రేటింగ్ ఉంది. మరి అమరావతికి ఆహ్వానం ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    Mar 20, 2026, 05:21:01 IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఓటీటీలోకి ఎప్పటికప్పుడు ప్రతి వారం సరికొత్త సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్‌కు వస్తూనే ఉంటాయి. వాటిలో ఎన్నో జోనర్స్, ఇతర భాషా సినిమాలు ఉన్నప్పటికీ తెలుగు కంటెంట్ మూవీస్, అందులోనూ హారర్ థ్రిల్లర్స్‌కు ఇచ్చే ఇంపార్టెన్స్ వేరు.

    ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చిన రివేంజ్ హారర్ థ్రిల్లర్- 8.1 రేటింగ్- దెయ్యం చేతికి చిక్కే ఫ్యామిలీ- ఎక్కడంటే?

    ఓటీటీలోకి హారర్ థ్రిల్లర్

    పైగా హారర్ థ్రిల్లర్‌కు రివేంజ్, ఫ్యామిలీ, ఎమోషన్ అంశాలతో పాటు గ్లామర్ కూడా యాడ్ చేసి పర్‌ఫెక్ట్‌గా తెరకెక్కిస్తే అవి బాగా క్లిక్ అవుతాయి. దాదాపుగా అలాంటి తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీనే ఇవాళ (మార్చి 20) ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఆ సినిమానే అమరావతికి ఆహ్వానం.

    ముగ్గురు ముద్దుగుమ్మలతో

    తెలుగులో రివేంజ్ హారర్ థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కిన అమరావతికి ఆహ్వానం సినిమాలు ముగ్గురు ముద్దుగుమ్మలు ఎస్తేర్‌ నొరోన్హా, ధ‌న్య బాల‌కృష్ణ‌, సుప్రిత‌ (నటి సురేఖ వాణి కూతురు) ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. వీరితోపాటు శివ కంఠమనేని హీరోగా అలరించారు. అలాగే, అశోక్ కుమార్‌, హ‌రీష్‌, భ‌ద్ర‌మ్‌, జెమినీ సురేష్ , నాగేంద్ర ప్రసాద్ ఇతర కీ రోల్స్ చేశారు.

    దెయ్యం చేతిలో యూట్యూబర్ ఫ్యామిలీ

    రివేంజ్, హారర్, ఫ్యామిలీ డ్రామా, సస్పెన్స్ అంశాలతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. అలాగే, ఓ వైపు భయపెడుతూనే మరోవైపు ముగ్గురు బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్స్‌తో కాస్తా గ్లామర్ టచ్ కూడా అద్దారు. దెయ్యం చేతిలో ఓ యూట్యూబర్ ఫ్యామిలీ చిక్కే కథగా ఈ సినిమా సాగుతుంది.

    ఐఎమ్‌డీబీ రేటింగ్

    అమరావతికి ఆహ్వానం సినిమాకు కథ, స్క్రీన్ ప్లే, మాటలు, దర్శకత్వం అన్నీ తానై జీవీకే దర్శకత్వం వహించారు. ఫిబ్రవరి 13న థియేటర్లలో విడుదలైన అమరావతికి ఆహ్వానం సినిమా పర్వాలేదనిపించుకుంది. ట్రైలర్, టీజర్‌తో ఆకట్టుకున్న ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మోస్తరుగా ప్రభావం చూపించింది. కానీ, ఐఎమ్‌డీబీలో మాత్రం పదికి ఏకంగా 8.1 రేటింగ్ సొంతం చేసుకుంది అమరావతికి ఆహ్వానం సినిమా.

    అజ్ఞాత వ్యక్తి కాల్ వల్ల

    సస్పెండ్ అయిన సీఐ భార్యకు ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఉంటారు. అందులో ఓ సిస్టర్ యూట్యూబ్ ఛానెల్ నిర్వహిస్తూ ఫేమస్ అవ్వాలనుకుంటుంది. ఈ క్రమంలో ఓ అజ్ఞాత వ్యక్తి నుంచి వచ్చిన కాల్ ద్వారా అమరావతికి ఫ్యామిలీతో సహా చేరుకుంటుంది. ఆ గ్రామంలో దెయ్యాలనున్నాయనే బంగ్లాలోకి వెళ్తారు.

    అమరావతికి ఆహ్వానం ఓటీటీ రిలీజ్

    ఆ తర్వాత ఏమైంది? దెయ్యం చేతిలో చిక్కిన ఆ యూట్యూబర్ ఫ్యామిలీ ఏమైంది? సీఐ కుటుంబానికి ఆ దెయ్యానికి ఉన్న సంబంధం ఏంటీ? అనే విషయాలు తెలియాలంటే ఈ అమరావతికి ఆహ్వానం చూడాల్సిందే. ఇలాంటి ట్విస్టులు, హారర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న అమరావతికి ఆహ్వానం ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చేసింది.

    ఆహా ఓటీటీలో

    థియేట్రికల్ రిలీజ్ అయిన సుమారు నెల తర్వాత అమరావతికి ఆహ్వానం ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ప్రముఖ తెలుగు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఆహాలో నేడు అమరావతికి ఆహ్వానం ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. ఫ్యామిలీ, రివేంజ్, హారర్, థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇష్టపడే తెలుగు వారు ఆహా ఓటీటీలో అమరావతికి ఆహ్వానం సినిమాను ఎంచక్కా చూసేయొచ్చు.

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes