ఆస్కార్ రేసులో దశావతార్! మొదటి మరాఠీ సినిమాగా హిస్టరీ.. ఏ ఓటీటీలో ఉందంటే?
'దశావతార్' చిత్రం ఆస్కార్ పోటీ జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్న మొట్టమొదటి మరాఠీ చిత్రంగా చరిత్ర సృష్టించింది. ఇది 2026 ఆస్కార్ అవార్డుల రేసులో దూసుకెళ్తోంది. ఈ సినిమా ఏ ఓటీటీలో ఉందో ఓ లుక్కేయండి.
మరాఠీ సినిమా హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది. దశావతార్ మూవీ 2026 ఆస్కార్ అవార్డుల రేసులో దూసుకెళ్తోంది. ఆస్కార్ కంటెన్షన్ లిస్ట్ లోకి ఎంటరైన తొలి మరాఠీ సినిమాగా ‘దశావతార్’ నిలిచింది. రాబోయే అకాడమీ అవార్డులకు ముందు 'దశావతార్' చిత్రం ఆస్కార్ పోటీ జాబితాలోకి ప్రవేశించడంతో, మహారాష్ట్ర సినిమా ప్రపంచ వేదికపై ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని అందుకుంది. ఈ మూవీ ఏ ఓటీటీలో ఉందనేది ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
దశావతార్ ఓటీటీ
మరాఠీ మూవీ దశావతార్ ఇప్పుడు జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. మరాఠీ జీ5లో అందుబాటులో ఉంది. సెప్టెంబర్ 12, 2025లో థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీలోనూ అదరగొడుతోంది.
సుబోధ్ ఖనోల్కర్ రచించి, దర్శకత్వం వహించిన 'దశావతార్' చిత్రంలో దిలీప్ ప్రభావల్కర్ ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. ఆయనతో పాటు మహేష్ మంజ్రేకర్, భరత్ జాదవ్, సిద్ధార్థ్ మీనన్, ప్రియదర్శిని ఇండల్కర్, విజయ్ కేంకరే, రవి కాలే, అభినయ్ బెర్డే తదితరులు నటించారు.
ఆస్కార్ రేసులో
ఆస్కార్ అవార్డుల రేసులో దశావతార్ దూసుకెళ్తోంది. కంటెన్షన్ లిస్ట్ లో చోటు దక్కించుకుంది. చిత్ర నిర్మాతలు ఆదివారం (జనవరి 4) ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. జీ స్టూడియోస్ ఈ చారిత్రాత్మక ఘట్టాన్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది. 'దశావతార్' మరాఠీ సినిమాకు చారిత్రాత్మకమైనదని, 'ఎర్ర మట్టిలో పుట్టిన' కథ ఇప్పుడు ప్రపంచ వేదికపై స్థానం సంపాదించుకుందని స్టూడియో పేర్కొంది.
జీ స్టూడియోస్, ఓషన్ ఫిల్మ్ కంపెనీ మరియు ఓషన్ ఆర్ట్ హౌస్ ప్రొడక్షన్ ఈ చిత్రానికి మద్దతు ఇచ్చాయి. సుజయ్ హండే, ఓంకార్ కటే, సుబోధ్ ఖనోల్కర్, అశోక్ హండే, ఆదిత్య జోషి, నితిన్ సహస్రబుద్ధే, మృణాల్ సహస్రబుద్ధే, సంజయ్ దూబే మరియు వినాయక్ జోషి నిర్మాతలు.
ఆస్కార్ ప్రయాణంలో
చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ఓషన్ ఫిల్మ్ కంపెనీ కూడా ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ, ఈ గుర్తింపు కేవలం బృందానికే కాకుండా, మొత్తం ప్రాంతీయ సినిమా పరిశ్రమకు ఒక మైలురాయి అని అభివర్ణించింది. చిత్ర నిర్మాతలకు సంవత్సరాల తరబడి ఉన్న అభిరుచి, నమ్మకం, సామూహిక కృషి ఈ ఆస్కార్ ప్రయాణంలో ప్రతిబింబిస్తుందని, మరాఠీ కథనాలు అంతర్జాతీయ ప్రేక్షకులకు చేరుకోవడం ఒక గౌరవమని తెలిపారు.
ఓపెన్ ఫిల్మ్
దర్శకుడు సుబోధ్ ఖనోల్కర్ కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్లో అకాడమీ నుండి అందిన ఇమెయిల్ను షేర్ చేస్తూ ఈ వార్తను ధృవీకరించారు. 'దశావతార్' ప్రధాన పోటీలోని ఓపెన్ ఫిల్మ్ కేటగిరీలో పోటీ పడుతుందని, ఇది ఈ ఘనత సాధించిన మొదటి మరాఠీ చిత్రమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సమర్పించిన వేలాది చిత్రాల నుండి ఎంపికైన సుమారు 150 చిత్రాలలో ఇది ఏకైక మరాఠీ చిత్రం అని, అకాడమీ స్క్రీనింగ్ రూమ్లో ప్రదర్శించిన మొదటి చిత్రం కూడా ఇదేనని ఖనోల్కర్ తెలిపారు.
అకాడమీ అవార్డులు
'దశావతార్' 12 సెప్టెంబర్ 2025న థియేటర్లలో విడుదలైంది. పరిశ్రమ నివేదికల ప్రకారం, ఆస్కార్ నామినేషన్లు 12 నుండి 16 జనవరి 2026 మధ్య ఖరారవుతాయి. అధికారిక ప్రకటన 22 జనవరికి షెడ్యూల్ చేశారు. ఆస్కార్ అవార్డుల వేడుక 15 మార్చి 2026న డాల్బీ థియేటర్, ఓవేషన్ హాలీవుడ్లో జరుగుతుంది.