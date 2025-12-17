ఇండియన్ సినిమా అరుదైన ఘనత.. ఆస్కార్ అవార్డుల షార్ట్ లిస్ట్లో జాన్వీ కపూర్ మూవీ.. ఈ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్
98వ అకాడమీ అవార్డులలో ఉత్తమ అంతర్జాతీయ ఫీచర్ ఫిల్మ్ విభాగంలో 'హోమ్బౌండ్' షార్ట్లిస్ట్ అవ్వడం ద్వారా ప్రపంచ అవార్డుల వేదికపై ఒక పెద్ద అడుగు వేసింది. ఇది భారతీయ సినిమాకు ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయి. 'హోమ్బౌండ్' ఆస్కార్ 2026కి ఉత్తమ అంతర్జాతీయ ఫీచర్ ఫిల్మ్ జాబితాలో చోటు సంపాదించుకుంది. ఈ వార్తను ధర్మా ప్రొడక్షన్స్ తమ అధికారిక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో ధృవీకరించింది.
ఆస్కార్ రేసులో జాన్వీ మూవీ
జాన్వీ కపూర్ నటించిన లేటెస్ట్ బాలీవుడ్ సినిమా హోమ్బౌండ్. ఇది ఆస్కార్ రేసులో దూసుకెళ్తోంది. ‘‘హోమ్బౌండ్ మూవీ 98వ అకాడమీ అవార్డులలో ఉత్తమ అంతర్జాతీయ ఫీచర్ ఫిల్మ్ విభాగంలో షార్ట్లిస్ట్ అయింది. ప్రపంచం నలుమూలల నుండి మాకు అందిన అద్భుతమైన ప్రేమ, మద్దతుకు మేము చాలా కృతజ్ఞులం’’ అని ధర్మ ప్రొడక్షన్స్ సోషల్ మీడియాలో పేర్కొంది.
షార్ట్ లిస్ట్
ఆస్కార్ షార్ట్లిస్ట్ 'హోమ్బౌండ్'ను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నామినేషన్ కోసం పోటీపడుతున్న ఎంపిక చేసిన అంతర్జాతీయ చిత్రాల సమూహంలో ఉంచింది. ఇది చిత్రం అంతర్జాతీయ గుర్తింపును నొక్కి చెబుతుంది. అకాడమీ అవార్డుల ప్రక్రియలో షార్ట్లిస్టింగ్ ఒక కీలకమైన దశ. ఎందుకంటే తుది నామినేషన్లు ప్రకటించడానికి ముందు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చిన ఎంట్రీలను ఇది తగ్గిస్తుంది.
కరణ్ జోహార్ పోస్ట్
"హోమ్బౌండ్ ప్రయాణంలో నేను ఎంత గర్వంగా, ఆనందంగా, చాలా సంతోషంగా ఉన్నానో మాటల్లో చెప్పలేను. ధర్మ మూవీస్ లో మనమందరం మా ఫిల్మోగ్రఫీలో ఈ గర్వించదగిన, ముఖ్యమైన చిత్రాన్ని కలిగి ఉండటం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము. మాలో చాలా మంది కలలను నిజం చేసినందుకు డైరెక్టర్ నీరజ్ కు ధన్యవాదాలు. కేన్స్ నుండి ఆస్కార్ షార్ట్లిస్ట్ వరకు ఇది చాలా అద్భుతమైన ప్రయాణం! ఈ ప్రత్యేకమైన చిత్రంలోని మొత్తం నటీనటులు, సిబ్బంది, బృందాలకు ప్రేమ. హోమ్బౌండ్ ఇప్పుడు నెట్ ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది" అని ప్రొడ్యూసర్ కరణ్ జోహర్ రాశారు.
హోమ్బౌండ్ గురించి
నీరజ్ ఘైవాన్ రాసి, దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం బషారత్ పీర్ రాసిన 2020 న్యూయార్క్ టైమ్స్ కథనం ఆధారంగా తెరకెక్కింది. ధర్మా ప్రొడక్షన్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో ఇషాన్ ఖట్టర్, విశాల్ జేత్వా, జాన్వీ కపూర్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఇద్దరు చిన్ననాటి స్నేహితులు జాతీయ పోలీసు పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించడానికి చేసే ప్రయాణాన్ని ఈ చిత్రం వివరిస్తుంది.
98వ అకాడమీ అవార్డులలో ఉత్తమ అంతర్జాతీయ ఫీచర్ ఫిల్మ్ విభాగంలో భారతదేశ అధికారిక ఎంట్రీగా ఈ చిత్రాన్ని ఎంపిక చేశారు. ఈ చిత్రం 2025 కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లోని 'అన్ సర్టెన్ రిగార్డ్' విభాగంలో మే 21న ప్రపంచ ప్రీమియర్ గా ప్రదర్శించారు. అక్కడ ఇది తొమ్మిది నిమిషాల స్టాండింగ్ ఒవేషన్ అందుకున్నట్లు సమాచారం. 26 సెప్టెంబర్ 2025న థియేటర్లలో విడుదలైన హోమ్బౌండ్ విస్తృతమైన విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది.