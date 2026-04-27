    DC Vs RCB IPL: 6గురు బ్యాటర్లు, 7 పరుగులు- 75 రన్లకే కుప్పకూలిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్- లీగ్‌లో నమోదైన అత్యల్ప స్కోర్లు ఇవే!

    DC Vs RCB IPL 2026 Highlights: ఐపీఎల్ 2026 నేటి మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ మరోసారి అత్యల్ప స్కోరు నమోదు చేసి అత్యంత చెత్త రికార్డ్‌ను మూటగట్టుకుంది. ఆర్సీబీ బౌలర్ల ధాటికి నిలబడలేకపోయిన డీసీ 75 పరుగులకే చేతులెత్తేసింది. ఈ మ్యాచ్ హైలెట్స్‌తో పాటు లీగ్‌లో నమోదైన అత్యల్ప స్కోర్ల వివరాలు కూడా చూద్దాం.

    Apr 27, 2026, 21:59:05 IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    DC Vs RCB IPL 2026 Highlights: ఐపీఎల్ 2026లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూసింది. అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు బౌలర్లు నిప్పులు చెరగడంతో, ఢిల్లీ జట్టు కేవలం 75 పరుగులకే ఆలౌట్ అయ్యి చెత్త రికార్డును మూటగట్టుకుంది.

    6గురు బ్యాటర్లు, 7 పరుగులు- 75 రన్లకే కుప్పకూలిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్- లీగ్‌లో నమోదైన అత్యల్ప స్కోర్లు ఇవే! (PTI)
    పరుగుల వరద పారిన చోటే.. వికెట్ల పతనం!

    శనివారం (ఏప్రిల్ 25) ఇదే మైదానంలో పంజాబ్ కింగ్స్ రికార్డ్ స్థాయిలో 265 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. కానీ, సోమవారం (ఏప్రిల్ 27) సీన్ రివర్స్ అయింది. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) కెప్టెన్ రజత్ పాటిదార్ టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకోవడంతో ఢిల్లీ బ్యాటర్ల పతనం మొదలైంది.

    ఊహించని విధంగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ కేవలం 16.3 ఓవర్లలోనే 75 పరుగుల వద్ద చేతులెత్తేసింది. 2019లో ఢిల్లీ డేర్‌డెవిల్స్ నుంచి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌గా పేరు మార్చుకున్న తర్వాత ఆ జట్టుకు ఇదే అత్యల్ప స్కోరు కావడం గమనార్హం.

    భువీ, హాజిల్‌వుడ్ స్పెల్.. ఢిల్లీ విలవిల

    బెంగళూరు పేసర్లు భువనేశ్వర్ కుమార్, జోష్ హాజిల్‌వుడ్ కొత్త బంతితో ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేశారు. ఇన్నింగ్స్ రెండో బంతికే అరంగేట్రం చేసిన సాహిల్ పరాఖ్‌ను భువీ క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు. ఆ తర్వాతి ఓవర్లో హాజిల్‌వుడ్ వరుసగా రెండు వికెట్లు తీసి ఢిల్లీ వెన్ను విరిచాడు.

    పవర్ ప్లే ముగిసే సమయానికి ఢిల్లీ పరిస్థితి దారుణంగా తయారైంది. భువీ తన తర్వాతి ఓవర్లో ప్రమాదకరమైన ట్రిస్టన్ స్టబ్స్, అక్షర్ పటేల్‌లను పెవిలియన్ పంపగా.. హాజిల్‌వుడ్ తన కోటాలో నితీష్ రాణాను ఔట్ చేశాడు. దీంతో పవర్ ప్లే (6 ఓవర్లు) ముగిసేసరికి ఢిల్లీ 13 పరుగులకే 6 వికెట్లు కోల్పోయింది. ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఒక పూర్తి మ్యాచ్‌లో పవర్ ప్లేలో నమోదైన అత్యల్ప స్కోరు ఇదే కావడం విశేషం.

    ప్రతిఘటించిన మిల్లర్.. కానీ తప్పని పరాజయం

    టాప్-6 బ్యాటర్లలో ముగ్గురు డకౌట్ అవ్వగా, వారంతా కలిసి చేసిన పరుగులు కేవలం ఏడు మాత్రమే. ఈ దశలో డేవిడ్ మిల్లర్, ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ అభిషేక్ పోరెల్ కొంతసేపు వికెట్ల పతనాన్ని అడ్డుకున్నారు. వీరిద్దరూ ఏడో వికెట్‌కు 43 పరుగులు జోడించినప్పటికీ, అది జట్టును గట్టెక్కించడానికి సరిపోలేదు.

    పేసర్ల హవా తర్వాత స్పిన్నర్లు కృనాల్ పాండ్యా, సుయాష్ శర్మ కూడా వికెట్లు తీయడంతో ఢిల్లీ కోలుకోలేకపోయింది. చివరలో హాజిల్‌వుడ్ తన నాలుగో వికెట్ ఖాతాలో వేసుకోవడంతో ఢిల్లీ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది.

    రికార్డుల గణంకాల్లో ఢిల్లీ '75'

    ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఢిల్లీకి ఇది మూడో అత్యల్ప స్కోరు. 2017లో ముంబైపై 66, పంజాబ్‌పై 67 పరుగులకు ఆలౌట్ అయిన తర్వాత మళ్లీ ఆ స్థాయిలో తక్కువ స్కోరు నమోదు చేయడం ఇదే తొలిసారి. అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో గత తొమ్మిదేళ్లలో ఇదే అత్యల్ప మొత్తం. ఐపీఎల్ ఓవరాల్ రికార్డులను పరిశీలిస్తే, 75 పరుగులు అనేది 12వ అత్యల్ప స్కోరుగా నమోదైంది.

    ఐపీఎల్ చరిత్రలో టాప్-10 అత్యల్ప స్కోర్లు ఇవే!

    ఢిల్లీ చేసిన 75 పరుగులు ఆల్‌టైమ్ లిస్ట్‌లో 12వ స్థానంలో నిలిచింది. ఇప్పటివరకు లీగ్‌లో నమోదైన అతి తక్కువ స్కోర్ల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

    జట్టుస్కోరుప్రత్యర్థివేదికసంవత్సరం
    రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు49KKRకోల్‌కతా2017
    రాజస్థాన్ రాయల్స్58RCBకేప్ టౌన్2009
    రాజస్థాన్ రాయల్స్59RCBజైపూర్2023
    ఢిల్లీ డేర్‌డెవిల్స్66MIఢిల్లీ2017
    ఢిల్లీ డేర్‌డెవిల్స్67KXIPమొహాలీ2017
    కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్67MIముంబై2008
    రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు68SRHముంబై2022
    రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు70CSKచెన్నై2019
    రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు70RRఅబుదాబి2014
    కింగ్స్ XI పంజాబ్73RPSపూణే2017
    ఢిల్లీ డేర్‌డెవిల్స్75RCBఢిల్లీ2026

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యల్ప స్కోరు ఏ జట్టు పేరిట ఉంది?

    రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు పేరిట ఉంది. 2017లో కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఆ జట్టు కేవలం 49 పరుగులకే ఆలౌట్ అయ్యింది.

    2. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఐపీఎల్ 2026లో చేసిన అత్యల్ప స్కోరు ఎంత?

    ఆర్సీబీతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ 75 పరుగులకే కుప్పకూలింది. ఇది ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఆ జట్టుకు మూడో అత్యల్ప స్కోరు.

    3. పవర్ ప్లేలో ఢిల్లీ చేసిన స్కోరు ఎంత?

    ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ పవర్ ప్లేలో 6 వికెట్ల నష్టానికి కేవలం 13 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. ఐపీఎల్ చరిత్రలో పవర్ ప్లేలో ఇదే అత్యల్ప స్కోరు.

    4. ఈ మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీ తరఫున అత్యధిక వికెట్లు తీసింది ఎవరు?

    జోష్ హాజిల్‌వుడ్ 4 వికెట్లతో రాణించగా, భువనేశ్వర్ కుమార్ కీలకమైన 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు.

    • Chetupelli Sanjiv Kumar
      ABOUT THE AUTHOR
      Chetupelli Sanjiv Kumar

      చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్‌ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్‌స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్‌తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్‌ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్‌తో సదరు వెబ్‌సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్‌ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్‌కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More

