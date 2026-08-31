OTT Release: నిధి వేటలో కడుపుబ్బా నవ్వించే కామెడీ..దెయ్యాలతో ఆట..ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న ధమాల్ 4..స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?
OTT Release: థియేటర్లతో ఫన్ రైడ్ తో బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసిన కామెడీ హారర్ మూవీ ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోంది. డిజిటల్ లవర్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు ‘ధమాల్ 4’ రెడీ అవుతోంది. ఈ మూవీ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ పై అఫీషియల్ కన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది.
OTT Release: బాలీవుడ్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ ఐకానిక్ కామెడీ ఫ్రాంచైజీ ‘ధమాల్’ నుండి వచ్చిన తాజా చిత్రం ‘ధమాల్ 4’ (Dhamaal 4) బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే. అజయ్ దేవగణ్ ప్రధాన పాత్రలో ఇంద్ర కుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఫన్ ఎంటర్టైనర్, ఈ ఫ్రాంచైజీలోనే హయ్యెస్ట్ గ్రాసర్గా నిలిచింది.
ధమాల్ 4 ఓటీటీ
థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను పొట్టచెక్కలయ్యేలా నవ్వించిన ధమాల్ 4 ఇప్పుడు ఓటీటీ రిలీజ్ కు రెడీ అయింది. ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) లో ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 4, 2026 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
8 వారాల థియేట్రికల్ రన్
గత జూలై 10, 2026 న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలైన ‘ధమాల్ 4’ మాస్ ఆడియన్స్తో పాటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. థియేటర్లలో విడుదలైన తర్వాత విజయవంతంగా ఎనిమిది వారాల థియేట్రికల్ రన్ను పూర్తి చేసుకుని ఈ చిత్రం ఓటీటీ బాట పట్టింది.
థియేటర్లలో మిస్ అయిన వారికి, హోమ్ థియేటర్లలో మళ్లీ మళ్లీ చూసి నవ్వుకోవాలనుకునే వారి కోసం నెట్ఫ్లిక్స్ ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ను సెప్టెంబర్ 4 నుంచి అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది.
నాన్స్టాప్ ఫన్ రైడ్
ఈ ధమాల్ 4 చిత్రంలో అజయ్ దేవగణ్తో పాటు పాత సిరీస్ల లీడ్ కాస్ట్ అంతా కలిసి చేసిన హంగామా సినిమాకు బిగ్గెస్ట్ ప్లస్ పాయింట్గా నిలిచింది.
రితేష్ దేశ్ముఖ్, అర్షద్ వార్సి, జావేద్ జాఫేరి, రవి కిషన్, సంజయ్ మిశ్రా, ఉపేంద్ర లిమాయే, అంజలి ఆనంద్, సంజీద షేక్, ఈషా గుప్తా, విజయ్ పట్కర్ వంటి భారీ తారాగణం ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషించారు.
ఈ ధమాల్ 4 సినిమాను ఇంద్ర కుమార్, అజయ్ దేవగణ్, భూషణ్ కుమార్, క్రిషన్ కుమార్, అశోక్ థకేరియా, ఆనంద్ పండిట్, కుమార్ మంగత్ పాఠక్ సంయుక్తంగా అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు.
కామెడీ సినిమాలకు ఓటీటీ డిమాండ్
ప్రస్తుతం సౌత్, నార్త్ ఇండస్ట్రీలలో డార్క్ థ్రిల్లర్స్, వయొలెన్స్ బ్యాక్డ్రాప్ సినిమాలు ఎక్కువవుతున్న తరుణంలో.. ‘ధమాల్ 4’ లాంటి ప్యూర్ లౌడ్ కామెడీ సినిమాలకు ఓటీటీలో విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంటోంది.
ఎటువంటి లాజిక్లు వెతకకుండా కేవలం రెండు గంటల పాటు హాయిగా నవ్వుకోవాలనుకునే వారికి నెట్ఫ్లిక్స్లో రాబోతున్న ‘ధమాల్ 4’ ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. అజయ్ దేవగణ్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, రితేష్-అర్షద్ కాంబో టైమింగ్ ఈ పార్ట్లో మరింత బాగా కుదిరాయి. థియేట్రికల్ రన్లో ఈ సిరీస్లోనే హయ్యెస్ట్ గ్రాసర్గా నిలిచిన ఈ చిత్రం, ఓటీటీలోనూ నంబర్ 1 ట్రెండింగ్ స్థానాన్ని దక్కించుకోవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More