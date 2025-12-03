ధనుష్ కేవలం తన డ్రెస్ సరి చేయడానికే ఓ అసిస్టెంట్ను పెట్టుకున్నాడా.. సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు.. సమర్థిస్తున్న ఫ్యాన్స్
ధనుష్ కేవలం తన డ్రెస్ సరి చేయడానికే ఓ అసిస్టెంట్ ను పెట్టుకున్నాడా అంటూ సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అయితే ఆమె అతని డిజైనర్ అని, ఆమెతో కలిసి లంచ్ కూడా చేశాడంటూ మరో వీడియోను రిలీజ్ చేశారు పలువురు ఫ్యాన్స్.
బాలీవుడ్ మూవీ 'తేరే ఇష్క్ మే' ప్రమోషన్లలో నటుడు ధనుష్ బిజీగా ఉన్నాడు. ముంబై సహా పలు నగరాల్లో తిరుగుతూ సినిమాను ప్రమోట్ చేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో జరిగిన ఒక ఈవెంట్కు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశమైంది. కేవలం తన దుస్తులను సరిచేయడానికే ధనుష్ ఒక అసిస్టెంట్ ను నియమించుకున్నారని కొందరు నెటిజన్లు ఆరోపించగా.. అతని అభిమానులు వెంటనే స్పందించి వాస్తవాలను బయటపెట్టారు.
ధనుష్ వీడియో ఇలా..
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో.. ధనుష్ ఒక ఈవెంట్ కోసం కారు దిగి నిలబడి ఉంటాడు. అతని వెనుక నుంచి ఒక అమ్మాయి పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చి అతని ప్యాంట్ను సరిచేస్తుంది. ఆ తర్వాత షర్ట్ను కూడా సరిచేస్తూ అతని వెనకే ఉంటుంది. ధనుష్ మాత్రం ఆమెను గమనించనట్లుగా ముందుకు సాగిపోయాడు.
ఈ వీడియోను షేర్ చేస్తూ.. "అతని అవుట్ఫిట్ సరిగ్గా ఉందో లేదో చూసుకోవడానికి అసిస్టెంట్ ఎలా పరుగెడుతుందో చూడండి" అని క్యాప్షన్లు పెట్టారు. మరొకరు స్పందిస్తూ.. "ప్యాంట్ సరిచేయడానికి కూడా ఒక మనిషిని పెట్టుకున్నాడు" అని విమర్శించారు. ఇంకొకరు స్పందిస్తూ.. "అత్యంత దారుణం" అంటూ థంబ్స్ డౌన్ ఎమోజీతో ట్వీట్ చేశారు.
ధనుష్ను సమర్థించిన ఫ్యాన్స్
ఈ వీడియోపై విమర్శలు, ట్రోలింగ్ పెరగడంతో ధనుష్ అభిమానులు రంగంలోకి దిగారు. వీడియోలో ఉన్నది ఎవరో పనిమనిషి కాదని, ఆమె ధనుష్ పర్సనల్ స్టైలిస్ట్ కావ్య శ్రీరామ్ అని స్పష్టం చేశారు.
అంతేకాకుండా ధనుష్, కావ్య శ్రీరామ్, దర్శకుడు ఆనంద్ ఎల్ రాయ్, హీరోయిన్ కృతి సనన్ కలిసి భోజనం చేస్తున్న మరో వీడియోను షేర్ చేశారు. "కావ్య ఆయన డిజైనర్. ఆమె తన పనిని ఇష్టపూర్వకంగా చేస్తోంది. ధనుష్ తన టీమ్ సభ్యులను స్నేహితుల్లా చూస్తారు.. కింద ఉన్న వీడియోలో వారు కలిసి భోజనం చేస్తున్నారు చూడండి. అందుకే వారి మధ్య ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. కానీ కొందరు మూర్ఖులకు ఈ చిన్న విషయం అర్థం కాదు" అని ఒక అభిమాని మండిపడ్డారు.
మరొకరు స్పందిస్తూ.. "ఆమె పేరు కావ్య. ఆమె ధనుష్ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ కాబట్టి తన పని తాను చేస్తోంది. వారిద్దరి మధ్య స్నేహపూర్వక బంధం ఉంది. నిజాయితీగా చెప్పాలంటే.. ఒక కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్కు ఇంత గౌరవం ఇచ్చే నటుడిని మీరు ఎక్కడైనా చూశారా?" అని ప్రశ్నించారు.
"నటుడికి, సిబ్బందికి మధ్య ఇంతటి గౌరవప్రదమైన బంధం చూడటం చాలా ఆనందంగా ఉంది. వాస్తవాలు తెలియకుండా విషం చిమ్మడం ఆపండి" అని మరొకరు హితవు పలికారు. ఫోటోలు తీస్తున్నప్పుడు నటుడి లుక్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండేలా చూసుకోవడం స్టైలిస్ట్ బాధ్యత అని, ఆమె అదే చేసిందని మరికొందరు సమర్థించారు.
ఇక ధనుష్ ఈ ఏడాది శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో వచ్చిన తమిళ-తెలుగు మూవీ ‘కుబేర’లో నటించాడు. తాజాగా ఆనంద్ ఎల్ రాయ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'తేరే ఇష్క్ మే' గత శుక్రవారం (నవంబర్ 28) థియేటర్లలో విడుదలైంది.