అదరగొడుతున్న అమర కావ్యం.. ధనుష్ సినిమా కలెక్షన్ల జోరు.. 20255లోనే బిగ్గెస్ట్.. 5 రోజుల్లో ఎన్ని కోట్లంటే?
ధనుష్, కృతి సనన్ నటించిన లేటెస్ట్ రొమాంటిక్ డ్రామా 'తేరే ఇష్క్ మే'. తెలుగులో ఇది ‘అమర కావ్యం’ పేరుతో రిలీజైంది. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర జోరు కొనసాగిస్తోంది. అయిదు రోజుల్లో ఎన్ని రూ.కోట్లు కలెక్ట్ చేసిందో ఇక్కడ చూద్దాం. ఇది 2025లో ధనుష్ అతిపెద్ద హిట్గా నిలిచే అవకాశం ఉంది.
ధనుష్, కృతి సనన్ జంటగా నటించిన 'తేరే ఇష్క్ మే' చిత్రం బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద తన జోరును కొనసాగిస్తోంది. తెలుగులో ఇది ‘అమర కావ్యం’ పేరుతో రిలీజైంది. ఈ మూవీ పాన్ ఇండియా స్థాయిలో దూకుడు కొనసాగిస్తోంది. ఈ రొమాంటిక్ డ్రామా ధనుష్ కు 2025లో బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా మారే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి.
తేరే ఇష్క్ మే కలెక్షన్లు
ధనుష్ లేటెస్ట్ రొమాంటిక్ మూవీ తేరే ఇష్క్ మే. తెలుగులో అమర కావ్యంతో రిలీజైన ఈ మూవీ అయిదు రోజు (డిసెంబర్ 2) ఇండియాలో రూ.10.25 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సొంతం చేసుకుంది. అన్ని భాషల్లో కలిపి ఈ కలెక్షన్లు సాధించినట్లు ట్రేబ్ అనలిస్ట్ వెబ్ సైట్ సక్నిల్క్ తెలిపింది. దీంతో అయిదు రోజుల కలెక్షన్లు రూ.71 కోట్లకు చేరాయి.
తమిళంలోనూ
తేరే ఇష్క్ మే మూవీ శుక్రవారం (నవంబర్ 28) రిలీజైంది. ఇది ఫస్ట్ డే రూ.18 కోట్లతో మంచి ఓపెనింగ్ సాధించింది. శనివారం రూ.17 కోట్లు, ఆదివారం రూ.19 కోట్లు వసూలు చేసింది. సోమవారం రూ.8.75 కోట్లకు తగ్గినా హిందీ వెర్షన్ బలంగా నిలవడంతో పాటు తమిళం నుంచి కూడా స్థిరమైన సహకారం లభించడంతో మంగళవారం మళ్లీ పుంజుకుంది.
ఆక్యుపెన్సీ నివేదిక
ప్రధాన నగరాల్లోని ఆక్యుపెన్సీ గణాంకాలు సూరత్లో 8% నుండి నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్ (NCR) లో 28% వరకు మిశ్రమంగా ఉన్నాయి. మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం షోలు మెరుగ్గా ఆకట్టుకున్నాయి. ఎన్సీఆర్ లో 38%కి చేరుకున్నాయి. రాత్రి షోలకు ఆక్యుపెన్సీ లేదని నివేదికలు తెలుపుతున్నాయి. షోల సంఖ్య చెన్నైలో కేవలం 56 నుండి ఎన్సీఆర్ లో 1,200 కంటే ఎక్కువ వరకు మారడం మెట్రో ప్రాంతాలలో బలమైన డిమాండ్ను హైలైట్ చేస్తుంది.
బిగ్గెస్ట్ హిట్
2025లో రిలీజైన ధనుష్ ఇతర సినిమాలతో పోలిస్తే తేరే ఇష్క్ మే అద్భుతంగా రాణిస్తోంది. ఆయన చివరి చిత్రం 'ఇడ్లీ కడై' ఏడవ రోజు నాటికి భారతదేశంలో సుమారు రూ.45 కోట్లు, 'కుబేర' రెండు రోజుల్లో రూ.30 కోట్లు దాటింది. కేవలం ఐదు రోజుల్లో రూ.71 కోట్లతో 'తేరే ఇష్క్ మే' దూసుకెళ్తోంది. ఈ ఏడాది ధనుష్ కు ఇది బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచే అవకాశముంది.
తేరే ఇష్క్ మే గురించి
ఆనంద్ ఎల్. రాయ్ దర్శకత్వం వహించిన 'తేరే ఇష్క్ మే' ఒక రొమాంటిక్ డ్రామా. ఇందులో ధనుష్, కృతి సనన్ జంటగా నటించారు. ఈ చిత్రం ఒక అల్లకల్లోలమైన ప్రేమకథను చెబుతుంది. ఎమోషనల్ గానూ ఆడియన్స్ ను ఆకట్టుకుంటోంది ఈ సినిమా. ఇందులో ధనుష్, కృతి సనన్ యాక్టింగ్ పై అందరూ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
