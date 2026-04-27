    Dhanush Lady Fan Video: ధనుష్ కాళ్లపై పడి షాక్ ఇచ్చిన లేడి ఫ్యాన్- సున్నితంగా వారించిన హీరో- వీడియో వైరల్

    Dhanush Lady Fan Touches His Feet Video Viral: తమిళ స్టార్ హీరో ధనుష్ తాజా చిత్రం కర (Kara) ప్రమోషన్ల కోసం కోయంబత్తూరు చేరుకోగా, అక్కడ ఆయనకు ఫ్యాన్స్ బ్రహ్మరథం పట్టారు. అనంతరం హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించిన కర ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో లేడి ఫ్యాన్ ధనుష్‌కు షాక్ ఇచ్చిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది.

    Apr 27, 2026, 18:01:08 IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Dhanush Lady Fan Touches His Feet Video Viral: ధనుష్‌కు కేవలం తమిళనాడులోనే కాదు, తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ భారీ ఫాలోయింగ్ ఉంది. తాజాగా ధనుష్ నటించిన 'కర' సినిమా ఏప్రిల్ 30న విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ సందర్భంగా కోయంబత్తూరులో నిర్వహించిన ప్రమోషనల్ ఈవెంట్‌కు జనం పోటెత్తారు. ఎయిర్‌పోర్ట్ నుంచి ఫంక్షన్ హాల్ వరకు అభిమానులు కిలోమీటర్ల మేర క్యూ కట్టారు.

    ధనుష్ కాళ్లపై పడి షాక్ ఇచ్చిన లేడి ఫ్యాన్- సున్నితంగా వారించిన హీరో- వీడియో వైరల్ (X/Instagram)

    స్టేజ్‌పై అభిమాని వింత ప్రవర్తన.. ధనుష్ రియాక్షన్ ఇదే!

    తమ అభిమాన హీరోను ఒక్కసారి చూస్తే చాలని గంటల తరబడి ఎండలో వేచి చూశారు. ధనుష్ క్రేజ్ చూస్తుంటే సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయని అర్థమవుతోంది. ఇదిలా ఉంటే, ఆదివారం (ఏప్రిల్ 26) హైదరాబాద్‌లో కర ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ ప్రమోషనల్ ఈవెంట్‌లో ఒక ఆసక్తికరమైన, అదే సమయంలో వివాదాస్పదమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది.

    ధనుష్ కాళ్లపై పడి

    ఒక మహిళా అభిమాని స్టేజ్ మీదకు వచ్చి ధనుష్ కాళ్లపై పడి నమస్కరించింది. ఒక్కసారిగా అప్రమత్తమైన ధనుష్, ఆమెను వెంటనే పైకి లేపి సున్నితంగా వారించారు. అనంతరం ఆమెతో కలిసి ఫొటో దిగి తన హుందాతనాన్ని చాటుకున్నారు ధనుష్.

    అయితే, ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయారు. "నటీనటులను దేవుళ్లుగా భావించి పూజించడం మానుకోవాలి" అని కొందరు కామెంట్ చేస్తుంటే, "అది కేవలం ఒక అభిమాని గౌరవం మాత్రమే" అని ధనుష్ ఫ్యాన్స్ మద్దతు తెలుపుతున్నారు. సినిమా స్టార్లను అతిగా ఆరాధించడంపై మరోసారి ఇంటర్నెట్ వేదికగా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

    'పొల్లాదవన్' జ్ఞాపకాలు..

    ఇదిలా ఉంటే, హైదరాబాద్ కంటే ముందు చైన్నైలో నిర్వహించిన ఈవెంట్‌లో ధనుష్ కెరీర్ బిగ్గెస్ట్ హిట్ 'పొల్లాదవన్' సినిమాను గుర్తు చేసేలా ఆయనకు ఒక బైక్ నంబర్ ప్లేట్‌ను బహుమతిగా ఇచ్చారు. ఆ నంబర్ ప్లేట్ చూడగానే ధనుష్ ముఖంలో చిరునవ్వు విరిసింది. "నా కెరీర్‌ను మలుపు తిప్పిన సినిమా అది. నన్ను అవహేళన చేసిన వారే ఆ సినిమా చూసి చప్పట్లు కొట్టారు" అని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు.

    యువతకు స్ఫూర్తిదాయక సందేశం

    అనంతరం యువతను ఉద్దేశించి ఆయన మాట్లాడుతూ.. భగవద్గీతలోని ఒక శ్లోకాన్ని ప్రస్తావించారు. "మనం దేన్నైతే బలంగా నమ్ముతామో, అదే అవుతాం. నేను నేషనల్ అవార్డ్ సాధించాలని బలంగా అనుకున్నాను, అది నిజమైంది. మీరు కూడా మీ లక్ష్యంపై దృష్టి పెట్టండి, కచ్చితంగా విజయం సాధిస్తారు" అని ధనుష్ స్ఫూర్తిని నింపారు.

    బ్యాంక్ దోపిడీ నేపథ్యంలో 'కర'

    విగ్నేష్ రాజా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'కర' సినిమాలో ధనుష్ ఒక గ్యాంగ్‌స్టర్ (డెకాయిట్) పాత్రలో కనిపిస్తున్నారు. పట్టపగలు బ్యాంక్ దోపిడీలు చేసే వ్యక్తిగా ఆయన నటన ట్రైలర్‌లో ఆకట్టుకుంది. మమితా బైజు హీరోయిన్‌గా సూరజ్ వెంజరమూడు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న ఈ చిత్రానికి జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందించారు. భారీ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా వేసవి కానుకగా ఏప్రిల్ 30న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ధనుష్ నటించిన 'కర' సినిమా ఎప్పుడు విడుదల అవుతోంది?

    ధనుష్ హీరోగా నటించిన 'కర' చిత్రం ఏప్రిల్ 30, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

    2. కర సినిమాలో హీరోయిన్ ఎవరు?

    మలయాళ సెన్సేషన్ మమితా బైజు ఈ సినిమాలో కథానాయికగా నటిస్తోంది. ఆమెతో పాటు సూరజ్ వెంజరమూడు కీలక పాత్రలో కనిపిస్తారు.

    3. కోయంబత్తూరు ఈవెంట్‌లో ఏం జరిగింది?

    ప్రమోషన్ల కోసం వెళ్లిన ధనుష్‌ను చూడటానికి భారీగా జనం వచ్చారు. అక్కడ ఒక అభిమాని ఆయన కాళ్లపై పడగా, ధనుష్ ఆమెను వారించి గౌరవంగా ఫొటో ఇచ్చారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశమైంది.

    4. ఈ సినిమాకు సంగీతం ఎవరు అందించారు?

    ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ 'కర' సినిమాకు సంగీతం మరియు నేపథ్య సంగీతాన్ని అందించారు.

    • Chetupelli Sanjiv Kumar
      ABOUT THE AUTHOR
      Chetupelli Sanjiv Kumar

      చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్‌ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్‌స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్‌తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్‌ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్‌తో సదరు వెబ్‌సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్‌ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్‌కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More

    News/Entertainment/Dhanush Lady Fan Video: ధనుష్ కాళ్లపై పడి షాక్ ఇచ్చిన లేడి ఫ్యాన్- సున్నితంగా వారించిన హీరో- వీడియో వైరల్
