Dhanush Lady Fan Video: ధనుష్ కాళ్లపై పడి షాక్ ఇచ్చిన లేడి ఫ్యాన్- సున్నితంగా వారించిన హీరో- వీడియో వైరల్
Dhanush Lady Fan Touches His Feet Video Viral: తమిళ స్టార్ హీరో ధనుష్ తాజా చిత్రం కర (Kara) ప్రమోషన్ల కోసం కోయంబత్తూరు చేరుకోగా, అక్కడ ఆయనకు ఫ్యాన్స్ బ్రహ్మరథం పట్టారు. అనంతరం హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన కర ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో లేడి ఫ్యాన్ ధనుష్కు షాక్ ఇచ్చిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
Dhanush Lady Fan Touches His Feet Video Viral: ధనుష్కు కేవలం తమిళనాడులోనే కాదు, తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ భారీ ఫాలోయింగ్ ఉంది. తాజాగా ధనుష్ నటించిన 'కర' సినిమా ఏప్రిల్ 30న విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ సందర్భంగా కోయంబత్తూరులో నిర్వహించిన ప్రమోషనల్ ఈవెంట్కు జనం పోటెత్తారు. ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఫంక్షన్ హాల్ వరకు అభిమానులు కిలోమీటర్ల మేర క్యూ కట్టారు.
స్టేజ్పై అభిమాని వింత ప్రవర్తన.. ధనుష్ రియాక్షన్ ఇదే!
తమ అభిమాన హీరోను ఒక్కసారి చూస్తే చాలని గంటల తరబడి ఎండలో వేచి చూశారు. ధనుష్ క్రేజ్ చూస్తుంటే సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయని అర్థమవుతోంది. ఇదిలా ఉంటే, ఆదివారం (ఏప్రిల్ 26) హైదరాబాద్లో కర ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ ప్రమోషనల్ ఈవెంట్లో ఒక ఆసక్తికరమైన, అదే సమయంలో వివాదాస్పదమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది.
ధనుష్ కాళ్లపై పడి
ఒక మహిళా అభిమాని స్టేజ్ మీదకు వచ్చి ధనుష్ కాళ్లపై పడి నమస్కరించింది. ఒక్కసారిగా అప్రమత్తమైన ధనుష్, ఆమెను వెంటనే పైకి లేపి సున్నితంగా వారించారు. అనంతరం ఆమెతో కలిసి ఫొటో దిగి తన హుందాతనాన్ని చాటుకున్నారు ధనుష్.
అయితే, ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయారు. "నటీనటులను దేవుళ్లుగా భావించి పూజించడం మానుకోవాలి" అని కొందరు కామెంట్ చేస్తుంటే, "అది కేవలం ఒక అభిమాని గౌరవం మాత్రమే" అని ధనుష్ ఫ్యాన్స్ మద్దతు తెలుపుతున్నారు. సినిమా స్టార్లను అతిగా ఆరాధించడంపై మరోసారి ఇంటర్నెట్ వేదికగా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
'పొల్లాదవన్' జ్ఞాపకాలు..
ఇదిలా ఉంటే, హైదరాబాద్ కంటే ముందు చైన్నైలో నిర్వహించిన ఈవెంట్లో ధనుష్ కెరీర్ బిగ్గెస్ట్ హిట్ 'పొల్లాదవన్' సినిమాను గుర్తు చేసేలా ఆయనకు ఒక బైక్ నంబర్ ప్లేట్ను బహుమతిగా ఇచ్చారు. ఆ నంబర్ ప్లేట్ చూడగానే ధనుష్ ముఖంలో చిరునవ్వు విరిసింది. "నా కెరీర్ను మలుపు తిప్పిన సినిమా అది. నన్ను అవహేళన చేసిన వారే ఆ సినిమా చూసి చప్పట్లు కొట్టారు" అని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు.
యువతకు స్ఫూర్తిదాయక సందేశం
అనంతరం యువతను ఉద్దేశించి ఆయన మాట్లాడుతూ.. భగవద్గీతలోని ఒక శ్లోకాన్ని ప్రస్తావించారు. "మనం దేన్నైతే బలంగా నమ్ముతామో, అదే అవుతాం. నేను నేషనల్ అవార్డ్ సాధించాలని బలంగా అనుకున్నాను, అది నిజమైంది. మీరు కూడా మీ లక్ష్యంపై దృష్టి పెట్టండి, కచ్చితంగా విజయం సాధిస్తారు" అని ధనుష్ స్ఫూర్తిని నింపారు.
బ్యాంక్ దోపిడీ నేపథ్యంలో 'కర'
విగ్నేష్ రాజా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'కర' సినిమాలో ధనుష్ ఒక గ్యాంగ్స్టర్ (డెకాయిట్) పాత్రలో కనిపిస్తున్నారు. పట్టపగలు బ్యాంక్ దోపిడీలు చేసే వ్యక్తిగా ఆయన నటన ట్రైలర్లో ఆకట్టుకుంది. మమితా బైజు హీరోయిన్గా సూరజ్ వెంజరమూడు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న ఈ చిత్రానికి జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందించారు. భారీ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా వేసవి కానుకగా ఏప్రిల్ 30న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ధనుష్ నటించిన 'కర' సినిమా ఎప్పుడు విడుదల అవుతోంది?
ధనుష్ హీరోగా నటించిన 'కర' చిత్రం ఏప్రిల్ 30, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
2. కర సినిమాలో హీరోయిన్ ఎవరు?
మలయాళ సెన్సేషన్ మమితా బైజు ఈ సినిమాలో కథానాయికగా నటిస్తోంది. ఆమెతో పాటు సూరజ్ వెంజరమూడు కీలక పాత్రలో కనిపిస్తారు.
3. కోయంబత్తూరు ఈవెంట్లో ఏం జరిగింది?
ప్రమోషన్ల కోసం వెళ్లిన ధనుష్ను చూడటానికి భారీగా జనం వచ్చారు. అక్కడ ఒక అభిమాని ఆయన కాళ్లపై పడగా, ధనుష్ ఆమెను వారించి గౌరవంగా ఫొటో ఇచ్చారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశమైంది.
4. ఈ సినిమాకు సంగీతం ఎవరు అందించారు?
ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ 'కర' సినిమాకు సంగీతం మరియు నేపథ్య సంగీతాన్ని అందించారు.
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.