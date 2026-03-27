Dhruv Rathee: ధురంధర్ 2పై ధ్రువ్ రాథీ సంచలన వ్యాఖ్యలు! వాట్సాప్ ఫార్వర్డ్స్ కథ అంటూ ఫైర్.. పోయిన ఆ ప్రాణాలను చూపించరా?
Dhruv Rathee: యూట్యూబర్ ధ్రువ్ రాథీ మరోసారి 'ధురంధర్ 2' సినిమాపై తీవ్ర విమర్శలు చేశాడు. దీన్ని 'వాట్సాప్ ఫార్వర్డ్స్' సినిమాగా అభివర్ణిస్తూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
రణ్వీర్ సింగ్ లీడ్ రోల్ ప్లే చేసిన 'ధురంధర్ 2' చిత్రం బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాస్తోంది. అయితే ప్రముఖ యూట్యూబర్ ధ్రువ్ రాథీ తన లేటెస్ట్ వీడియో 'ధురంధర్ 2 ఎక్స్పోజ్డ్' లో ఈ సినిమాపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించాడు. గతంలో ఈ చిత్రాన్ని 'బ్రెయిన్రాట్' అని పిలిచిన రాథీ, ఇప్పుడు దేశ చరిత్రను, ప్రజల అనుభవాలను ఈ సినిమా తప్పుగా చూపిస్తోందని ఆరోపించాడు.
వాట్సాప్ ఫార్వర్డ్స్ నుంచి పుట్టిన సినిమా?
ధురంధర్ 2 దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ పై ధ్రువ్ రాథీ ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. "ఆదిత్య ధర్ వాట్సాప్ ఫార్వర్డ్ల ఆధారంగా ఒక సినిమాటిక్ విశ్వాన్ని సృష్టించాడు" అని ధ్రువ్ ఎద్దేవా చేశాడు.
చీట్ కోడ్
ధురంధర్ 2 సినిమా ప్రారంభంలో 'నిజ జీవిత సంఘటనల నుంచి ప్రేరణ పొందింది' అని వేసే డిస్క్లైమర్ పై ధ్రువ్ రాథీ విరుచుకుపడ్డాడు. దీని బదులుగా 'వాట్సాప్ ఫార్వర్డ్ల నుంచి ప్రేరణ పొందింది' అని వేస్తే మరింత కరెక్ట్ గా ఉంటుందని విమర్శించాడు. ఈ డిస్క్లైమర్ను ఒక 'చట్టపరమైన చీట్ కోడ్' గా ధ్రువ్ పేర్కొన్నాడు.
నోట్ల రద్దు
ఈ సినిమాలో నోట్ల రద్దు (Demonetization) ప్రక్రియను ఒక మాస్టర్స్ట్రోక్గా చూపించడాన్ని ధ్రువ్ తీవ్రంగా తప్పుబట్టాడు. ఆర్బీఐ రిపోర్ట్స్, పరిశోధనాత్మక కథనాలను ఉదాహరణగా చూపుతూ, వాస్తవ పరిస్థితి చాలా భిన్నంగా ఉందని అతను వాదించాడు.
నోట్ల రద్దు సమయంలో ఏటీఎం క్యూలలో నిలబడి ప్రాణాలు కోల్పోయిన సామాన్య ప్రజల కష్టాలను ఈ సినిమా మర్చిపోయిందని ధ్రువ్ ఫైర్ అయ్యాడు. కేవలం ఒక రాజకీయ నాయకుడిని ప్రోత్సహించడానికి నిజాలను అబద్ధాలతో కలిపారని అతను ఆరోపించాడు.
సుప్రీంకోర్టుకు ప్రశ్న
ఒక జాతీయ రాజకీయ పార్టీని దేశ వ్యతిరేక పార్టీగా చూపిస్తూ ఇలాంటి సినిమాలు తీయడానికి అనుమతి ఉందా అని ఎన్నికల సంఘాన్ని, సుప్రీంకోర్టును ధ్రువ్ రాథీ ప్రశ్నించాడు. భవిష్యత్తులో ఇవే పద్ధతులను ఉపయోగించి ఇతర పార్టీలకు వ్యతిరేకంగా కూడా సినిమాలు తీసే ప్రమాదం ఉందన్నాడు. ఈ సినిమా కేవలం ఒక గూఢచారి థ్రిల్లర్ మాత్రమే కాదు, ఒక రాజకీయ ఎజెండా అని అతను అభిప్రాయపడ్డాడు.
ధురంధర్ హవా
ఇన్ని విమర్శలు ఉన్నప్పటికీ రణ్వీర్ సింగ్, ఆర్.మాధవన్, అక్షయ్ ఖన్నా వంటి భారీ తారాగణంతో తెరకెక్కిన ధురంధర్ 2 చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1000 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. కరాచీ అండర్ వరల్డ్లో చొరబడిన ఒక భారతీయ గూఢచారి కథగా ప్రేక్షకులు దీన్ని ఆదరిస్తున్నారు. కానీ ధ్రువ్ రాథీ వంటి విమర్శకులు మాత్రం సినిమాలోని రాజకీయంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం.