Dhurandhar 2: ధురంధర్ 2 విశ్వరూపం.. 10 రోజుల్లోనే రూ.1226 కోట్లు.. అక్కడ కేజీఎఫ్ రికార్డు బ్రేక్
Dhurandhar 2: ధురంధర్ 2 బాక్సాఫీస్ దగ్గర దూసుకుపోతోంది. 10 రోజుల్లోనే రూ.1226 కోట్ల కలెక్షన్లు ఖాతాలో వేసుకుంది. ఓవర్సీస్ లో కేజీఎఫ్ 2 రికార్డును ధురంధర్ 2 బ్రేక్ చేసింది.
రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా వచ్చిన 'ధురంధర్ 2: ది రివెంజ్' బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త చరిత్రను సృష్టిస్తోంది. ఈ స్పై థ్రిల్లర్ పదో రోజున అద్భుతమైన వృద్ధిని సాధించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా ఇప్పటికే ప్రభాస్ 'కల్కి 2898 AD' (రూ.1,042.25 కోట్లు), యష్ 'కేజీఎఫ్ 2' (రూ.1,215 కోట్లు) లైఫ్ టైమ్ వసూళ్లను కేవలం పది రోజుల్లోనే అధిగమించి టాప్ గేర్లో దూసుకుపోతోంది.
ధురంధర్ 2 కలెక్షన్లు
రెండో శనివారం (మార్చి 28) నాడు ధురంధర్ 2 భారతదేశంలో 18,820 షోల ద్వారా సుమారు రూ.62.85 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఈ సినిమా పదో రోజున కలెక్షన్లలో ఏకంగా 44.8 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేయడం విశేషం. దీంతో ఇండియాలో మొత్తం నెట్ కలెక్షన్ రూ.778.77 కోట్లకు చేరుకుంది. ఇండియా గ్రాస్ వసూళ్ల విషయానికి వస్తే, 10 రోజుల్లోనే ఈ చిత్రం రూ.930.44 కోట్ల మైలురాయిని దాటేసింది.
హిందీ వెర్షన్ రికార్డ్ ఆక్యుపెన్సీ
ధురంధర్ 2 భారీ వసూళ్లలో ఎక్కువ శాతం హిందీ వర్షన్ నుంచే ఉన్నాయి. శనివారం హిందీ వెర్షన్ 46 శాతం ఆక్యుపెన్సీతో ఏకంగా రూ.58 కోట్లు రాబట్టింది. ముఖ్యంగా ఢిల్లీ NCR ప్రాంతంలో 1,605 షోలు నిర్వహించగా, అక్కడ 59.3 శాతం ఆక్యుపెన్సీ నమోదైంది. ముంబైలో 1,298 షోల ద్వారా 59.5 శాతం సగటు ఆక్యుపెన్సీతో థియేటర్లు కళకళలాడాయి.
దక్షిణాది భాషల్లోనూ
కేవలం హిందీలోనే కాకుండా సౌత్ భాషల్లోనూ ధురంధర్ 2 ప్రభావం బలంగా కనిపిస్తోంది. తెలుగు డబ్బింగ్ వెర్షన్ 1,373 షోల ద్వారా రూ.3 కోట్లు వసూలు చేయగా, తమిళ వెర్షన్ రూ.1.40 కోట్లు రాబట్టింది. కన్నడ, మలయాళ వెర్షన్లు కూడా తమ వంతు సహకారాన్ని అందించాయి. నైట్ షోలకు ఆక్యుపెన్సీ 62 శాతం దాటడం చూస్తుంటే ఆదివారం వసూళ్లు మరింత పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
బాహుబలి 2 రికార్డుకు సవాల్
నార్త్ అమెరికాలో ధురంధర్ 2 సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పబోతోంది. ఇప్పటికే అక్కడ $19.40 మిలియన్లు వసూలు చేసిన ఈ సినిమా, ప్రభాస్ 'కల్కి 2898 AD' ($18.60 మిలియన్లు) జీవితకాల మొత్తాన్ని అధిగమించింది. ఆదివారం నాటికి ఈ చిత్రం $22 మిలియన్ల మార్కును దాటనుందని అంచనా. ఇదే జరిగితే బాహుబలి 2 రికార్డును అధిగమించిన భారతీయ చిత్రంగా ధురంధర్ 2 నిలవనుంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా
ఓవర్సీస్ మార్కెట్లలో కూడా ఆదిత్య ధర్ మ్యాజిక్ పక్కాగా పనిచేస్తోంది. విదేశాల్లో ఇప్పటివరకు రూ.296 కోట్లు రాబట్టిన ధురంధర్ 2, ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొత్తం రూ.1,226.44 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసింది. ఈ సినిమా మార్చి 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజైంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More