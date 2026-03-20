    Dhurandhar 2 World Wide Collections: ధురంధ‌ర్ 2 ఆల్‌టైమ్ హిస్టరీ-ఆర్ఆర్ఆర్ రికార్డు బ్రేక్-అత్యధిక ఓపెనింగ్ కలెక్షన్లు

    Dhurandhar 2 World Wide Collections: రణ్‌వీర్ సింగ్ ‘ధురంధర్ 2’ హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక ఓపెనింగ్ కలెక్షన్లు సాధించిన ఇండియన్ సినిమాగా ధురంధర్ 2 నిలిచింది. ఆర్ఆర్ఆర్ రికార్డును ఇది బ్రేక్ చేసింది. 

    Mar 20, 2026, 12:16:05 IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలోనే ఇదో సరికొత్త చరిత్ర. రణ్‌వీర్ సింగ్, ఆదిత్య ధర్ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన స్పై థ్రిల్లర్ 'ధురంధర్ 2: ది రివెంజ్' బాక్సాఫీస్ వద్ద ఊహకందని సునామీని సృష్టించింది. మార్చి 19న విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా తొలిరోజే రూ.240 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది. ఆర్ఆర్ఆర్, బాహుబలి 2 సినిమాల రికార్డును బ్రేక్ చేసింది.

    ధురంధర్ 2 రికార్డు
    రణ్‌వీర్ సింగ్ హీరోగా నటించిన స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ధురంధర్ 2కు ఆడియన్స్ బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. గురువారం థియేటర్లకు వచ్చిన ఈ మూవీ ఓపెనింగ్ కలెక్షన్లలో కొత్త రికార్డు ఖాతాలో వేసుకుంది. ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలోనే అత్యధిక ఓపెనింగ్ కలెక్షన్లు సాధించిన సినిమాగా ధురంధర్ 2 నిలిచింది.

    వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్లు

    ధురంధర్ 2 సినిమా ఓపెనింగ్ కలెక్షన్లు అదిరిపోయాయి. ఈ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.240 కోట్ల గ్రాస్ ఓపెనింగ్ కలెక్షన్లు ఖాతాలో వేసుకుంది. ఇందులో ప్రీమియర్ షో ప్లస్ ఫస్ట్ డే వసూళ్లు ఉన్నాయి. సక్నిల్క్ ప్రకార ప్రీమియర్ షోల ద్వారా ధురంధర్ 2 ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.75 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇక ఫస్ట్ డే కలెక్షన్లు రూ.165 కోట్లుగా ఉన్నాయ

    ఆర్ఆర్ఆర్ ను దాటి

    ఇప్పటివరకు తొలిరోజు అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన ఇండియన్ సినిమాగా ఆర్ఆర్ఆర్ కొనసాగేది. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఆర్ఆర్ఆర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.223 కోట్ల ఓపెనింగ్ కలెక్షన్లు సాధించింది. ఆ తర్వాత బాహుబలి 2 (రూ.214 కోట్లు) సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉండేది. ఇప్పుడు ధురంధర్ 2 ఏకంగా రూ.240 కోట్లు రాబట్టి ఆల్ టైమ్ నంబర్ 1 ఇండియన్ ఓపెనర్‌గా నిలిచింది.

    అసలు కారణం

    ధురంధర్ 2 కలెక్షన్లలో పెయిడ్ ప్రివ్యూలు కీలక పాత్ర పోషించాయి. బుధవారం సాయంత్రం వేసిన షోల ద్వారానే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.75 కోట్లు వచ్చాయి. ఇక విడుదల రోజైన గురువారం నాడు దేశవ్యాప్తంగా ఉగాది, గుడి పడ్వా సెలవులు ఉండటంతో థియేటర్లు హౌస్‌ఫుల్ అయ్యాయి.

    అక్కడ కూడా

    కేవలం ఇండియాలోనే కాకుండా, అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో కూడా ధురంధర్ 2 అదరగొట్టింది. 9 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ.75 కోట్లు) ఓవర్సీస్ కలెక్షన్లు సాధించింది. ఫస్ట్ పార్ట్ 'ధురంధర్' ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1300 కోట్లు వసూలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు రికార్డు ఓపెనింగ్ తో ఆ సంఖ్యను ధురంధర్ 2 దాటేలా కనిపిస్తుంది. ఈ మూవీ రూ.2 వేల కోట్ల వసూళ్లు సాధించిన ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదని ఎక్స్ పర్ట్స్ చెబుతున్నారు.

