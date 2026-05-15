Dhurandhar 2 OTT Release: ధురంధర్ 2 ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేసిన జియోహాట్స్టార్.. ఇండియాలో స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?
Dhurandhar 2 OTT Release: ధురంధర్ 2 మూవీ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ తేదీని జియోహాట్స్టార్ అధికారికంగా అనౌన్స్ చేసింది. నిజానికి ఈరోజు (మే 15) నుంచే నెట్ఫ్లిక్స్ విదేశాల్లో ఈ మూవీని స్ట్రీమింగ్ చేస్తుండగా.. ఇండియన్ అభిమానులు మరో 20 రోజులు ఆగాల్సిందే.
Dhurandhar 2 OTT Release: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణవీర్ సింగ్, సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన భారీ యాక్షన్ డ్రామా 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' (Dhurandhar: The Revenge) ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ఎట్టకేలకు ఖరారైంది. అయితే ఈ ప్రకటనతో పాటు ఒక ఆసక్తికరమైన చిక్కుముడి కూడా వచ్చి పడింది.
జూన్ 4 నుంచి జియోహాట్స్టార్లో..
ఇండియాలో ధురంధర్ 2 సినిమా డిజిటల్ హక్కులను సొంతం చేసుకున్న జియోహాట్స్టార్ (Jio Hotstar).. ఈ చిత్రాన్ని జూన్ 4 నుంచి స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఐపీఎల్ (IPL) సీజన్ ముగిసిన తర్వాత ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ తేదీని ఖరారు చేశారు.
ఓటీటీలో రాబోతున్న ఈ వెర్షన్ నిడివి ఏకంగా 3 గంటల 52 నిమిషాలు. థియేటర్లో కట్ చేసిన అనేక కీలక సన్నివేశాలను కలిపి 'స్పెషల్ ఎక్స్టెండెడ్ ఎడిషన్'గా దీనిని విడుదల చేస్తున్నారు. రణవీర్ సింగ్ పవర్ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్ను మరిన్ని ఎక్కువ సీన్లలో చూసే అవకాశం ఫ్యాన్స్కు కలగనుంది.
“తుఫానులాగా వస్తున్న ఆ వ్యక్తిని ధురంధర్ అంటారు.. ధురంధర్ ది రివేంజ్.. గ్రాండ్ డిజిటల్ ప్రీమియర్ జూన్ 4న సాయంత్రం 7 గంటల నుంచి.. జూన్ 5 నుంచి జియోహాట్స్టార్ లో స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభం” అనే క్యాప్షన్ తో ట్వీట్ చేసింది.
నెట్ఫ్లిక్స్ 'రా అండ్ అన్కట్' వెర్షన్ దెబ్బ!
అయితే జియోహాట్స్టార్కు ఇప్పుడు ఒక పెద్ద సవాలు ఎదురైంది. నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) ఈ సినిమా 'రా అండ్ అన్కట్' (Raw and Uncut) వెర్షన్ను నిన్నటి నుంచే అంతర్జాతీయంగా స్ట్రీమింగ్ చేయడం ప్రారంభించింది. ఇండియా మినహా మిగిలిన అన్ని దేశాల్లోనూ ఈ వెర్షన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది.
దీనివల్ల ఇండియాలోని నెటిజన్లు వీపీఎన్ (VPN)ల ద్వారా లేదా పైరసీ వెబ్సైట్ల ద్వారా ఆ వెర్షన్ను ఇప్పుడే చూసేస్తున్నారు. ఫలితంగా జూన్ 4 వరకు వేచి చూడకుండానే సినిమాలోని కీలక సీన్లు, డైలాగులు సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయిపోతున్నాయి. ఇది జియోహాట్స్టార్ వ్యూవర్షిప్పై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
పైరసీ పంజా.. హైప్ తగ్గుతుందా?
గ్లోబల్ రిలీజ్ కి, ఇండియన్ రిలీజ్ కి మధ్య దాదాపు మూడు వారాల గ్యాప్ ఉండటం పెద్ద మైనస్ గా మారింది. ఐపీఎల్ విండోను తప్పించుకోవాలనే ప్లాన్ కాస్త బెడిసికొట్టి, పైరసీకి, స్పాయిలర్లకు ఎక్కువ సమయం ఇచ్చినట్లయింది.
రణవీర్ సింగ్ కెరీర్ లోనే అత్యంత గ్రిట్టీ పెర్ఫార్మెన్స్ గా పేరొందిన ఈ సినిమాను అధికారికంగా ఇండియాలో స్ట్రీమింగ్ చేసే వరకు దాని క్రేజ్ ఎంతవరకు నిలబడుతుందనేది ఇప్పుడు మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' ఇండియాలో ఏ ఓటీటీలో వస్తుంది?
ఈ సినిమా జూన్ 4, 2026 నుంచి జియో హాట్స్టార్ (Jio Hotstar)లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
2. ధురంధర్ 2 ఓటీటీ వెర్షన్ రన్టైమ్ ఎంత?
ఓటీటీ వెర్షన్ రన్టైమ్ 3 గంటల 52 నిమిషాలు. ఇది థియేట్రికల్ వెర్షన్ కంటే చాలా ఎక్కువ.
3. నెట్ఫ్లిక్స్లో ధురందర్ 2 సినిమా ఎందుకు కనిపిస్తోంది?
నెట్ఫ్లిక్స్ ఈ సినిమా అంతర్జాతీయ డిజిటల్ హక్కులను (ఇండియా మినహా) కలిగి ఉంది. అందుకే అక్కడ 'రా అండ్ అన్కట్' వెర్షన్ ఇప్పుడే విడుదలైంది.
