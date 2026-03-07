Dhurandhar 2 Trailer: బీస్ట్ మోడ్ ఆన్.. ధురంధర్ 2 ట్రైలర్ రచ్చ-ఫిదా అవుతున్న సెలబ్రిటీలు- అలియా, ఆర్జీవీ రియాక్షన్ వైరల్

రణ్వీర్ సింగ్ అదుర్స్
ధురంధర్ సినిమాతో బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసిన రణ్వీర్ సింగ్ ఇప్పుడు ధురంధర్ 2తో మరోసారి దుమ్మరేపేందుకు రెడీ అయ్యాడు. ధురంధర్ 2 ట్రైలర్ లో జస్కిరత్ సింగ్ రంగిగా రణ్వీర్ సింగ్.. లయారీలో అధికారాన్ని చేజిక్కించుకునేందుకు తన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగిస్తున్నట్లు చూపించారు. ఇందులో అర్జున్ రాంపాల్, సంజయ్ దత్ తమ పవర్ ఫుల్ అవతార్లలో మరింత ప్రమాదకరంగా కనిపించారు.
ధురంధర్ 2 గురించి
బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ ధురంధర్ కు సీక్వెల్ గా ధురంధర్ 2 రాబోతుంది. ఇది మార్చి 19, 2026న రిలీజ్ కానుంది. ధురంధర్ 2లో రణ్వీర్ సింగ్ తో పాటు ఆర్. మాధవన్, సారా అర్జున్, రాకేష్ బేడీ, డానిష్ పాండోర్, అర్జున్ రాంపాల్, సంజయ్ దత్ తదితరులు నటిస్తున్నారు. అదే రోజు పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ నటించిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీ రిలీజ్ కానుంది.