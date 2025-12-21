16వ రోజు 33 కోట్లు.. దురంధర్ తగ్గేదేలే.. బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్ల ఊచకోత.. రికార్డుల మోత
రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా నటించిన స్పై థ్రిల్లర్ దురంధర్ కలెక్షన్ల మోత మోగిస్తూనే ఉంది. ఈ హిందీ సినిమా రికార్డుల వేట కొనసాగిస్తూనే ఉంది. ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ.500 కోట్లు వసూలు చేసిన ఏడో బాలీవుడ్ సినిమాగా దురంధర్ నిలిచింది.
ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ సెన్సేషన్ గా మారిన దురంధర్ మూవీ రికార్డుల వేట కొనసాగిస్తోంది. కలెక్షన్ల ఊచకోతతో సాగిపోతోంది. సినిమా థియేటర్లో విడుదలైన 16వ రోజు కూడా ఈ మూవీ అదిరే వసూళ్లు సాధించింది. ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ దగ్గరే రూ.500 కోట్లు కలెక్ట్ చేసిన ఏడో బాలీవుడ్ సినిమాగా దురంధర్ నిలిచింది.
దురంధర్ కలెక్షన్లు
రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన 'దురంధర్' మూడవ శనివారం రోజున కలెక్షన్లలో గణనీయమైన వృద్ధిని సాధించింది. బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద ఇప్పటికే అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరుస్తున్న ఈ చిత్రం, 16వ రోజు (డిసెంబర్ 20) న దేశీయంగా కలెక్షన్లను గణనీయంగా పెంచుకుంది. శుక్రవారంతో పోలిస్తే ఆ రోజున దాదాపు రెట్టింపు ప్రేక్షకులు సినిమాను వీక్షించారు. దీంతో ఈ చిత్రం భారతదేశంలో 500 కోట్ల మార్కును దాటింది.
16వ రోజు వసూళ్లు
తొలి 15 రోజుల్లో దురంధర్ రూ.483 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించినట్లు ట్రేడ్ అనలిస్ట్ వెబ్ సైట్ సక్నిల్క్ తెలిపింది. రికార్డు స్థాయిలో రెండవ వారం తర్వాత, మూడవ వారం కూడా సానుకూల నోటుతో ప్రారంభమైంది. శుక్రవారం రోజున రూ.22.50 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది దురంధర్. 16వ రోజైన శనివారం వసూళ్లు మరింత పెరిగాయి. 16% ఎక్కువ వచ్చాయి.
ఉదయం షోలలో 32% ఆక్యుపెన్సీతో సినిమా మరింత మెరుగ్గా ప్రారంభమైంది. మధ్యాహ్నం షోలలో కూడా ఈ ట్రెండ్ కొనసాగింది. సక్నిల్క్ ప్రకారం శనివారం రాత్రి 10 గంటల నాటికి దురంధర్ ఇండియాలో రూ.33.5 కోట్ల నెట్ ఆదాయాన్ని నమోదు చేసింది. దీంతో దాని దేశీయ కలెక్షన్ రూ.516 కోట్లకు చేరుకుంది.
ఈ బ్లాక్ బస్టర్లు
దురంధర్ మూవీ కొన్ని బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాల కలెక్షన్లు అందుకునే దిశగా సాగిపోతుంది. 'గదర్ 2' (రూ.525 కోట్లు), 'పఠాన్' (రూ.543 కోట్లు), 'యానిమల్' (రూ.553 కోట్లు) వంటి ఆల్-టైమ్ బ్లాక్ బస్టర్లతో పోటీ పడుతోంది. దురంధర్ వేగం చూస్తుంటే, ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం ఆదివారం రాత్రి నాటికి ఈ సినిమాలను దాటేసే అవకాశముంది.
ఆ రికార్డు
ఇండియన్ మార్కెట్లో టాప్ 3 బాలీవుడ్ చిత్రాలైన 'స్ట్రీ 2' (రూ.598 కోట్లు), 'ఛావా' (రూ.601 కోట్లు), 'జవాన్' (రూ.640 కోట్లు) వైపు దూసుకెళ్తుంది దురంధర్. ట్రేడ్ పండితులు ఇండియాలోనే దురంధర్ రూ.700 కోట్లు దాటుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. అదే జరిగితే, అలా చేసిన మొదటి హిందీ చిత్రంగా దురంధర్ నిలుస్తుంది. ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా దురంధర్ కలెక్షన్లు రూ.700 కోట్లు దాటాయి.