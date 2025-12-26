2025లో నంబర్ వన్.. కొత్త సినిమాలు వచ్చినా తగ్గేదేలే.. దురంధర్ బాక్సాఫీస్ ఊచకోత.. 21వ రోజూ కళ్లు చెదిరే కలెక్షన్లు
స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ దురంధర్ బాక్సాఫీస్ దండయాత్ర కొనసాగిస్తోంది. 2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా నిలిచిన ఈ మూవీ 21వ రోజూ కళ్లు చెదిరే కలెక్షన్లు అందుకుంది. కొత్త సినిమాలు వచ్చినా రణ్ వీర్ సింగ్ మూవీ దూకుడు మాత్రం తగ్గడం లేదు.
ధురంధర్ బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్ల రోజు 21: రణ్ వీర్ సింగ్ నటించిన ధురంధర్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆపలేని పరుగులో ఉంది. ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూడు వారాల్లోనే భారతదేశంలో సులభంగా 600 కోట్ల మార్కును అధిగమించగలిగింది. శుక్రవారం విడుదలైన కొత్త చిత్రాల నుండి ఎటువంటి వేడిని ఎదుర్కోకుండా క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఈ చిత్రం మరో పెరుగుదలను చవిచూసింది. () ధురంధర్ బాక్సాఫీస్ అప్ డేట్ ధురంధర్ విడుదలైన 21 వ రోజు శుక్రవారం రాత్రి 10 గంటలకు ₹ 26 కోట్లు వసూలు చేయగలిగిందని సాక్నిల్క్ పై తాజా నవీకరణ పేర్కొంది. కార్తీక్ ఆర్యన్ మరియు అనన్య పాండే నటించిన తు మేరీ మై తేరా మై తేరా తు మేరి రూపంలో కొత్త విడుదలలను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఈ చిత్రం మెరుగుపడిందని ఇది చూపిస్తుంది. మొత్తం బాక్సాఫీస్ వసూళ్లు ఇప్పుడు ₹ 633.5 కోట్లుగా ఉన్నాయి. ఈ చిత్రం ఇప్పుడు ఈ వారాంతం చివరి నాటికి ₹ 650 కోట్ల మార్కును చూస్తోంది. ఈ చిత్రం మొదటి వారంలో ₹ 207.25 కోట్లు మరియు రెండవ వారంలో ₹ 253.25 కోట్లు వసూలు చేసింది. దురంధర్ అనేక బాక్సాఫీస్ బ్లాక్ బస్టర్లను అధిగమించింది. ఇది స్త్రీ 2 ( ₹ 598 కోట్లు) మరియు ఛావా ( ₹ 601 కోట్లు) యొక్క జీవితకాల దేశీయ సేకరణలను అధిగమించింది. 640 కోట్ల వసూళ్లు సాధించిన షారుఖ్ ఖాన్ జవాన్ కంటే వెనుకబడి ఉంది. ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹ 1000 కోట్లు సంపాదించే మార్గంలో ఉంది. రణ్ వీర్ సింగ్, అక్షయ్ ఖన్నా, సంజయ్ దత్, ఆర్ మాధవన్, అర్జున్ రాంపాల్, సారా అర్జున్, రాకేష్ బేడీ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ధురంధర్. ఆదిత్య ధర్ రచన, దర్శకత్వం, సహ నిర్మాత ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 5న థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఈద్ సందర్భంగా 2026 మార్చి 19న అన్ని దక్షిణ భారత భాషలు, హిందీలో ధురంధర్ 2 థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.