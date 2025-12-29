ఆల్టైమ్ టాప్ 10 ఇండియన్ మూవీస్-ఏడో ప్లేస్కు ధురంధర్-పఠాన్ ఔట్-24 రోజుల్లో ఎన్ని కోట్లంటే?
రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన 'ధురంధర్' సినిమా చరిత్రలో 7వ అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ చిత్రంగా నిలిచింది. 24వ రోజుతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1064 కోట్లు వసూలు చేసింది.
రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా వచ్చిన లేటెస్ట్ స్పై థ్రిల్లర్ ధురంధర్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర కొత్త రికార్డులు నెలకొల్పుతూనే ఉంటోంది. ఈ మూవీ మరో మైల్ స్టోన్ రీచ్ అయింది. ఆల్ టైమ్ టాప్ 10 ఇండియన్ సినిమాల్లో ధురంధర్ ఏడో ప్లేస్ కు చేరుకుంది. షారుక్ ఖాన్ పఠాన్ సినిమాను దాటేసింది ధురంధర్.
ఏడో ప్లేస్ కు
ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ధురంధర్' బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద మరో శిఖరాన్ని అధిరోహించింది. డిసెంబర్ 28న దాని నాలుగో ఆదివారం ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1050 కోట్ల మార్కును దాటింది. రెండు పెద్ద బ్లాక్బస్టర్లను అధిగమించి, అన్ని కాలాలలో 7వ అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ చిత్రంగా నిలిచింది. కల్కి 2898 AD (రూ.1042 కోట్లు), షారుఖ్ ఖాన్ 'పఠాన్' (రూ.1055 కోట్లు) రికార్డులను బ్రేక్ చేసింది.
ధురంధర్ కలెక్షన్లు
ధురంధర్ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 24 రోజుల్లో రూ.1064 కోట్ల కలెక్షన్లు ఖాతాలో వేసుకుంది. 4వ వారాంతంలో కూడా అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచింది. దీనికి ముందు ఏ భారతీయ చిత్రం కూడా 4వ వారాంతంలో రూ.30 కోట్లకు పైగా వసూలు చేయలేదు. కానీ రణ్వీర్ సింగ్ చిత్రం రోజులు 22-24 మధ్య రూ.62 కోట్లు వసూలు చేసి ఆ రికార్డును బద్దలు కొట్టింది. దీంతో ఈ చిత్రం దేశీయ వసూళ్లు ₹690.25 కోట్లు నెట్ (రూ.828.25 కోట్లు గ్రాస్) కు పెరిగాయి.
రూ.700 కోట్లు
ధురంధర్ త్వరలోనే ఇండియాలోనే రూ.700 కోట్ల కలెక్షన్లు ఖాతాలో వేసుకునే అవకాశముంది. హిందీలో ఇది ఒక మైలురాయిని చేరుకున్న రెండవ చిత్రం అవుతుంది. అంతర్జాతీయంగా, ఈ వారం క్రిస్మస్ సెలవులు కారణంగా చిత్ర వసూళ్లలో పెరుగుదల కనిపించింది. దీనితో విదేశాలలో 26 మిలియన్ల కంటే ఎక్కువ గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించింది. దీంతో 24 రోజుల తర్వాత 'ధురంధర్' ప్రపంచవ్యాప్త గ్రాస్ రూ.1064 కోట్లుగా నమోదైంది.
టాప్ 10లో ఇలా
ధురంధర్ మూవీ పఠాన్, కల్కి 2898 AD లను అధిగమించింది. ఆదివారం నాడు ఈ స్పై థ్రిల్లర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.30 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూలు చేసింది. టాప్ 10 సినిమాల్లో ఏడో ప్లేస్ కు చేరుకుంది. ఈ చిత్రం ఇప్పుడు 'జవాన్' (రూ.1160 కోట్లు), 'కేజీఎఫ్ చాప్టర్ 2' (రూ.1215 కోట్లు), 'ఆర్ఆర్ఆర్' (రూ.1230 కోట్లు) ల తుది వసూళ్లను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. అగ్ర స్థానంలో ఉన్న 'దంగల్', 'బాహుబలి 2', ‘పుష్ప 2’ అన్నీ రూ.1700 కోట్లకు పైగా వసూలు చేశాయి. ఈ సినిమాలను అందుకునే ఛాన్స్ ధురంధర్ కు కనిపించడం లేదని చెప్పొచ్చు.