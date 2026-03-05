Dhurandhar OTT: నెట్ఫ్లిక్స్లో 2.2 కోట్ల వ్యూస్.. దుమ్మురేపుతున్న స్పై థ్రిల్లర్.. అత్యధిక మంది చూసిన ఇండియన్ మూవీ!
Dhurandhar OTT: మార్చి 19 కోసం ఇండియన్ సినీ లవర్స్ ఆత్రుతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ రోజు ధురంధర్ 2 మూవీ రాబోతుంది. అయితే అంతకంటే ముందు ఓటీటీలో ధురంధర్ సినిమా రికార్డుల మోత మోగిస్తోంది. నెట్ఫ్లిక్స్లో అత్యధిక మంది చూసిన ఇండియన్ మూవీగా నిలిచింది.
ధురంధర్ 2 సినిమా విడుదల తేదీ దగ్గరపడుతున్నా ఫస్ట్ పార్ట్ ధురంధర్ పై ఏ మాత్రం క్రేజ్ తగ్గడం లేదు. ధురంధర్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఓటీటీని షేక్ చేస్తోంది. డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ లో రికార్డుల మోత మోగిస్తోంది. నెట్ఫ్లిక్స్లో అత్యధిక మంది చూసిన ఇండియన్ మూవీగా ధురంధర్ మరో హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది.
ధురంధర్ ఓటీటీ
రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా నటించిన స్పై థ్రిల్లర్ ధురంధర్ జనవరి 30న ఓటీటీలోకి వచ్చింది. పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో అడుగుపెట్టింది. ఓటీటీలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి 31 రోజుల్లో ఈ సినిమాకు 2.2 కోట్ల వ్యూస్ వచ్చాయని ట్రేడ్ అనలిస్ట్ సక్నిల్క్ వెబ్ సైట్ పేర్కొంది. నెట్ఫ్లిక్స్లో అత్యధిక మంది చూసిన ఇండియన్ మూవీగా నిలిచిందని వెల్లడించింది.
టాప్ 10లో
ఓటీటీలో వచ్చినప్పటి నుంచి ధురంధర్ మేనియా కొనసాగుతూనే ఉంది. మార్చి 3కు ముందు వరకు ఆ సినిమా 5 వారాలుగా ట్రెండింగ్ టాప్ 10 హిందీ లిస్ట్ లో కొనసాగుతూ వచ్చింది. ఫిబ్రవరి 23 నుంచి మార్చి 1 వరకు నాన్-ఇంగ్లీష్ మూవీ కేటగిరీలో ధురంధర్ నెట్ఫ్లిక్స్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 9వ స్థానంలో నిలిచింది. ఈ వారం 11 దేశాల్లో టాప్ 10 సినిమాల జాబితాలో స్థానం సంపాదించుకుంటూ స్ట్రీమింగ్ లో తన ఆధిపత్యం కొనసాగిస్తోంది.
ట్రెండింగ్
ఇండియాలోనే కాకుండా బంగ్లాదేశ్, బహ్రెయిన్, శ్రీలంక, మాల్దీవ్స్, ఒమన్, పాకిస్థాన్, ఖతార్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, మారిషస్, నైజీరియాలలో కూడా ధురంధర్ అత్యధిక మందిచూసిన సినిమాగా నిలిచింది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర కూడా ధురంధర్ రికార్డుల దుమ్ము దులిపిన సంగతి తెలిసిందే.
భారతదేశంలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన హిందీ చిత్రంగా, అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన A-రేటెడ్ ఇండియన్ మూవీగా నిలిచింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెండవ అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన హిందీ చిత్రంగా నిలిచింది. మరెన్నో రికార్డులు సొంతం చేసుకుంది. సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది.
ధురంధర్ కలెక్షన్లు
ధురంధర్ సినిమా డిసెంబర్ 5, 2025న థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1300 కోట్లు ఖాతాలో వేసుకుంది. ఇందులో అక్షయ్ ఖన్నా, సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్, ఆర్. మాధవన్, సారా అర్జున్, రాకేష్ బేడి తదితరులు కూడా నటించారు. ఈ సినిమాకు ఆదిత్య ధర్ డైరెక్టర్. దీని సీక్వెల్ ధురంధర్ 2 మూవీ మార్చి 19, 2026న రిలీజ్ కానుంది. అదే రోజు ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా కూడా విడుదలవుతుంది.