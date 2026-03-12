Edit Profile
    Dhurandhar Rerelease: ధురంధర్ రీరిలీజ్.. ధురంధర్ 2 రిలీజ్‌కు ముందు సర్‌ప్రైజ్.. అనౌన్స్ చేసిన రణ్‌వీర్ సింగ్

    Dhurandhar Rerelease: బాక్సాఫీస్ దగ్గర రికార్డులు తిరగరాసిన ధురంధర్ మూవీ రీరిలీజ్ కానుంది. ధురంధర్ 2 రిలీజ్ కు ముందు మేకర్స్ ఈ సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఈ విషయాన్ని రణ్‌వీర్ సింగ్ వెల్లడించాడు.

    Mar 12, 2026, 19:16:02 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    బాలీవుడ్ ఎనర్జిటిక్ స్టార్ రణవీర్ సింగ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద మరోసారి తన ప్రతాపం చూపేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. అతడు నటించిన బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ 'ధురంధర్' (Dhurandhar) మూవీ.. దాని సీక్వెల్ విడుదలకు ముందు ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి తిరిగి వస్తోంది. "తుఫానుకు ముందు ఆంధీ (పెను తుఫాను) వస్తోంది" అంటూ రణవీర్ ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించాడు.

    ధురంధర్ రీ-రిలీజ్ ఎప్పుడు? ఎక్కడ?

    'ధురంధర్' సీక్వెల్ 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' మార్చి 19న విడుదల కానుంది. దానికి వారం రోజుల ముందుగానే మొదటి భాగాన్ని భారీ స్థాయిలో రీ-రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఇండియాలో మార్చి 12 నుండి సుమారు 250 థియేటర్లలో ప్రదర్శించనున్నారు.

    ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా మార్చి 13 నుండి మరో 250 స్క్రీన్లలో ఈ మూవీ అలరించనుంది. మొత్తం 1000కి పైగా స్క్రీన్లలో రోజుకు 1250కి పైగా షోలతో ఇది అతిపెద్ద రీ-రిలీజ్ గా నిలవనుంది. ముఖ్యంగా నార్త్ అమెరికాలో 185 స్క్రీన్లలో ఈ సినిమాను ప్రదర్శించబోతున్నారు.

    బాక్సాఫీస్ సునామీ: మొదటి భాగం రికార్డులు

    ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో గతేడాది డిసెంబర్ 5న విడుదలైన 'ధురంధర్' బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించింది. ఒక స్పై థ్రిల్లర్ గా వచ్చిన ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1,300 కోట్లు వసూలు చేయగా, అందులో కేవలం భారత మార్కెట్ నుంచే రూ. 1,000 కోట్లు రావడం విశేషం. ఈ అద్భుతమైన ఆదరణను దృష్టిలో పెట్టుకుని జియో స్టూడియోస్, బి62 స్టూడియోస్ ఈ చిత్రాన్ని మళ్లీ వెండితెరపైకి తెస్తున్నాయి.

    'ధురంధర్: ది రివెంజ్' పై భారీ అంచనాలు

    సీక్వెల్ మార్చి 19న ఉగాది, గుడి పడ్వా, ఈద్ పండుగల సందర్భంగా విడుదల కానుంది. మొదటి భాగం కేవలం హిందీలో మాత్రమే రాగా, సీక్వెల్ ను తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో కూడా డబ్ చేసి విడుదల చేస్తున్నారు.

    కరాచీలోని లియారీ టౌన్ గ్యాంగ్ వార్స్, కందహార్ హైజాక్, ముంబై దాడుల వంటి వాస్తవ సంఘటనల నేపథ్యంలో సాగే ఈ స్పై థ్రిల్లర్ లో రణవీర్ పాత్ర 'హమ్జా అలీ మజారీ' అలియాస్ 'జస్కీరత్ సింగ్ రంగీ' ప్రయాణాన్ని సీక్వెల్ లో మరింత లోతుగా చూపించనున్నారు.

    ఈ చిత్రంలో ఆర్. మాధవన్, అర్జున్ రాంపాల్, సంజయ్ దత్, సారా అర్జున్, రాకేశ్ బేడి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. అమెరికా, కెనడాల్లో మార్చి 18నే ప్రీమియర్ షోలు వేయనున్నారు. సాధారణంగా హాలీవుడ్ భారీ చిత్రాలకు కేటాయించే పీఎల్ఎఫ్ (PLF) స్క్రీన్లలో, డాల్బీ అట్మోస్ వంటి అత్యాధునిక సాంకేతికతతో ఈ సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తెస్తున్నారు.

