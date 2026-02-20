ధురంధర్కు ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడి ఫిదా.. ఇండియా టూర్ వీడియోకి మూవీ ట్రాక్.. ఆశ్చర్యపోతున్న ఫ్యాన్స్
ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రన్ ఇండియా టూర్ కు వచ్చి వెళ్లిన తర్వాత థ్యాంక్యూ చెబుతూ షేర్ చేసిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఇందులో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఆయన బ్లాక్బస్టర్ మూవీలోని ధురంధర్ మ్యూజిక్ వాడటం విశేషం.
ఫ్రెంచ్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్, ఫస్ట్ లేడీ బ్రిగిట్టే మాక్రాన్ ఇటీవల తమ భారత పర్యటనను ముగించుకున్నారు. అయితే మాక్రాన్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన ఒక "ఫిల్మీ" స్టైల్ గుడ్ బై వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ 'ధురంధర్' (Dhurandhar) లోని వైరల్ పాటను బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్గా వాడుతూ ఆయన ఈ వీడియోను రూపొందించారు.
మాక్రాన్ వీడియోలో 'ధురంధర్' మ్యాజిక్
శుక్రవారం (ఫిబ్రవరి 20) ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్ తన 'X' ఖాతాలో ఒక స్పెషల్ వీడియోను పంచుకున్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో భేటీ, ముంబై వీధుల్లో జాగింగ్, భారతీయ వంటకాలను రుచి చూడటం వంటి మధుర జ్ఞాపకాలను ఇందులో పొందుపరిచారు. ఈ వీడియోకు “థ్యాంక్యూ ఇండియా..” అని క్యాప్షన్ ఇచ్చారు.
అయితే నెటిజన్లను ఆశ్చర్యపరిచిన విషయం ఆ వీడియోలో ప్లే అవుతున్న పాట. ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ధురంధర్' చిత్రంలోని 'జోగి' (Jogi) టైటిల్ ట్రాక్ను దీనికి వాడారు. రెండు దశాబ్దాల క్రితం ఎంసీ పంజాబీ పాడిన ఈ సాంగ్ను, సంగీత దర్శకుడు శాశ్వత్ సచ్దేవ్ 'దురంధర్' కోసం హనుమాన్కైండ్ వాయిస్తో రీమిక్స్ చేశారు. ఒక గ్లోబల్ లీడర్ ఇలాంటి మాస్ సాంగ్ను వాడటంతో సోషల్ మీడియా యూజర్లు ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.
"ధురంధర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సాంగ్ గురించి ఎవరూ మాట్లాడటం లేదేంటి? ఇది నిజంగా ధురంధర్ లెవల్ మీటింగ్" అంటూ నెటిజన్లు సరదాగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
మాక్రాన్ పర్యటనలోని ముఖ్యాంశాలు
ఫ్రెంచ్ అధ్యక్షుడు మాక్రాన్ దంపతులు మూడు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. ముంబైలో అనిల్ కపూర్, మనోజ్ బాజ్పాయ్, జోయా అక్తర్, రిచా చద్దా వంటి బాలీవుడ్ ప్రముఖులతో ప్రత్యేకంగా ముచ్చటించారు.
ఇక న్యూఢిల్లీలో జరిగిన 'ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్'లో పాల్గొన్నారు. భారత్-ఫ్రాన్స్ మధ్య ఆవిష్కరణలు, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ భాగస్వామ్యం 'హోరిజోన్ 2047' రోడ్మ్యాప్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.
రికార్డుల 'ధురంధర్'.. పార్ట్ 2 రెడీ
గతేడాది డిసెంబర్ 5న విడుదలైన 'ధురంధర్' సినిమా బాలీవుడ్ చరిత్రలోనే ఒక సంచలనం. రణ్వీర్ సింగ్, సంజయ్ దత్, అక్షయ్ ఖన్నా, ఆర్. మాధవన్, అర్జున్ రాంపాల్ నటించిన ఈ స్పై థ్రిల్లర్ 2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది.
ఇండియాలో రూ.800 కోట్ల మార్కును దాటిన తొలి బాలీవుడ్ చిత్రంగా రికార్డు సృష్టించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1300 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. ఈ సినిమా సీక్వెల్ 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' మార్చి 19న విడుదల కానుంది. అదే రోజున రాకింగ్ స్టార్ యష్ నటించిన పాన్-ఇండియా మూవీ 'టాక్సిక్' (Toxic) కూడా రిలీజ్ అవుతుండటంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ పోరు నెలకొననుంది.