పెళ్లి కాకముందే తల్లిగా- మోసం చేసే ప్రియుడు- ఇవాళ ఓటీటీలోకి సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్
ఇవాళ ఓటీటీలోకి ఓ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ వచ్చేసింది. పెళ్లి కాకముందే తల్లిగా మారే అమ్మాయిని ప్రియుడు మోసం చేస్తాడు. దీంతో ఆమె సైకోలా మారిపోతుంది. ఈ మూవీ ఏ ఓటీటీలో ఉందో ఇక్కడ చూసేయండి.
ఇవాళ ఓటీటీలోకి ఓ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ వచ్చేసింది. ఉత్కంఠ రేపే స్టోరీ లైన్ తో ీ మూవీ తెరకెక్కింది. అదే ‘డై మై లవ్’. ఈ థ్రిల్లర్ మూవీలో రొమాంటిక్, ఇంటిమేట్ సీన్లు కూడా ఎక్కువే. బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ మూవీ మంచి రిజల్ట్ సాధించింది. ఇప్పుడు ఓటీటీ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు వచ్చేసింది.
డై మై లవ్ ఓటీటీ
అమెరికన్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ డై మై లవ్ మూవీ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. మంగళవారం (డిసెంబర్ 9) నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అయితే ఈ మూవీ ఇప్పుడు రెంట్ విధానంలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. అంటే సినిమా చూడాలంటే రెంట్ గా డబ్బులు పే చేయాల్సిందే. ఈ రోజు నుంచే డిజిటల్ ఆడియన్స్ కోసం ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డు
డై మై లవ్ సినిమాలో జెన్నిఫర్ లారెన్స్, రాబర్ట్ పాటిన్సన్ లీడ్ రోల్స్ ప్లే చేశారు. ఈ సినిమాలో జెన్నిఫర్ లారెన్స్ నటన క్రిటిక్స్ ను కూడా మెప్పించింది. ఈ చిత్రంలో తన నటనకు గాను ఆమె గోల్డెన్ గ్లోబ్ నామినేషన్ సంపాదించింది. ఈ అవార్డులు ఇంకా ప్రకటించాల్సి ఉంది. ఈ సినిమాకు లీన్ రామ్సే డైరెక్టర్. ఇది నవంబర్ 7, 2025న థియేటర్లలో రిలీజైంది.
డై మై లవ్ స్టోరీ
డై మై లవ్ మూవీ ఓ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్. జాక్సన్ (రాబర్ట్), గ్రేస్ (జెన్నిఫర్) ప్రేమించుకుంటారు. కలిసి డేటింగ్ చేస్తారు. జాక్సన్ కారణంగా గ్రేస్ ప్రెగ్నెంట్ అవుతుంది. ఓ అబ్బాయికి జన్మనిస్తుంది. ఆ తర్వాత గ్రేస్, జాక్సన్ మధ్య గొడవలు స్టార్ట్ అవుతాయి. జాక్సన్ వేరే అమ్మాయిలో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకున్నాడని గ్రేస్ కనిపెడుతుంది.
గ్రేస్ ను ఇంట్లో వదిలేసి జాక్సన్ బయట టూర్లకు వెళ్తుంటాడు. దీంతో ఒంటరితనం, మోసపోయాననే భావనతో గ్రేస్ సైకోలా మారుతుంది. ఇంట్లో, బయట అడవిలొ తనకు తానే మాస్టర్బేట్ చేసుకుంటుంది. జాక్సన్ ఓ కుక్కను తెస్తే దాన్ని గ్రేస్ షూట్ చేసి చంపేస్తుంది. అయితే గ్రేస్ ను పెళ్లి చేసుకుంటానని జాక్సన్ అడుగుతాడు. కానీ వెడ్డింగ్ రోజు నాటకీయ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి.
గ్రేస్ నగ్నంగా అడవిలోకి వెళ్తుంది. అక్కడ మంటల్లోకి దూకబోతుంది. మరి ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? గ్రేస్ మాములు మనిషి అయిందా? అన్నది సినిమాలో చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.