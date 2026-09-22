Dil Raju: దట్ ఈజ్ పవర్ స్టార్.. పవన్ కళ్యాణ్ ఆ రూ.5 కోట్ల రెమ్యునరేషన్ తీసుకోలేదు: దిల్ రాజు ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్లు
Dil Raju: సినిమా హీరోగా కోట్లాది ప్రజల అభిమానాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్. రాజకీయాల్లో అడుగుపెట్టి, ఇప్పుడు డిప్యూటీ సీఎంగా కొనసాగుతున్నారు. తాజాగా పవన్ కళ్యాణ్ మంచి మనసు గురించి చెప్తూ టాప్ ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు ప్రశంసలు కురిపించారు.
Dil Raju: టాలీవుడ్ టాప్ ప్రొడ్యూసర్లలో ఒకరైన దిల్ రాజు కామెంట్లు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. నాని హీరోగా నటించిన ‘ది ప్యారడైజ్’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గురించి దిల్ రాజు చెప్పిన మాటలు ఇంటర్నెట్ ను షేక్ చేస్తున్నాయి.
దిల్ రాజు కామెంట్లు
నాని అప్ కమింగ్ మూవీ ‘ది ప్యారడైజ్’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ సోమవారం (సెప్టెంబర్ 21) రాత్రి హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా జరిగింది. ఈ ఈవెంట్ కు దిల్ రాజు గెస్ట్ గా వచ్చారు. తన స్పీచ్ సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ గురించి దిల్ రాజు చెప్పారు. పవన్ కళ్యాణ్ మంచి మనసు గురించి దిల్ రాజు చెప్పిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.
రూ.5 కోట్లు తీసుకోలేదు
‘‘ప్రొడ్యూసర్ గా ఈ 25 ఏళ్లలో చాలా సిచ్యుయేషన్స్ చూశా. ఒక విషయం గురించి చెప్పాలి. నాకు పవన్ కళ్యాణ్ అంటే ఎంత ఇష్టమో మీ అందరికీ తెలుసు. ఆయన హీరోగా మా ప్రొడక్షన్ లో ‘వకీల్ సాబ్’ మూవీ తీశాం. అయితే మా ప్రొడక్షన్ ఇచ్చిన రెమ్యునరేషన్ తో ఆయన పార్టీని నడిపానని గేమ్ ఛేంజర్ ఈవెంట్లో చెప్పారు.
కానీ, వకీల్ సాబ్ రిలీజ్ తర్వాత కొవిడ్, ఇతర పరిస్థితుల కారణంంగా మేం ఇబ్బంది పడ్డాం. అప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ కు ఇంకా రూ.5 కోట్ల రెమ్యునరేషన్ ఇవ్వాల్సింది. కానీ ఆ రెమ్యునరేషన్ ఆయన తీసుకోలేదు. దటీజ్ పవర్ స్టార్’’ అని దిల్ రాజు వెల్లడించారు.
ఫ్యాన్స్ ఖుష్
పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తిత్వం గురించి టాప్ ప్రొడ్యూసర్ అయిన దిల్ రాజ్ కామెంట్లు ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ కు ఫుల్ కిక్ ఇస్తున్నాయి. ఈ వీడియో చూసి ఫ్యాన్స్ ఖుష్ అవుతున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ గ్రేట్ అంటూ దిల్ రాజు మాట్లాడిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో తెగ షేర్ చేస్తున్నారు.
ది ప్యారడైజ్ గురించి
నాని హీరోగా నటించిన రా అండ్ రస్టిక్ మాస్ యాక్షన్ డ్రామా ‘ది ప్యారడైజ్’ మూవీ సెప్టెంబర్ 24న రిలీజ్ కానుంది. ఇందులో నాని సరసన కాయదు లోహర్ హీరోయిన్ గా నటించింది. సీనియర్ నటుడు మోహన్ బాబు తన విలనిజంతో భయపెట్టనున్నారు.
శ్రీకాంత్ ఓదెల తెరకెక్కించిన ది ప్యారడైజ్ సెప్టెంబర్ 24న గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఇప్పటికే టికెట్ బుకింగ్స్ కూడా షురూ అయ్యాయి.
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