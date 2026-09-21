Nani: అమ్మకు ఇలాంటి సినిమాలు నచ్చవు.. అయినా రిస్క్ తప్పదు.. నా పిల్లలు గర్వంగా చెప్పుకోవాలి: నాని
Nani: ది ప్యారడైజ్ మూవీ రిలీజ్ డేట్ దగ్గర పడుతున్న వేళ నాని చేసిన కామెంట్లు వైరల్ గా మారాయి. రీసెంట్గా నాని తన మూవీ ఛాయిసెస్, వైలెంట్ రోల్స్పై చేసిన వ్యాఖ్యలు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. స్క్రీన్పై రక్తం, హింస చూడటం అమ్మకు అస్సలు నచ్చదని నాని వెల్లడించారు.
Nani: 'మాస్' అనిపించుకోవడం లేదా 'స్టార్' టాగ్స్ తగిలించుకోవడం కంటే ఒక పక్కా యాక్టర్ అనిపించుకోవడమే నానికి ఎక్కువ కిక్ ఇస్తుందట. బాక్సాఫీస్ నంబర్లు, కమర్షియల్ లేబుల్స్ ఈ రోజు వస్తాయి.. రేపు పోతాయి. కానీ భవిష్యత్తులో తన పిల్లలకి, అలాగే తెలుగు ఆడియన్స్కి "ఇదీ రా నాని సినిమా అంటే!" అని గర్వంగా చూపించుకునేలా తన ఫిల్మోగ్రఫీ ఉండాలనేదే నాని గోల్ అని తెలిసింది.
ది ప్యారడైజ్ మూవీ
నాని హీరోగా వస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ ‘ది ప్యారడైజ్’. ఈ పీరియాడిక్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సెప్టెంబర్ 24న గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మూవీ ప్రమోషన్లలో భాగంగా నాని వరుసగా ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తున్నారు. తాజాగా అలాంటి ఓ ఇంటర్వ్యూలో నాని చేసిన కామెంట్లు వైరల్ గా మారాయి.
స్క్రీన్పై అంత రక్తం ఏంటి?
'దసరా' నుంచి నాని తన రూట్ మార్చి పూర్తిస్థాయి రా అండ్ రస్టిక్ యాక్షన్ వైపు వెళ్తున్నారు. అయితే ఈ ఊరమాస్, హింసాత్మక సీన్లు చేయడం అమ్మకు అస్సలు నచ్చదని నాని సరదాగా చెప్పుకొచ్చారు.
"తెరపై అంత వైలెన్స్, రక్తపాతం చూస్తే మా అమ్మ బాధపడుతుంది. అలాంటి సినిమాలు చెయ్యొద్దు అని చెబుతుంది" అని నాని రీసెంట్గా ఓపెన్ అయ్యారు. కానీ ఒక క్యారెక్టర్, దాంట్లోని ఎమోషన్ మనసుకి గట్టిగా తాకినప్పుడు అలాంటి రిస్క్లు తీసుకోక తప్పదని నాని స్పష్టం చేశారు. 'ది పారడైజ్' లో వైలెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా, అది నటుడిగా తన రేంజ్ను నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తుందని నాని నమ్ముతున్నారు.
పిల్లలు గర్వపడేలా
అంతేకాకుండా, ఇండస్ట్రీలో లభించే స్టార్ టాగ్స్, బాక్సాఫీస్ లేబుల్స్ వెనుక పరిగెత్తే ఉద్దేశం తనకు లేదని నాని కుండబద్దలు కొట్టారు. "ఈ రోజు బాక్సాఫీస్ నంబర్లు వస్తాయి, పోతాయి. కానీ భవిష్యత్తులో నా పిల్లలకి, రాబోయే తరాల తెలుగు ప్రేక్షకులకు గర్వంగా చూపించుకునేలా నా ఫిల్మోగ్రఫీ ఉండాలనేదే నా ఏకైక కోరిక" అని నాని వ్యాఖ్యానించారు.
శ్రీకాంత్ ఓదెల విజన్, 'ది ప్యారడైజ్' కథాంశం తన సినిమాటిక్ ఐడెంటిటీని తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్తాయని ఆయన నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు
నాని స్ట్రాటజీ
'బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్' ఇమేజ్ నుంచి బయటపడి పాన్-ఇండియా రేంజ్లో తనకంటూ ఒక సెపరేట్ మార్కెట్ సెట్ చేసుకోవడంలో నాని స్ట్రాటజీ చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తోంది. సాధారణంగా సేఫ్ జోన్ కంటెంట్, రోటీన్ రోమ్కామ్లు చేసుకుంటూ పోతే ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ హ్యాపీగానే ఉంటారు. కానీ, రస్టిక్ అండ్ ఇంటెన్స్ యాక్షన్తోనే నెక్స్ట్ లెవెల్ గ్రోత్ సాధ్యమవుతుందని నాని ముందే క్యాచ్ చేశారని చెప్పొచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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