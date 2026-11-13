Dil Raju: ఇటు రామాయణ.. అటు సీన్.. ఒకే వేదికపై దిల్ రాజు రెండు సక్సెస్ మీట్స్.. పవన్ కళ్యాణ్తో మూవీపై క్రేజీ అప్డేట్
Dil Raju: దిల్ రాజు ఒకే వేదికపై రెండు సినిమాల సక్సెస్ మీట్లను నిర్వహించి సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తి రేపారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1000 కోట్ల క్లబ్లో చేరి సంచలనం సృష్టిస్తున్న ‘రామాయణం’తో పాటు, సూర్య నటించిన ‘సీన్’ సినిమాలకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో లభిస్తున్న అద్భుత స్పందనపై ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
Dil Raju: నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో రణబీర్ కపూర్, యశ్, సాయి పల్లవి నటించిన 'రామాయణం' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 1000 కోట్ల మార్కును దాటి గ్లోబల్ సెన్సేషన్గా నిలవడంపై దిల్ రాజు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని విడుదల చేయడం తమకు ఎంతో గర్వకారణమని, సంతృప్తినిచ్చిందని ఆయన అన్నారు.
ఇక్కడ కూడా రూ.100 కోట్లు పక్కా
రామాయణ మూవీ విజయం తమ బృందానికి కొండంత ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చిందని పేర్కొన్న దిల్ రాజు.. తమపై నమ్మకం ఉంచిన చిత్ర నిర్మాతలకు, రాకింగ్ స్టార్ యశ్ కు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
మంచి, చెడుల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని అద్భుతంగా ఆవిష్కరించిన ఈ రామాయణ మూవీని ప్రతి తరం తప్పకుండా చూడాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 'రామాయణం' కచ్చితంగా రూ. 100 కోట్ల వసూళ్లను సాధిస్తుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
ప్రతి పది నిమిషాలకు విజిల్స్: సూర్య ‘సీన్’ చిత్రంపై ప్రశంసలు!
ఇదే వేదికపై కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య నటించిన 'సీన్' (Scene) చిత్రం సాధించిన విజయంపై కూడా దిల్ రాజు మాట్లాడారు. తిరుపతి ప్రసాద్ ఈ చిత్ర తెలుగు హక్కులను కొనుగోలు చేయగా, తమ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్ ద్వారా విడుదల చేశామని తెలిపారు.
"థియేటర్లలో 'సీన్' సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఒక సరికొత్త అనుభూతి కలిగింది. సినిమాలో ప్రతి పది నిమిషాలకు ఒకసారి ప్రేక్షకులు విజిల్స్ వేస్తుండటం చూస్తే, స్క్రీన్ప్లే ఎంత బలంగా ఉందో అర్థమవుతోంది. స్టార్ హీరో ఉన్నప్పటికీ, తన స్క్రీన్ప్లేతో దర్శకుడు జిత్తు మాధవన్ మ్యాజిక్ చేశారు. పరిమిత బడ్జెట్లో ఒక అద్భుతమైన కథను ఎలా ఆకట్టుకునేలా తెరకెక్కించవచ్చో చెప్పడానికి 'సీన్' ఒక చక్కటి ఉదాహరణ" అని దిల్ రాజు చిత్రబృందాన్ని అభినందించారు.
పవన్ కళ్యాణ్తో సినిమా.. రాబోయే 5 భారీ ప్రాజెక్టులు
తన బ్యానర్లో రాబోతున్న తదుపరి చిత్రాల లైనప్ గురించి దిల్ రాజు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఐదు సినిమాలు నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయని వెల్లడించారు.
1. పవన్ కళ్యాణ్తో క్రేజీ కాంబినేషన్: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ను కలిసి ఒక సినిమా చేయాలనే ప్రతిపాదనను ఆయన ముందుంచినట్లు దిల్ రాజు తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ కార్యరూపం దాల్చితే ప్రేక్షకులకు చిరస్మరణీయమైన సినిమాటిక్ అనుభూతిని అందిస్తామని, అన్నీ కుదిరాక అధికారిక ప్రకటన చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.
2. సల్మాన్ ఖాన్, అక్షయ్ కుమార్ సినిమాలు: బాలీవుడ్లో సల్మాన్ ఖాన్, అక్షయ్ కుమార్లతో నిర్మిస్తున్న సినిమాలు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. అక్షయ్ కుమార్ చిత్రం వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో, సల్మాన్ ఖాన్ చిత్రం ఈద్ (Eid) కానుకగా విడుదల కానున్నాయి.
3. 'ఎల్లమ్మ' విడుదల తేదీ ఫిక్స్: 'బలగం' వేణు దర్శకత్వంలో సంగీత దర్శకుడు దేవి శ్రీ ప్రసాద్ (DSP) హీరోగా పరిచయమవుతున్న ‘ఎల్లమ్మ’ చిత్రాన్ని మార్చి 5న విడుదల చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
4. విజయ్ దేవరకొండ, ఆశిష్ సినిమాలు: రౌడీ హీరో విజయ్ దేవరకొండతో ‘రౌడీ జనార్దన’, ఆశిష్ హీరోగా ‘దేత్తడి’ చిత్రాలను నిర్మిస్తున్నారు.
5. సంక్రాంతి 2028కి అనిల్ రావిపూడి సినిమా: డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడితో చేయబోయే తదుపరి సినిమా 2027లో ప్రారంభమవుతుందని, దీనిని 2028 సంక్రాంతికి విడుదల చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు దిల్ రాజు ప్రకటించారు.
ఒకవైపు డిస్ట్రిబ్యూటర్గా భారీ విజయాలను అందుకుంటూనే, మరోవైపు పాన్-ఇండియా స్థాయిలో భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలను నిర్మిస్తూ దిల్ రాజు తన జోరును కొనసాగిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More